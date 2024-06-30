https://ukraina.ru/20240630/1055944495.html

Ростислав Ищенко: США погрузились в кризис и могут уповать только на астероид, который упадет на Россию

Ростислав Ищенко: США погрузились в кризис и могут уповать только на астероид, который упадет на Россию - 30.06.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: США погрузились в кризис и могут уповать только на астероид, который упадет на Россию

Сейчас Соединённые Штаты находятся в такой ситуации, из которой выходят только чудом. Поэтому они делают ставку на внутреннее ослабление России. Они поэтому пытаются задействовать эти механизмы, потому что другие у них уже не работают. Только если чудом Россия взорвется изнутри или сама себя отменит, они могут сохранить свою гегемонию.

2024-06-30T08:55

2024-06-30T08:55

2024-06-30T08:55

интервью

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, Рютте в апрельском заявлении четко обозначил свое видение стратегии НАТО. Альянс, по его словам, должен продолжать сдерживание России всеми путями, включая усиление защиты восточного фланга, расходы на оборону от каждой страны члена Альянса должны составлять не менее 2% ВВП. Изменит ли Марк Рютте политику НАТО?- Как же генеральный секретарь может изменить политику НАТО? Это чисто техническая должность, исполнительная. Он руководит аппаратом, который подметает штаб-квартиру, раскладывает бумагу на столе. Много работы у генерального секретаря. В некоторых случаях он представляет НАТО, выступая его спикером. Но решения в НАТО коллегиально принимают страны-члены, текущие вопросы решаются на заседаниях послов стан НАТО, которые проходят каждую неделю в штаб-квартире.Более ответственные вопросы решают министры иностранных дел. По военным вопросам собираются начальники штабов, министры обороны. Те, кто определяет политику НАТО, они и выбирают генерального секретаря.Нидерланды были одними из главных поборников американской политики на европейском континенте, одной из сил, которая определяла санкции против России, собирала деньги, оружие для Украины и так далее.- "Экономист" пишет о том, что Франция после парламентских выборов может стать угрозой для Украины и выйти из НАТО. Изменят ли выборы позицию Франции в отношении НАТО?- Есть масса примеров, когда в европейских странах приходили r власти евроскептики, противники НАТО, например, в Греции, а потом становились евроинтеграторами. Развернуть политику государства на 180 градусов очень сложно сразу и немедленно.У Франции есть куча обязательств, она связана экономическими, финансовыми и военно-политическими нитями со своими союзниками. Вы видели, как Великобритания выходила из ЕС. На это понадобилось несколько лет. Партии Ле Пен нужно будет получить абсолютное большинство в парламенте, для того чтобы единолично оформлять правительство. Вряд ли они получат абсолютное большинство, то есть им надо будет составлять коалицию с кем-то. До сих все коалиции составляют, наоборот, против них.Во-вторых, даже если они с кем-то в коалиции сформируют правительство, то всё равно будут ограничены президентом, которым остается Макрон. Они будут ограничены всё равно французскими обязательствами, надо будет денонсировать массу соглашений.Франция выходит из НАТО и ЕС, меняет свою политику, куда она идёт тогда, с кем она работает? С Россией, с Китаем, больше не с кем. А в таком случае она моментально попадает под американские санкции. То есть там она ещё ничего не заработала, здесь она уже получила по голове.Опыт России показывает, что 25 лет готовились к развороту на Восток, в случае, если Запад начнёт плохо себя вести, но всё равно трудности возникали и возникают сейчас в процессе разрыва экономических отношений с Западом.Поэтому я не думаю, что будут какие-то серьёзные развороты во внешней политике. Им для начала надо укрепиться во внутренней политике. Им надо добиться каких-то экономических успехов, чтобы народ стал за них голосовать на постоянной основе. Слишком большие промежутки времени нужны для реализации внешнеполитических решений.- В Боливии генерал Хуан Хосе Суньига предпринял попытку переворота. Почему мятеж был обречен на провал, и как изменится политика Боливии после этого?- Теоретически мятеж мог и состояться. Мы же не знаем, насколько генерал был готов применять силу. Во-вторых, почему политика Боливии должна измениться, если власть осталась та же? И в-третьих, в Боливии вообще достаточно сложная ситуация, потому что там экс-президент Моралес и действующий президент Арсе, будучи представителями одной и той же партии, никак не могут сложить, кто матери истории более ценен, и оба хотят идти на выборы.