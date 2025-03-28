"Тратьте миллиарды, а мы —выходим": Блохин рассказал, почему Европа должна отказаться от Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Чтобы закончить войну, нужно остановить накачку оружием Украины из Европы. Если американцы выйду из этого конфликта, Европа все равно продолжит поддержку Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Украина всем своим видом показывает, что не готова к переговорам, считает эксперт. Об этом говорят удары беспилотников по Москве, по объектам инфраструктуры, а также милитаристский внешний вид украинцев на переговорах, указал он.
Рычаги воздействия на украинскую элит в большей степени были у Джо Байдена (чем сейчас у Дональда Трампа) и остаются у "вашингтонского болота". Такие же рычаги есть у евробюрократов, подчеркнул Блохин.
"Не думаю, что США будут пытаться остановить Европу, потому что это будет восприниматься американскими элитами как попытка внести раскол в единство Запада ради геополитических интересов России", — отметил эксперт.
По его мнению, события будут развиваться по такой схеме: США выйдут из конфликта, получив какую-то прибыль с Украины, и сконцентрируются на Китае.
"А европейцам Трамп даст свободу выбора: хотите поддерживать Украину и сдерживать Россию? Тратьте сотни миллиардов долларов, а мы из Украины выходим. Поэтому Европу надо заставлять отказаться от Украины", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудеметова "Константин Блохин: Переговоры в Эр-Рияде показали, что Россия все докажет Западу на поле боя" на сайте Украина.ру.
О том, как в ООН отреагировали на преступления ВСУ в Курской области — в материале Павла Котова "Избирательный гуманизм. Почему международные организации молчат о зверствах ВСУ" на сайте Украина.ру.