https://ukraina.ru/20240629/1055944044.html

Владимир Евсеев: Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон

Владимир Евсеев: Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон - 29.06.2024 Украина.ру

Владимир Евсеев: Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон

Проблемы украинских дронов серьезно обострилась. Мы думали, что эта проблема рассосется сама собой, но она только усугубилась. Нам нужна целенаправленная работа в этой сфере, которая раньше не делалась

2024-06-29T09:50

2024-06-29T09:50

2024-06-29T10:01

интервью

россия

одесса

херсон

вооруженные силы украины

сво

f-16

atacms

донбасс

мобилизация

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Надеюсь, новое руководство Минобороны с этим справится. Просто для этого нужно время. Пока вопрос не решен, нужно поберечь личный состав, и только потом наступать, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир ЕвсеевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.За последнее время в зоне СВО наметились несколько тенденций, которые дают простор для наблюдений и анализа.Первое. Резко возросло число ракетных ударов ВСУ по аэродромам и системам ПВО в Крыму при помощи американских разведывательных систем. Есть основания полагать, что противник действительно готовится к массированному применению самолетов F-16 и прощупывает слабости в российских оборонительных позициях.Второе. ВСУ, не теряя своего превосходства в FPV-дронах, стали получать артиллерийские снаряды и подумывают о новом контрнаступе в политических целях.Третье. Армия России наконец-то стала применять ФАБ-3000 и САУ "Малка" - виды вооружений, о котором говорилось очень давно.Четвертое. Несмотря на стабильную линию фронта, начавшееся продвижение ВС РФ в районе Дзержинска показало, что у наших войск есть конкретный план по освобождению Донбасса и уничтожению вражеских группировок по частям.- Владимир Валерьевич, две из этих новостей хорошие, две плохие. Чего тут больше: негатива или позитива?- Давайте по порядку.Почему сейчас с Крымом возникла такая острая проблема? Потому что американские ракетные системы ATACAMS при стрельбе из района Одессы долетают до полуострова всего за три минуты (я не думаю, что их запускают с кораблей в Черном море). Скорость таких баллистических ракет составляет 1,5 маха (1500 м/с). За это время мы не успеваем оповестить мирное население. И сбить ее за это время очень сложно. Если крылатые ракеты мы в целом научились сбивать, то против ATACAMS мы пока не нашли противоядие.Хочу подчеркнуть. Расчеты ATACAMS состоят из американских военнослужащих. И когда мы наносим удары по местам пуска этих ракет, мы уничтожаем граждан США. Хорошо бы об этом знать Байдену и Трампу, которые только что выступили на дебатах. Они же отправляют собственное население на смерть ради государственного образования, которое даже не входит в НАТО.Что касается F-16, то их поставка возможна. Поэтому мы постоянно наносим удары по аэродромам, где они могут находиться. Украина и Запад не сможет гарантировать безопасность этих самолетов, потому что у них нет столько средств ПВО. Тем более, что наш "Кинжал" не может сбить даже "Пэтриот". Это приведет к огромным потерям среди обслуживающего персонала, который будет состоять из представителей стран НАТО (на одного летчика нужно десять технарей).Теперь насчет фронта.Боевые действия в мае велись достаточно активно. У нас были большие ожидания, связанные с прорывом в Очеретино, но Украина смогла выправить ситуацию.Сейчас Украина мобилизует примерно 20 тысяч человек в месяц. В среднем она теряет около 45 тысяч человек (20 тысяч безвозвратные). То есть она компенсирует только безвозвратные потери.- И как же она при таком соотношении обеспечивает усиление линии фронта?- Украина отправляет на фронт воинские части, которые находились в тылу. Это глупость с военной точки зрения. Если мы прорвем фронт, им придется отступать до Львова. Мы уже пытаемся показать им, что этого делать не надо. Например, занятие нами островов в дельте Днепра показало, что мы можем провести десантную операцию по освобождению Херсона.