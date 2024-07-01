Богдан Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу - 01.07.2024 Украина.ру
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Богдан Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу
Богдан Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу - 01.07.2024 Украина.ру
Богдан Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу
Если Украина попытается осуществить вторжение на территорию Белоруссии, то завяжутся тяжелые приграничные бои. Да, белорусская армия не имеет опыта участия в вооруженных конфликтах. Но это 200 тысяч человек, уровень боеготовности которых постоянно повышается
2024-07-01T14:35
2024-07-01T14:35
интервью
россия
вооруженные силы украины
мозырь
украина
белоруссия
польша
нато
прибалтика
пропаганда
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К тому же, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента и дать отпор киевскому режиму, считает политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщило о серьезном росте напряженности на украинской границе. По словам официального Минска, киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях. На это отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что эти сведения вызывают обеспокоенность у Москвы.- Богдан Анатольевич, если Украина решится совершить акт агрессии против Белоруссии, в какой форме это может быть? Это будет что-то вроде диверсионных рейдов в Белгородскую область? Или это будет полноценная войсковая операция с конкретными целями? Например, завязать бои за Мозырь и отвлечь силы России с других направлений.- Возможны оба этих варианта. Но меня больше интересует, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую?Тактическая цель – попытаться отвлечь российских и белорусских силовиков на этот театр военных действий и облегчить ситуацию для украинских войск на тех участках, где им сейчас очень тяжело.Стратегическая цель – втянуть Белоруссию в войну и на этом основании потребовать ввода на Украину войск стран НАТО. "Если Белоруссия воюет с Украиной, пусть Польша воюет с Россией, а остальные страны Альянса организуют бесполетную зону".- То есть втягивание Польши в войну может произойти осознанно, а не случайно?- Осознанно. Если стратегическая цель Украины – втянуть страны НАТО в боевые действия, то она может предпринять стратегическое вторжение в Белоруссию. Потому что тактическое вторжение в Белоруссию может оказаться бессмысленным.Допустим, на границе завяжутся бои. Допустим, ВСУ добьются какого-то тактического успеха. Но это никак не улучшит положение противника на Восточном фронте.А если Украина сможет втянуть в войну Польшу, добиться от Запада создания бесполетной зоны или напрямую задействовать натовскую авиацию – это может облегчить жизнь киевского режима.Хотя вариант с тактическим вторжением я тоже допускаю. Потому что у Украины остается не так много возможных вариантов.- Насколько верен расчет противника на то, что в случае такого вторжения вооруженная белорусская оппозиция восстанет и начнет свергать Лукашенко?- Этот расчет абсолютно неверен.Белорусское государство полностью контролирует ситуацию, там восставать просто некому. Те, кто мог восстать, за последние четыре года либо уехали за рубеж, либо находятся в местах лишения свободы. Можно упрекать официальный Минск в жесткости, но тут они четко сработали на упреждение.- Вы сказали, что тактическое вторжение не облегчит положения ВСУ на Восточном фронте. С другой стороны, я бы не стал недооценивать противника и думать, чтобы мы быстро отобьем все атаки и будем в Киеве через несколько часов.- Мне кажется, что если Украина попытается осуществить вторжение на территорию Белоруссии, то завяжутся тяжелые приграничные бои.Да, белорусская армия не имеет опыта участия в вооруженных конфликтах. Но это 200 тысяч человек, уровень боеготовности которых постоянно повышается. К тому же, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента и дать отпор киевскому режиму.- Я недавно ездил в Белоруссию. Там люди по поводу СВО озвучивают три основных тезиса. Они сочувствуют жителям России из-за ударов беспилотниками. Они считают, что на Украине бандеровцы есть, но не все украинцы – бандеровцы. Они опасаются Запада прямо в духе героини из фильма "Любовь и голуби": "Я теперь все думаю про капиталистов проклятых! Чего они на нас все рыпаются?". То есть мыслят вроде бы верно, но не понимают, что все эти моменты напрямую связаны друг с другом.- Это повторение тезисов белорусской пропаганды, которая имеет определенную специфику:Сочувствие России, но отделение себя от нее.Акцентирование внимание на том, что не все на Украине нацисты.Акцентирование на том, что Россия и Украина должны заключить мир при посредничестве Лукашенко.Но я вас уверяю, что в зависимости от геополитической ситуации эта пропаганда изменится. Пропаганда – это всего лишь инструмент. Сменится парадигма – сменится и темник. И население будет говорить совсем другое.- Польша прямо сейчас готова воевать? Или они хотели бы еще годик просачковать?- Польша напоминает девушку, которой очень хочется получить сексуальный опыт. Ей хочется получить удовольствие, но она боится, что это может привести к физическим и психологическим травам.