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Не быть, а казаться: потешный саммит в Париже

Не быть, а казаться: потешный саммит в Париже - 28.03.2025 Украина.ру

Не быть, а казаться: потешный саммит в Париже

В Париже в четверг, 27 марта, прошёл саммит "Коалиции желающих". Более нелепого названия для официального мероприятия трудно придумать. Однако, как у Петра 1 было потешное войско, так и у Европы такие же потешные решения. Макрон собрал не такую уж и коалицию из не таких уж и желающих, судя по итогам саммита. А они, итоги, скромные:

2025-03-28T05:10

2025-03-28T05:10

2025-03-28T05:10

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– Макрон отказался конфисковывать замороженные российские активы;– миротворцы будут находиться на безопасном расстоянии от линии фронта;– Польша отказалась отправлять войска в Украину;– выделено 2 млрд евро помощи, хотя ранее глава европейской дипломатии Каллас просила ЕС выделить 40 млрд;– коалиция не предоставила Киеву гарантий безопасности.Но содержание не очень важно, главное – демонстрация единства и потужности европейских лидеров. Зеленский счастлив. Он уже трижды продал Украину, как тот вексель, который побывал у всех кредиторов. Так зачем встречались в Париже? Мнение экспертов из соцсетей.Политолог Юрий БаранчикВо Франции прошла встреча "коалиции желающих". Прошла безрезультатно. Президент Франции Макрон объявил, что "силы сдерживания" на Украине будут действовать в качестве гарантии безопасности и будут развёрнуты на следующий день после заключения мирного соглашения. Это явно не "миротворческие силы", речь о которых была ранее. По словам Макрона, эта идея была предложена Британией и Францией по просьбе Украины. Он заявил, что формирование сил находится на стадии планирования, также было принято решение поручить министрам иностранных дел стран коалиции разработать предложения о том, как можно контролировать соблюдение режима прекращения огня и есть три недели на разработку этого плана. Кроме того, Макрон заявил, что Британия и Франция отправят делегацию на Украину, чтобы помочь вооружённым силам Киева в планировании на будущее. Премьер-министр Британии подтвердил: "Группа стран попросила Эммануэля и меня возглавить координацию усилий", — сказал Стармер. "Это сила, созданная для сдерживания, чтобы дать понять Путину, что эта сделка будет защищена — это лучшее её описание". Только в этой затее есть одно большое "НО", так как Стармер завил, что в этой инициативе "необходимо участие США". При этом он отказался сказать, какие страны выразили желание войти в "силы сдерживания". Стармер заявил, что "сейчас не время отменять или ослаблять старые санкции" против России. "Напротив, сейчас самое время усилить санкции против России". Когда журналисты указали, что этот подход отличается от подхода Трампа, Стармер заявил: "Президент Трамп совершенно точно хочет прочного мира на Украине, и это определяет все его действия". Зеленский по итогам встречи заявил: "Есть ряд стран, которые готовы — либо по воздуху, либо с помощью сухопутных войск — предоставить Украине гарантии безопасности. "Таких стран больше, и это хорошая новость". Тут вполне очевидно, что европейцы хотят опередить Трампа со своими инициативами, чтобы перебить намечающийся консенсус США и России по урегулированию конфликта и снятия санкций. Однако большое "НО" продолжает играть свою роль: без гарантий от США на Украину европейские войска не полезут.Политолог Георгий БовтВ истории еще не было примеров размещения "миротворческого контингента" по принципу "кто во что горазд". Мол согласия нет, поэтому каждый действует как хочет. И где хочет. Это похоже не на "миротворчество", а скорее на "лоскутную оккупацию". Что-то отдаленно напоминающее интервенцию 1918 года.