Более того, поскольку в начале июля будет саммит НАТО, ВСУ в политических целях нужно будет провести или сымитировать еще один контрнаступ. Для этого противник бригады теробороны вливает в относительно боеспособные бригады. И получается, что эти условно боеспособные бригады перестают быть боеспособными, потому что не могут обслуживать технику.Да, ВСУ пытаются накапливать запасы техники. Но те же БМП "Брэдли", которые прибывают к ним с Ближнего Востока в песчаной расцветке, даже не успевают перекрашивать.Ситуация для противника не просто сложная. Он постепенно приближается к краху. Зато наш офицерский состав стал воевать намного лучше. Об этом свидетельствует то же наступление на Дзержинск.Вначале мы хотели всю Торецкую группировку ВСУ отрезать двумя ударами от Часов Яра и от Очеретино. Это не получилось, потому что противник прикрыл фланги наиболее боеспособными бригадами. Поэтому мы стали наступать со стороны Горловки – на позиции, которая казалась непроходимой. То же самое уже было в Авдеевке. Враг оказывается не готов оборонять тех позиций, которые нас постоянно беспокоили. Получается, что для армии России нет непроходимых участков линии фронта.Да, вражеские БПЛА тактического звена на небольшую дальность полета нам серьезно мешают в районе Волчанска и Очеретино. Убежать от них или поставить бревна в окопы мы не сможем. Поэтому нам срочно нужно насытить войска даже не РЭБом (потому что они меняют частоты), а средствами их поражения, чтобы физически их сбивать. И мы должны нарастить собственное количество беспилотников, чтобы накрывать противника как можно скорее. Это бы добавило эффекта тому, который сейчас производят наши планирующие авиабомбы.ВСУ очень хотели бы, чтобы F-16 тоже сбрасывали такие боеприпасы. Но мы их не пустим на расстояние, откуда их можно сбросить. У нас тоже есть ПВО. Не надо нас недооценивать.Пока же быстрых наших продвижений я бы не ожидал.Во-первых, нашим войскам надо остановиться после активного продвижения в мае. Во-вторых, мы ожидаем, что ВСУ пойдут в контрнаступ на Харьковском и Запорожском направлении. Торопиться не надо. Надо выбить тот наступательный потенциал врага, который ему предоставили к этому саммиту НАТО.Кстати, тот закон о мобилизации, который приняла Украина, на самом деле себя исчерпал. Она может снизить призывной порог хоть до 18 лет, но это ничего не даст. Потому что демографический ресурс из молодых людей они во многом выбрали. Например, если человек прошел военные сборы, его можно призвать, даже если ему нет 25 лет. Многие из них или уже в армии, или уже погибли.Части, которые у них есть в тылу, тоже небесконечные. Когда мы снова разгромим их боеспособные бригады, им придется создавать новые, а на это тоже нужно время. Их придется бросать в бой в пехотном варианте. Мы это уже видели под Волчанском, когда ВСУ наступали в пехотных колоннах, а по ним отработали наши РСЗО.Резюмирую. Нам сейчас нужно отразить контрнаступ ВСУ, насытить войска средствами для уничтожения дронов и выбивать пусковые установки для ATACAMS.- Прокомментируйте еще, пожалуйста, ситуацию с увеличившимся у ВСУ числом артиллерийских снарядов.- Этот всплеск стал возможным за счет того, что Южная Корея поставила снаряды на Ближний Восток, которые США смогли заменить и отправить на Украину свои снаряды. Им дали примерно 150 тысяч боеприпасов 155-мм калибра. Это решение Сеула было не продуманным. Наверное, именно с этим было связано заключение стратегического договора между Россией и КНДР.Более того, наш якобы союзник Сербия тоже поставляла на Украину снаряды на сумму в 800 миллионов долларов. Это серьезная сумма. Вучич ездил во Францию и договаривался о покупке истребителей "Мираж". Не надо питать иллюзий, что при таком двуличном президенте Белград будет занимать нейтралитет. Его страна подверглась варварским бомбардировкам со стороны НАТО, но сейчас он помогает тем, кто ее уничтожал.