Местные элиты не против поучаствовать в уничтожении и грабеже России, но только если это будет безопасно. Население накачивается пропагандой, но по всем опросам 71% поляков вовсе не жаждет вступать в войну с Россией. Как говорил Шариков, "на учет встану, а воевать – шиш с маслом".- А Прибалтика?- Весь смысл прибалтийских государств состоит в том, чтобы быть плацдармом против России. Это участок территории, над которыми у Москвы нет суверенитета. Мы не можем разместить там свои базы, а другие страны – могут. Сам по себе военный, экономический и демографический потенциал Литвы, Латвии и Эстонии ничтожен.Если прибалтийские элиты что-то вещают, то они или вещают это от себя (русофобия хорошо продается на Западе), либо не отвечают за свои слова.Тем не менее, их давно готовили к войне с Россией. Например, в странах Прибалтики демонтировали советские железные дороги, которые были направлены из столиц этих государств в сторону Москвы, и строили железные дороги вдоль побережья. Ремонтировали порты и строили пирсы. Причем это было еще задолго до СВО. В 2018 году я лично наблюдал эту картину в Латвии.- Мы разместили в Белоруссии тактическое ядерное оружие. По идее, они вступить в войну не должны.- Вряд ли мы будем бить по Прибалтике тактическим ядерным оружием. Этого не потребуется в силу их ограниченного потенциала.- Минск заявил, что усилил на границе противовоздушную оборону и подтянул дивизион "Полонезов". Достаточно ли этих военно-технических мер на данном этапе, чтобы помешать ВСУ осуществить крупные провокации?- Это игра мускулами. У нас нет опыта использования "Полонезов" в противостоянии с украинскими или натовскими войсками. Да, это серьезное оружие, которое принесет мало приятного тем, против кого оно применяется. Но основной военный потенциал Белоруссии – это Россия. Одного дивизиона "Полонезов" ей будет явно недостаточно для войны с Западом.
https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html
https://ukraina.ru/20240511/1054978364.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, вооруженные силы украины, мозырь, украина, белоруссия, польша, нато, прибалтика, пропаганда, общество, сво, ядерное оружие
Интервью, Россия, Вооруженные силы Украины, Мозырь, Украина, Белоруссия, Польша, НАТО, Прибалтика, пропаганда, Общество, СВО, Ядерное оружие

Богдан Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу

14:35 01.07.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаБогдан Безпалько интервью
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Если Украина попытается осуществить вторжение на территорию Белоруссии, то завяжутся тяжелые приграничные бои. Да, белорусская армия не имеет опыта участия в вооруженных конфликтах. Но это 200 тысяч человек, уровень боеготовности которых постоянно повышается
К тому же, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента и дать отпор киевскому режиму, считает политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщило о серьезном росте напряженности на украинской границе. По словам официального Минска, киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях. На это отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что эти сведения вызывают обеспокоенность у Москвы.
- Богдан Анатольевич, если Украина решится совершить акт агрессии против Белоруссии, в какой форме это может быть? Это будет что-то вроде диверсионных рейдов в Белгородскую область? Или это будет полноценная войсковая операция с конкретными целями? Например, завязать бои за Мозырь и отвлечь силы России с других направлений.
- Возможны оба этих варианта. Но меня больше интересует, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую?
Тактическая цель – попытаться отвлечь российских и белорусских силовиков на этот театр военных действий и облегчить ситуацию для украинских войск на тех участках, где им сейчас очень тяжело.
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28 октября 2020, 19:18
Богдан Безпалько: кто онПолитолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ
Стратегическая цель – втянуть Белоруссию в войну и на этом основании потребовать ввода на Украину войск стран НАТО. "Если Белоруссия воюет с Украиной, пусть Польша воюет с Россией, а остальные страны Альянса организуют бесполетную зону".
- То есть втягивание Польши в войну может произойти осознанно, а не случайно?
- Осознанно. Если стратегическая цель Украины – втянуть страны НАТО в боевые действия, то она может предпринять стратегическое вторжение в Белоруссию. Потому что тактическое вторжение в Белоруссию может оказаться бессмысленным.
Допустим, на границе завяжутся бои. Допустим, ВСУ добьются какого-то тактического успеха. Но это никак не улучшит положение противника на Восточном фронте.
А если Украина сможет втянуть в войну Польшу, добиться от Запада создания бесполетной зоны или напрямую задействовать натовскую авиацию – это может облегчить жизнь киевского режима.
Хотя вариант с тактическим вторжением я тоже допускаю. Потому что у Украины остается не так много возможных вариантов.
- Насколько верен расчет противника на то, что в случае такого вторжения вооруженная белорусская оппозиция восстанет и начнет свергать Лукашенко?
- Этот расчет абсолютно неверен.
Белорусское государство полностью контролирует ситуацию, там восставать просто некому. Те, кто мог восстать, за последние четыре года либо уехали за рубеж, либо находятся в местах лишения свободы. Можно упрекать официальный Минск в жесткости, но тут они четко сработали на упреждение.
- Вы сказали, что тактическое вторжение не облегчит положения ВСУ на Восточном фронте. С другой стороны, я бы не стал недооценивать противника и думать, чтобы мы быстро отобьем все атаки и будем в Киеве через несколько часов.
- Мне кажется, что если Украина попытается осуществить вторжение на территорию Белоруссии, то завяжутся тяжелые приграничные бои.
Да, белорусская армия не имеет опыта участия в вооруженных конфликтах. Но это 200 тысяч человек, уровень боеготовности которых постоянно повышается. К тому же, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента и дать отпор киевскому режиму.
- Я недавно ездил в Белоруссию. Там люди по поводу СВО озвучивают три основных тезиса. Они сочувствуют жителям России из-за ударов беспилотниками. Они считают, что на Украине бандеровцы есть, но не все украинцы – бандеровцы. Они опасаются Запада прямо в духе героини из фильма "Любовь и голуби": "Я теперь все думаю про капиталистов проклятых! Чего они на нас все рыпаются?". То есть мыслят вроде бы верно, но не понимают, что все эти моменты напрямую связаны друг с другом.
- Это повторение тезисов белорусской пропаганды, которая имеет определенную специфику:
Сочувствие России, но отделение себя от нее.
Акцентирование внимание на том, что не все на Украине нацисты.
Акцентирование на том, что Россия и Украина должны заключить мир при посредничестве Лукашенко.
Но я вас уверяю, что в зависимости от геополитической ситуации эта пропаганда изменится. Пропаганда – это всего лишь инструмент. Сменится парадигма – сменится и темник. И население будет говорить совсем другое.
- Польша прямо сейчас готова воевать? Или они хотели бы еще годик просачковать?
- Польша напоминает девушку, которой очень хочется получить сексуальный опыт. Ей хочется получить удовольствие, но она боится, что это может привести к физическим и психологическим травам.
Местные элиты не против поучаствовать в уничтожении и грабеже России, но только если это будет безопасно. Население накачивается пропагандой, но по всем опросам 71% поляков вовсе не жаждет вступать в войну с Россией. Как говорил Шариков, "на учет встану, а воевать – шиш с маслом".
- А Прибалтика?
- Весь смысл прибалтийских государств состоит в том, чтобы быть плацдармом против России. Это участок территории, над которыми у Москвы нет суверенитета. Мы не можем разместить там свои базы, а другие страны – могут. Сам по себе военный, экономический и демографический потенциал Литвы, Латвии и Эстонии ничтожен.
Если прибалтийские элиты что-то вещают, то они или вещают это от себя (русофобия хорошо продается на Западе), либо не отвечают за свои слова.
Александр Тиханский интервью
11 мая, 12:58
Александр Тиханский: Официально белорусских военных в зоне СВО нет, но некоторые "берут отпуск"Запад рисует красные линии по поводу вступления войск НАТО на Украину в случае потери Одессы или вступления Белоруссии в войну. Но после такой провокации все эти красные линии могут стать желтыми и белыми
Тем не менее, их давно готовили к войне с Россией. Например, в странах Прибалтики демонтировали советские железные дороги, которые были направлены из столиц этих государств в сторону Москвы, и строили железные дороги вдоль побережья. Ремонтировали порты и строили пирсы. Причем это было еще задолго до СВО. В 2018 году я лично наблюдал эту картину в Латвии.
- Мы разместили в Белоруссии тактическое ядерное оружие. По идее, они вступить в войну не должны.
- Вряд ли мы будем бить по Прибалтике тактическим ядерным оружием. Этого не потребуется в силу их ограниченного потенциала.
- Минск заявил, что усилил на границе противовоздушную оборону и подтянул дивизион "Полонезов". Достаточно ли этих военно-технических мер на данном этапе, чтобы помешать ВСУ осуществить крупные провокации?
- Это игра мускулами. У нас нет опыта использования "Полонезов" в противостоянии с украинскими или натовскими войсками. Да, это серьезное оружие, которое принесет мало приятного тем, против кого оно применяется. Но основной военный потенциал Белоруссии – это Россия. Одного дивизиона "Полонезов" ей будет явно недостаточно для войны с Западом.
 
ИнтервьюРоссияВооруженные силы УкраиныМозырьУкраинаБелоруссияПольшаНАТОПрибалтикапропагандаОбществоСВОЯдерное оружие
 
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