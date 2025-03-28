"Тратьте миллиарды, а мы —выходим": Блохин рассказал, почему Европа должна отказаться от Украины - 28.03.2025 Украина.ру
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"Тратьте миллиарды, а мы —выходим": Блохин рассказал, почему Европа должна отказаться от Украины
"Тратьте миллиарды, а мы —выходим": Блохин рассказал, почему Европа должна отказаться от Украины - 28.03.2025 Украина.ру
"Тратьте миллиарды, а мы —выходим": Блохин рассказал, почему Европа должна отказаться от Украины
Чтобы закончить войну, нужно остановить накачку оружием Украины из Европы. Если американцы выйду из этого конфликта, Европа все равно продолжит поддержку Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
2025-03-28T06:15
2025-03-28T06:15
новости
европа
украина
сша
китай
переговоры
конфликт
сво
война
поддержка
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Украина всем своим видом показывает, что не готова к переговорам, считает эксперт. Об этом говорят удары беспилотников по Москве, по объектам инфраструктуры, а также милитаристский внешний вид украинцев на переговорах, указал он.Рычаги воздействия на украинскую элит в большей степени были у Джо Байдена (чем сейчас у Дональда Трампа) и остаются у "вашингтонского болота". Такие же рычаги есть у евробюрократов, подчеркнул Блохин.Чтобы закончить войну, нужно остановить накачку оружием Украины из Европы, отметил эксперт. Если Соединенные Штаты выйдут из этого конфликта, Европа все равно продолжит поддержку Киева, добавил он."Не думаю, что США будут пытаться остановить Европу, потому что это будет восприниматься американскими элитами как попытка внести раскол в единство Запада ради геополитических интересов России", — отметил эксперт.По его мнению, события будут развиваться по такой схеме: США выйдут из конфликта, получив какую-то прибыль с Украины, и сконцентрируются на Китае. "А европейцам Трамп даст свободу выбора: хотите поддерживать Украину и сдерживать Россию? Тратьте сотни миллиардов долларов, а мы из Украины выходим. Поэтому Европу надо заставлять отказаться от Украины", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудеметова "Константин Блохин: Переговоры в Эр-Рияде показали, что Россия все докажет Западу на поле боя" на сайте Украина.ру.О том, как в ООН отреагировали на преступления ВСУ в Курской области — в материале Павла Котова "Избирательный гуманизм. Почему международные организации молчат о зверствах ВСУ" на сайте Украина.ру.
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новости, европа, украина, сша, китай, переговоры, конфликт, сво, война, поддержка, дональд трамп, джо байден
Новости, Европа, Украина, США, Китай, переговоры, конфликт, СВО, война, поддержка, Дональд Трамп, Джо Байден

"Тратьте миллиарды, а мы —выходим": Блохин рассказал, почему Европа должна отказаться от Украины

06:15 28.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
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Чтобы закончить войну, нужно остановить накачку оружием Украины из Европы. Если американцы выйду из этого конфликта, Европа все равно продолжит поддержку Киева. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Украина всем своим видом показывает, что не готова к переговорам, считает эксперт. Об этом говорят удары беспилотников по Москве, по объектам инфраструктуры, а также милитаристский внешний вид украинцев на переговорах, указал он.
Рычаги воздействия на украинскую элит в большей степени были у Джо Байдена (чем сейчас у Дональда Трампа) и остаются у "вашингтонского болота". Такие же рычаги есть у евробюрократов, подчеркнул Блохин.
Чтобы закончить войну, нужно остановить накачку оружием Украины из Европы, отметил эксперт. Если Соединенные Штаты выйдут из этого конфликта, Европа все равно продолжит поддержку Киева, добавил он.
"Не думаю, что США будут пытаться остановить Европу, потому что это будет восприниматься американскими элитами как попытка внести раскол в единство Запада ради геополитических интересов России", — отметил эксперт.
По его мнению, события будут развиваться по такой схеме: США выйдут из конфликта, получив какую-то прибыль с Украины, и сконцентрируются на Китае.
"А европейцам Трамп даст свободу выбора: хотите поддерживать Украину и сдерживать Россию? Тратьте сотни миллиардов долларов, а мы из Украины выходим. Поэтому Европу надо заставлять отказаться от Украины", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудеметова "Константин Блохин: Переговоры в Эр-Рияде показали, что Россия все докажет Западу на поле боя" на сайте Украина.ру.
О том, как в ООН отреагировали на преступления ВСУ в Курской области — в материале Павла Котова "Избирательный гуманизм. Почему международные организации молчат о зверствах ВСУ" на сайте Украина.ру.
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