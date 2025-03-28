Солдат вермахта не казнили, но Зеленский и Ермак — военные преступники, которых надо судить — Сорокин
В составе украинской армии есть отдельные солдаты и батальоны, которые состоят из нацистов и уголовников. Но ситуацию с ними можно сравнить с личным составом СС и вермахта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
По мнению эксперта, с моральным духом у солдат ВСУ пока все в порядке. Ведь в большинстве это славяне, если они "уперлись во что-то, они будут до конца стоять". Не потому, что они "нацисты или верят Зеленскому", а потому что их так с детства воспитывали, отметил Сорокин.
"Думаю, после победы над Украиной многие из них пойдут служить в российскую армию, потому что они больше ничего не умеют. Я бы их сильно не ругал", — сказал он.
Конечно, в составе украинской армии есть отдельные солдаты и батальоны, которые состоят из нацистов и уголовников. Но ситуацию с ними можно сравнить с личным составом СС и вермахта, подчеркнул собеседник издания.
Солдат вермахта не казнили: отработали в лагерях, принесли пользу и отправились домой в Германию. Основная вина лежит на режиме в Киеве, указал эксперт.
Главарь киевского режима Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и главком ВСУ Александр Сырский – это "военные преступники, которых надо судить", подчеркнул Сорокин.
"Я думаю, мы победим на Украине за счет того же, за счет чего [секретарь ЦК ВКП(б), Маршал Советского Союза Иосиф] Сталин победил [Адольфа] Гитлера: гениального стратегического ума, мужества армии и дипломатических усилий. Именно в Тегеране и в Ялте были достигнуты договоренности, которые спасли жизни миллионам наших людей", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
Также о ходе спецоперации и переговорном процессе — в интервью Германа Садулаева: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой.
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