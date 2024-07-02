При переброске северокорейских частей: Поликарпов назвал перспективные направления СВО - 02.07.2024 Украина.ру
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При переброске северокорейских частей: Поликарпов назвал перспективные направления СВО
При переброске северокорейских частей: Поликарпов назвал перспективные направления СВО - 02.07.2024 Украина.ру
При переброске северокорейских частей: Поликарпов назвал перспективные направления СВО
В ближайшее время перспективным будет Луганское направление, а также развивается наступление ВС РФ к северо-западу от Донецка
2024-07-02T05:50
2024-07-02T05:50
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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный историк и писатель Михаил Поликарпов.Он отметил, что последние попытки российских сил наступать к северу от Торского выступа были неудачными. Терны и Торское взять пока не удалось, хотя и ВСУ потерпели неудачу в Диброво. В итоге противник ждет наступления на Красный Лиман и готовится его отразить."Зато севернее между Торским выступом и Купянском у нас шанс есть. Особенно при переброске туда северокорейских частей. Мы сможем выйти к Оскольскому водохранилищу и перерезать дорогу, которая идет из Купянска по восточному берегу Оскола на юг. Это решит сразу много вопросов", - сказал эксперт.Он отметил, что восточная часть Купянска и Петропавловка у противника в основном снабжается либо по мостам через Оскол, либо по дороге вдоль Оскольского водохранилища. И если ВС РФ перережут этот путь для ВСУ, проблема восточного Купянска решится сама собой.Он также подчеркнул, что российские силы развивают наступление к северо-западу от Донецка "медленно, но неумолимо". В настоящее время идут бои за Карловку, и какой-то момент, уверен эксперт, ВСУ ничего не останется, кроме как отойти на более удобные рубежи за Карловское водохранилище.Кроме того, отметил военный историк, противник ждет, что ВС РФ будут брать Дзержинск в клещи от Очеретино и от Часова Яра. Это значит, что российскому командованию стоит удивить врага неожиданным маневром, как это было, например, при продвижении на Дзержинск со стороны Горловки."И прибытие северокорейского контингента очень бы облегчило нам выполнение этих задач", - резюмировал собеседник издания.Подробнее о позиции Михаила Поликарпова по поводу событий, происходящих на Украине в материале Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
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Новости, Украина.ру, СВО, ВС РФ, ВСУ, эксперты

При переброске северокорейских частей: Поликарпов назвал перспективные направления СВО

05:50 02.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии группировки войск "Запад"
Боевая работа артиллерии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В ближайшее время перспективным будет Луганское направление, а также развивается наступление ВС РФ к северо-западу от Донецка
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный историк и писатель Михаил Поликарпов.
Он отметил, что последние попытки российских сил наступать к северу от Торского выступа были неудачными. Терны и Торское взять пока не удалось, хотя и ВСУ потерпели неудачу в Диброво. В итоге противник ждет наступления на Красный Лиман и готовится его отразить.
"Зато севернее между Торским выступом и Купянском у нас шанс есть. Особенно при переброске туда северокорейских частей. Мы сможем выйти к Оскольскому водохранилищу и перерезать дорогу, которая идет из Купянска по восточному берегу Оскола на юг. Это решит сразу много вопросов", - сказал эксперт.
Он отметил, что восточная часть Купянска и Петропавловка у противника в основном снабжается либо по мостам через Оскол, либо по дороге вдоль Оскольского водохранилища. И если ВС РФ перережут этот путь для ВСУ, проблема восточного Купянска решится сама собой.
"Кстати, ВСУ его особенно не укрепляют, потому что у них висит в воздухе вопрос восточного Купянска в случае, если у них ничего не получится с Волчанском и им придется отступать. При этом на севере Харьковской области существенных изменений фронта нет, хотя Киев притащил туда все, что можно было собрать. В целом я считаю Луганское направление перспективным, учитывая угрозу Купянску как с Волчанска, так и со стороны Сватово", - заявил Поликарпов.
Он также подчеркнул, что российские силы развивают наступление к северо-западу от Донецка "медленно, но неумолимо". В настоящее время идут бои за Карловку, и какой-то момент, уверен эксперт, ВСУ ничего не останется, кроме как отойти на более удобные рубежи за Карловское водохранилище.
Кроме того, отметил военный историк, противник ждет, что ВС РФ будут брать Дзержинск в клещи от Очеретино и от Часова Яра. Это значит, что российскому командованию стоит удивить врага неожиданным маневром, как это было, например, при продвижении на Дзержинск со стороны Горловки.
"И прибытие северокорейского контингента очень бы облегчило нам выполнение этих задач", - резюмировал собеседник издания.
Подробнее о позиции Михаила Поликарпова по поводу событий, происходящих на Украине в материале Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск.
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области.
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