Арсе заменил Моралес, когда того прогнали на четвёртом сроке полномочий. В результате произошел фактический государственный переворот, когда военные поддержали уличные протесты, скорее всего, инспирированные Соединёнными Штатами. И Моралес вынужден был уехать из страны, потом вернулся, когда прогнали путчистов, и на следующих выборах победил Арсе.Если они не договорятся между собой, то партия пойдёт на выборы двумя колоннами и может проиграть выборы. Там достаточно сильная правая оппозиция. Вот тогда политика Боливии может измениться.- По поводу событий на Украинре. У некоторых экспертов возникает иногда мысль, что всё там могло пойти иначе, если бы... Например, если бы Янукович удержался у власти на Украине?- У любой власти есть шансы. Даже у Николая II, изолированного в поезде был шанс вместе со своим конвоем двинуться на Ставку. Мог не сыграть шанс, а мог и сыграть. Но он сам сидел в поезде, изолированный от всех. Он звонит командующим фронтами, говорят, надо отрекаться, он звонит в Думу, ему говорят, надо отрекаться. Жена с детьми в Царском селе в руках мятежников, гарнизон Петрограда перешел на сторону мятежников. Власть над страной потеряна. Он пишет в дневнике, вокруг подлость и обман и подписывает отречение.У Януковича была более благоприятная ситуация. Он знал, что происходит за пределами его вагона. И он, безусловно, мог совершенно спокойно не подписывать соглашение с мятежниками. Янукович банально испугался. Во-первых, он испугался потерять свои вложения на Западе.И кроме того, он ещё больше боялся, что начнется перестрелка, то есть, по сути дела, гражданская война. А если он её сейчас проиграет и его как Каддафи убьют? Когда вы идёте на конфликт, тем более на вооружённый конфликт, вы рискуете тем, что вы его можете проиграть. А его подвели уже к вооружённому конфликту. Опять-таки благодаря его нерешительности, потому что в своё время Майдану можно было не дать собраться. Можно было его разогнать спокойно в первые же дни. Там было бы несколько сломанных рук, ног, выбитых зубов, на этом бы дело закончилось.Можно было его разогнать несколько раз в процессе, но он каждый раз останавливался, потому что Янукович рассматривал власть, как удовольствие. Я руководитель, я сижу, отдаю приказания, оттуда ещё какие-то деньги капают, все меня любят. Все мои приказы сами собой как-то исполняются. А власть — это ещё и ответственность, которую иногда надо на себя брать, в том числе за кровь. Потому что если в стране мятеж, подавить его без пролития крови практически невозможно.Ты должен обеспечить в стране мирное существование. Для этого тебе подчиняется полиция, вооружённые силы, у них есть оружие, чтобы стрелять в преступников, каковые преступники пытаются испортить жизнь своему народу. Но у Януковича такой характер, он боялся идти на конфликт.Он не пошёл на конфликт в 2004 году, когда шахтёров привезли в Киев, а потом увезли из Киева тут же, как сказал Янукович, чтобы не допустить столкновений. Он не пошёл на конфликт в 2007 году, когда он мог отдать приказа об аресте Ющенко, этот приказ был бы выполнен. Тогда Ющенко организовал второй государственный переворот с незаконным роспуском парламента. И он не пошёл на конфликт в 2014 году, когда стало понятно, что уже надо применять силу.- Прошли ли всё-таки США некую точку невозврата удержания мировой гегемонии, или есть шанс вернуть звание обратно?- Пока вы живы, шанс есть всегда. Есть люди, которые были больны раком четвёртой степени, выздоравливали, врачи удивлялись, никаких следов нет. Но вот Соединённые Штаты находятся в том положении, когда гегемония умирает безвозвратно. Но теоретически, например, Россия в 1917 году выиграла Первую мировую войну и тут же её проиграла. То есть в 17-м мировая война должна была закончиться летним наступлением России и союзников. И Россия должна была быть среди стран-победителей. Но в ней началась одна революция, потом вторая революция и Россия проиграла Первую мировую войну.Советский Союз в 70-е годы у Соединённых Штатов холодную войну выиграл в результате кризиса нефтяного и прочих в Штатах, поствьетнамского синдрома. То есть Соединённые Штаты находились примерно в таком же моральном состоянии как Советский Союз в конце 80-х, но и экономически были достаточно серьёзно подавлены, рейгономику ещё никто не придумал, а старые механизмы уже прекращали действовать. СССР почти выиграл холодную войну, но в течение последующих 10 лет её проиграл в результате своей собственной политики.Сейчас Соединённые Штаты находятся в такой ситуации, из которой выходят только чудом. Поэтому они делают ставку на внутреннее ослабление России, на переворот в России, на раскол между обществом и властью в России. Они поэтому пытаются задействовать эти механизмы, потому что другие у них уже не работают.