- Уточню насчет F-16. Почему вы думаете, что мы их уничтожим, как только они появятся на Украине? Во-первых, мы пока не смогли уничтожить всю советскую авиацию противника. Во-вторых, если эти истребители будут взлетать из Польши и Румынии, достать их будет трудно.- Я не думаю, что они будут взлетать из Польши и Румынии для работы на Украине. Они будут базироваться на тех немногих украинских аэродромах, которые могут эти самолеты принять. Поэтому мы активно наносим удары по Староконстантинову. Там у нас все пристреляно.Я не говорю, что мы их моментально уничтожим. Но страны НАТО должны задуматься, готовы ли они жертвовать своим техническим персоналом, который будет гибнуть на Украине, потому что надежных систем ПВО у них нет.Мы будем делать основной упор не на то, чтобы сбить F-16 в воздухе. Это не так просто. Мы попытаемся уничтожить их в местах их размещения. Наши средства поражения позволяют накрывать их даже в бетонных укрытиях.Кроме того, если мы уничтожим возможности их обслуживать, самолеты будут бесполезны.У меня нет шапкозакидательских настроений. Я просто хочу сказать, что мы готовимся к их появлению.- Вы сказали, что нам надо быстро нарастить средства для уничтожения дронов. Как быть с тем, что по словам Дениса Мантурова у нас не хватает 150 тысяч человек для работы в оборонке?- Понятно, что мы за эти 30 лет готовили в основном юристов и экономистов, которых нельзя поставить к станку. Но мы могли бы привлечь для этой работы какую-то часть мигрантов.В Узбекистане сейчас население составляет 37 миллионов человек. 3,7 миллионов из них работают в России. Из Узбекистана и Киргизии в основном выезжают люди, которые имеют хорошую квалификацию. Поэтому их можно привлечь для работы в оборонке. Тем более, Киргизия входит в ЕАЭС, и между нами действует договор о свободном перемещении людей. А с Узбекистаном можно решить этот вопрос в рамках двусторонних отношений.Кстати, Узбекистан – это единственная страна, где созданы центры подготовки трудовых мигрантов перед отправкой. Их можно привлечь для отбора людей, которые нам нужнее всего. Да и со спецслужбами Узбекистана мы могли бы более тесно работать.Так что 150 тысяч человек мы наберем.Что касается уничтожения дронов, то я не верю, что бойцов нельзя снабдить простыми охотничьими ружьями, чтобы они из них стреляли.Другое дело, что ранее внутри Минобороны было много нелепых указаний, которые ограничивали какие-то поставки. Эта бюрократия действует до сих пор. И потом, у нас даже не знают, что лежит на складах. В частности, мы долго искали прицелы для танков, а потом выяснилось, что они у нас есть.Проблемы украинских дронов серьезно обострилась. Чтобы ее решить, нам нужно работать в связке, как это было в случае борьбы с безэкипажными катерами (у нас появилась и разведка, и ударные вертолеты). Так что нам нужна целенаправленная работа в этой сфере, которая раньше не делалась. Мы думали, что эта проблема рассосется сама собой, но она только усугубилась.Надеюсь, новое руководство Минобороны с этим справится. Просто для этого нужно время. Пока вопрос не решен, нужно поберечь личный состав, и только потом наступать.Повторюсь, мы должны уничтожать боеготовые бригады ВСУ, потому что быстро их не подготовить. Мы будем их ломать. Этот процесс ломки будет ускорятся. Киев уже напрягается, пытаясь показать Западу, что они еще могут воевать. Но бесконечно напрягаться они не смогут, потому что люди у них закончатся. И люди уже бегают от них. Человек попадает на линию фронта только тогда, когда он уже три раза убежал от военкоматчиков.Понятно, что возможностей для нашей быстрой победы пока нет. Но я не сомневаюсь, что мы победим.О других нюансах наступательных действий ВС РФ - в интервью Алексея Анпилогова: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, одесса, херсон, вооруженные силы украины, сво, f-16, atacms, донбасс, мобилизация, снаряды, дроны, украина, узбекистан, владимир евсеев, джо байден, дональд трамп, нато, минобороны