Директор Института международных политических и экономически стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаИ хочется и колется: метания Стармера и Макрона объяснимы, но малополезныАлексей Пушков справедливо отмечает, что главная задача Стармера и Макрона в украинском контексте — не быть, а выглядеть: содержательно, решительно, внушительно: "Делать вид, что от них зависит мир на Украине. С одной стороны, мешать его достижению, а, с другой, присоседиться к Трампу, чтобы о них, не дай бог, не забыли".Действительно, с одной стороны, Лондону и Парижу очень хотелось бы сколотить дееспособную коалицию, чтобы, по крайней мере, иметь какие-то аргументы в разговоре с Вашингтоном и Москвой, в том числе и в заявке на украинские активы. С другой стороны, всё пока выходит очень криво. И в Белом доме, и в Кремле прекрасно понимают, что без США Европа мало что собой представляет в военном отношении. При этом с Трампом сильно ссориться ей не хочется.Реперная точка сегодня — парижский саммит "Коалиции желающих", без официального участия США. По его результатам можно будет с большей долей уверенности судить об успехе или неудаче всего европейского "предприятия" в виде военно-политического обременения Украиной.Впрочем, никаких шапкозакидательских настроений по этому поводу быть не должно. С точки зрения продолжения войны у киевского режима всегда остаётся вариант "эконом-войны", вариант Бжезинского — война в городах. Для неё нужно стрелковое оружие, РПГ, ПТРК и ЗРК и БПЛА. Дронами Киев себя по большей части обеспечивает. Кстати, Бжезинский считал войну в городах основной стратегией в противоборстве с Россией из расчёта, что ВС РФ завязнут в городах-миллионниках.Следует также иметь в виду, что киевский режим в конце 2024 года разрабатывал т. н. "внутренний план действий, который помог бы стране выстоять в условиях войны" на случай резкого снижения объёмов западной помощи.Можно назвать данный подход противника стратегией медленной сдачи территории в обмен на обескровливание ВС РФ. Для Киева это означает оттягивание поражения. В конечном итоге всё закончится нашей Победой.Политик Дмитрий ВасилецДля понимания как выглядит полный провал, можно обратить внимание на результаты клоунского саммита "коалиции желающих унижений" в Париже. По итогу недо-Рейх Зеленского получил: 1. Полное отсутствие хоть каких-то гарантий безопасности. 2. Полный отказ конфисковывать полностью российские активы в ЕС. 3. Полный отказ Польши отправлять свои войска воевать против Русской армии 4. Полный отказ размещения НАТОвских войск стран ЕС вдоль линии фронта. Но, профессиональные комиссии по соболезнованию от Франции и Германии отправятся в недо-Рейх немедленно. Что-то мне подсказывает, что эти "комиссии из ЕС" пользуясь своей дипломатической неприкосновенностью опять привезут Зеленскому колумбийского снега. Ибо только так они могут "поднять уровень перемогы" у недо-фюрера.Политик Александр ДубинскийМакрон собрал "коалицию желающих", чтобы обсудить ввод войск в Украину. Поговорили - и разошлись. Ни одна страна не взяла на себя публичных обязательств. Даже Франция, которая громче всех кричала про "силы сдерживания". Почему? Потому что все отлично понимают: если Россия ударит - США их не прикроют. А после разговора с Трампом Макрон вообще просто отморозился. WSJ пишет: в Белом доме эту идею не поддержали, а некоторые чиновники прямо её раскритиковали. Зеленский в этом цирке громче всех стучит в барабан. Он бегает между трибунами, размахивает флажками и кричит лозунги, изображая незаменимого союзника. Хотя по факту - его используют как громкоговоритель, чтобы заглушить неловкое молчание настоящих решений. Америка на всё это уже даже не смотрит. Цирк с клоунами и петухами не вызывает там ни реакции, ни интереса. Они решать будут без них.О других нюансах "коалиции желающих" и саммите в Париже - в интервью Юрия Светова о саммите в Париже: "Макрон обманулся на счет Трампа, но продолжает надувать щеки"

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украина, франция, россия, эммануэль макрон, кир стармер, дональд трамп, ес, нато, эксклюзив