Только если чудом Россия взорвется изнутри или сама себя отменит, они могут сохранить свою гегемонию. Или астероид на нашу территорию упадёт, и надо будет долго и упорно заниматься восстановлением того, что он разрушит.То, что происходит в Кении, в Боливии, во французской Западной Африке, на Тихом океане, где Китай совершенно откровенно демонстрирует американцам намерение подвинуть их в акватории, всё это демонстрация того, что американская гегемония утрачена.До 2010-х годов Китай и Тайвань декларировали единый Китай, но каждый претендовал на то, что именно он представляет единый Китай. А сейчас китайцы говорят, Тайвань – это вообще Китай. Не Китай – Тайвань, а Тайвань – Китай. И можем и силу применить, чтобы вернуть мятежную провинцию.Но тогда они не выступали, потому что США были сильнее, были явным гегемоном, они не позволили бы пальцам тронуть Тайвань. А сейчас всё зависит только от доброй воли Пекина и от того, насколько он оценивает соотношение цена-качество. Стоит начинать разрушительную войну или нет? И насколько она будет разрушительной? И насколько она заденет интересы Китая? И только Пекин решит, что боевые действия оправданы, они немедленно начнутся. Это тоже показатель того, что гегемония США уходит в прошлое.И то, что они не смогли собрать конференцию по Украине, такую, как хотели, это тоже показатель того, что гегемония уходит в прошлое. И то, что Руанда уехала с конференции и через неделю отозвала свою подпись под резолюцией. А 10 лет назад пикнуть бы не посмели.99% американцев не знают, где Руанда расположена, в Латинской Америке, в Африке или в Азии. Им на это дело наплевать. А сейчас Руанда отзывает подпись под документом, который лоббировали Соединенные Штаты, потому что нет больше американской гегемонии. Она осталась только в американских душах и в американских сердцах. Но этого мало для того, чтобы поддерживать гегемонию на планете.- Как утрата гегемонии скажется на госдолге США. И заденет ли такой кризис остальные страны, как это было в 2008 году?- Во-первых, она уже отражается, потому что американцы больше не могут бесконтрольно залезать в долги и бесконтрольно печатать доллары. Раньше все лишнее расползалось по миру и уходило в резервы других стран. А сейчас все начинают от доллара избавляться. И доллар начинает возвращаться обратно в США и разгоняет там инфляцию.Американцы успешно пока с ней борются, но одновременно печатать деньги, получать назад поток долларов и сдерживать инфляцию можно, только это будет убийством собственной экономики. Байден и его команда готовы на это идти, потому что они следуют интересам финансистов. Финансисты просто жонглируют цифрами. Финансисты могут вам надуть ВВП до любых размеров при помощи исключительно жонглирования цифрами. Финансисты могут вам показать любой результат, финансисты могут вам сделать любой курс национальной валюты, если надо будет, с помощью банковских технических механизмов и так далее. Но все эти цифры не отражают реальную жизнь людей.А реальная жизнь людей в Соединенных Штатах резко ухудшается. Средний класс практически исчезает, размывается. Люди, которые имеют работу, не могут снимать квартиру. В Соединенных Штатах так никогда не было. Если ты имеешь работу, то квартиру или дом всегда мог снять. У тебя были деньги для этого, для того чтобы себя содержать. Сейчас работа не гарантирует того, что ты можешь себя обеспечить жильем.Масса людей, которые имеют работу, живут в картонных коробках. Это все, кстати, кризис. Это результат прощания мира с долларом. Просто это происходит ни одномоментно, не моментально. Этот кризис постепенно поэтапно усиливается.Слабеющий доллар также подрывает позиции американской гегемонии, потому что нельзя больше финансировать любые вооружения, любые пожелания собственного ВПК или собственной армии. Раньше американцы захотели, создали 10 авианосных групп. Захотели бы, создали бы 20. А сейчас на все это уже нет денег. Нет денег и на пятую колонну в других странах.В Соединенных Штатах начинается противостояние банкиров и промышленников, которое выходит на уровень гражданской войны. Почему? Не хватает ресурсов. Пока ресурсов хватало, они очень даже прекрасно между собой ладили. Перестало хватать, надо делить. Внутренние противоречия в Соединенных Штатах ослабляют их на внешней арене. И опять-таки приводят к дальнейшему ослаблению доллара. И из этого порочного круга невозможно вырваться.О том, как СНА и Великобритания вели скрытую войну против России - в интервью "Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину"

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью