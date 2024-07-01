https://ukraina.ru/20240701/1055975646.html

Богдан Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу

Богдан Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу - 01.07.2024 Украина.ру

Богдан Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу

Если Украина попытается осуществить вторжение на территорию Белоруссии, то завяжутся тяжелые приграничные бои. Да, белорусская армия не имеет опыта участия в вооруженных конфликтах. Но это 200 тысяч человек, уровень боеготовности которых постоянно повышается

2024-07-01T14:35

2024-07-01T14:35

2024-07-01T14:35

интервью

россия

вооруженные силы украины

мозырь

украина

белоруссия

польша

нато

прибалтика

пропаганда

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К тому же, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента и дать отпор киевскому режиму, считает политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.За последнее время военно-политическое руководство Белоруссии несколько раз сообщило о серьезном росте напряженности на украинской границе. По словам официального Минска, киевский режим начал переброску войск в Житомирский район, стал чаще применять разведывательные БПЛА и приступил к проделыванию проходов в минных полях. На это отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что эти сведения вызывают обеспокоенность у Москвы.- Богдан Анатольевич, если Украина решится совершить акт агрессии против Белоруссии, в какой форме это может быть? Это будет что-то вроде диверсионных рейдов в Белгородскую область? Или это будет полноценная войсковая операция с конкретными целями? Например, завязать бои за Мозырь и отвлечь силы России с других направлений.- Возможны оба этих варианта. Но меня больше интересует, какую цель будет преследовать это гипотетическое вторжение: тактическую или стратегическую?Тактическая цель – попытаться отвлечь российских и белорусских силовиков на этот театр военных действий и облегчить ситуацию для украинских войск на тех участках, где им сейчас очень тяжело.Стратегическая цель – втянуть Белоруссию в войну и на этом основании потребовать ввода на Украину войск стран НАТО. "Если Белоруссия воюет с Украиной, пусть Польша воюет с Россией, а остальные страны Альянса организуют бесполетную зону".- То есть втягивание Польши в войну может произойти осознанно, а не случайно?- Осознанно. Если стратегическая цель Украины – втянуть страны НАТО в боевые действия, то она может предпринять стратегическое вторжение в Белоруссию. Потому что тактическое вторжение в Белоруссию может оказаться бессмысленным.Допустим, на границе завяжутся бои. Допустим, ВСУ добьются какого-то тактического успеха. Но это никак не улучшит положение противника на Восточном фронте.А если Украина сможет втянуть в войну Польшу, добиться от Запада создания бесполетной зоны или напрямую задействовать натовскую авиацию – это может облегчить жизнь киевского режима.Хотя вариант с тактическим вторжением я тоже допускаю. Потому что у Украины остается не так много возможных вариантов.- Насколько верен расчет противника на то, что в случае такого вторжения вооруженная белорусская оппозиция восстанет и начнет свергать Лукашенко?- Этот расчет абсолютно неверен.Белорусское государство полностью контролирует ситуацию, там восставать просто некому. Те, кто мог восстать, за последние четыре года либо уехали за рубеж, либо находятся в местах лишения свободы. Можно упрекать официальный Минск в жесткости, но тут они четко сработали на упреждение.- Вы сказали, что тактическое вторжение не облегчит положения ВСУ на Восточном фронте. С другой стороны, я бы не стал недооценивать противника и думать, чтобы мы быстро отобьем все атаки и будем в Киеве через несколько часов.- Мне кажется, что если Украина попытается осуществить вторжение на территорию Белоруссии, то завяжутся тяжелые приграничные бои.Да, белорусская армия не имеет опыта участия в вооруженных конфликтах. Но это 200 тысяч человек, уровень боеготовности которых постоянно повышается. К тому же, вторжение ВСУ на территорию республики будет лучшим мотиватором, чтобы объединить общество вокруг действующего президента и дать отпор киевскому режиму.- Я недавно ездил в Белоруссию. Там люди по поводу СВО озвучивают три основных тезиса. Они сочувствуют жителям России из-за ударов беспилотниками. Они считают, что на Украине бандеровцы есть, но не все украинцы – бандеровцы. Они опасаются Запада прямо в духе героини из фильма "Любовь и голуби": "Я теперь все думаю про капиталистов проклятых! Чего они на нас все рыпаются?". То есть мыслят вроде бы верно, но не понимают, что все эти моменты напрямую связаны друг с другом.- Это повторение тезисов белорусской пропаганды, которая имеет определенную специфику:Сочувствие России, но отделение себя от нее.Акцентирование внимание на том, что не все на Украине нацисты.Акцентирование на том, что Россия и Украина должны заключить мир при посредничестве Лукашенко.Но я вас уверяю, что в зависимости от геополитической ситуации эта пропаганда изменится. Пропаганда – это всего лишь инструмент. Сменится парадигма – сменится и темник. И население будет говорить совсем другое.- Польша прямо сейчас готова воевать? Или они хотели бы еще годик просачковать?- Польша напоминает девушку, которой очень хочется получить сексуальный опыт. Ей хочется получить удовольствие, но она боится, что это может привести к физическим и психологическим травам.Местные элиты не против поучаствовать в уничтожении и грабеже России, но только если это будет безопасно. Население накачивается пропагандой, но по всем опросам 71% поляков вовсе не жаждет вступать в войну с Россией. Как говорил Шариков, "на учет встану, а воевать – шиш с маслом".- А Прибалтика?- Весь смысл прибалтийских государств состоит в том, чтобы быть плацдармом против России. Это участок территории, над которыми у Москвы нет суверенитета. Мы не можем разместить там свои базы, а другие страны – могут. Сам по себе военный, экономический и демографический потенциал Литвы, Латвии и Эстонии ничтожен.Если прибалтийские элиты что-то вещают, то они или вещают это от себя (русофобия хорошо продается на Западе), либо не отвечают за свои слова.Тем не менее, их давно готовили к войне с Россией. Например, в странах Прибалтики демонтировали советские железные дороги, которые были направлены из столиц этих государств в сторону Москвы, и строили железные дороги вдоль побережья. Ремонтировали порты и строили пирсы. Причем это было еще задолго до СВО. В 2018 году я лично наблюдал эту картину в Латвии.- Мы разместили в Белоруссии тактическое ядерное оружие. По идее, они вступить в войну не должны.- Вряд ли мы будем бить по Прибалтике тактическим ядерным оружием. Этого не потребуется в силу их ограниченного потенциала.- Минск заявил, что усилил на границе противовоздушную оборону и подтянул дивизион "Полонезов". Достаточно ли этих военно-технических мер на данном этапе, чтобы помешать ВСУ осуществить крупные провокации?- Это игра мускулами. У нас нет опыта использования "Полонезов" в противостоянии с украинскими или натовскими войсками. Да, это серьезное оружие, которое принесет мало приятного тем, против кого оно применяется. Но основной военный потенциал Белоруссии – это Россия. Одного дивизиона "Полонезов" ей будет явно недостаточно для войны с Западом.

https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html

https://ukraina.ru/20240511/1054978364.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, вооруженные силы украины, мозырь, украина, белоруссия, польша, нато, прибалтика, пропаганда, общество, сво, ядерное оружие