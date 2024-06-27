Российские военные отразили атаки беспилотников над Тверской, Московской и Белгородской областями
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг отразила две атаки беспилотников в Конаковском округе Тверской области. Об этом сообщили на сайте правительства региона
"На месте падения обломков БПЛА продолжают работать специалисты экстренных служб. Пострадавших нет", - говорится в материале.
По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени областные ведомства оказывают все необходимое содействие экстренным службам.
Позже Минобороны России информировало, что ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Тверской, два над Московской и один над Белгородской областями.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ — в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.