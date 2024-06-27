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Российские военные отразили атаки беспилотников над Тверской, Московской и Белгородской областями

Российские военные отразили атаки беспилотников над Тверской, Московской и Белгородской областями - 27.06.2024 Украина.ру

Российские военные отразили атаки беспилотников над Тверской, Московской и Белгородской областями

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг отразила две атаки беспилотников в Конаковском округе Тверской области. Об этом сообщили на сайте правительства региона

2024-06-27T07:32

2024-06-27T07:32

2024-06-27T07:32

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"На месте падения обломков БПЛА продолжают работать специалисты экстренных служб. Пострадавших нет", - говорится в материале.По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени областные ведомства оказывают все необходимое содействие экстренным службам.Позже Минобороны России информировало, что ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Тверской, два над Московской и один над Белгородской областями.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ — в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.

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новости, россия, минобороны, белгородская область, беспилотники, пво