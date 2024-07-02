https://ukraina.ru/20240702/1055983089.html

"Многие в армии или погибли": эксперт рассказал, почему Киев не успевает создавать новые бригады ВСУ

"Многие в армии или погибли": эксперт рассказал, почему Киев не успевает создавать новые бригады ВСУ - 02.07.2024 Украина.ру

"Многие в армии или погибли": эксперт рассказал, почему Киев не успевает создавать новые бригады ВСУ

Закон о мобилизации, который приняла Украина, себя уже исчерпал. Когда ВС РФ снова разгромят боеспособные бригады ВСУ, им придется создавать новые, а на это тоже нужно время. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-07-02T04:30

2024-07-02T04:30

2024-07-02T04:30

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Закон о мобилизации, который приняла Украина, на самом деле себя уже исчерпал. Киевские власти могут снизить призывной порог хоть до 18 лет, но это ничего не даст. Потому что ресурс из молодых людей во многом уже исчерпан, рассказал эксперт.Например, если человек прошел военные сборы, его можно призвать, даже если ему нет 25 лет. Многие из таких украинцев или уже в армии, или уже погибли, добавил он.Эту картину уже наблюдали под Волчанском, когда ВСУ наступали в пехотных колоннах, а по ним отработали российские РСЗО, подчеркнул специалист.То есть сейчас ВС РФ нужно отразить очередной контрнаступ ВСУ, насытить войска средствами для уничтожения дронов и выбивать пусковые установки для ATACMS, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте на сайте Украина.руО том, изменит ли новый генсек Марк Рютте политику НАТО - в интервью Ростислава Ищенко: США погрузились в кризис и могут уповать только на астероид, который упадет на Россию

https://ukraina.ru/20240701/1055974012.html

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новости, россия, украина, киев, владимир евсеев, всу, мобилизация, рсзо, пехота, бригада, волчанск