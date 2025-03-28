Солдат вермахта не казнили, но Зеленский и Ермак — военные преступники, которых надо судить — Сорокин - 28.03.2025 Украина.ру
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Солдат вермахта не казнили, но Зеленский и Ермак — военные преступники, которых надо судить — Сорокин
Солдат вермахта не казнили, но Зеленский и Ермак — военные преступники, которых надо судить — Сорокин - 28.03.2025 Украина.ру
Солдат вермахта не казнили, но Зеленский и Ермак — военные преступники, которых надо судить — Сорокин
В составе украинской армии есть отдельные солдаты и батальоны, которые состоят из нацистов и уголовников. Но ситуацию с ними можно сравнить с личным составом СС и вермахта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-03-28T05:30
2025-03-28T05:30
новости
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андрей ермак
владимир зеленский
александр сырский
преступления
нацизм
иосиф сталин
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По мнению эксперта, с моральным духом у солдат ВСУ пока все в порядке. Ведь в большинстве это славяне, если они "уперлись во что-то, они будут до конца стоять". Не потому, что они "нацисты или верят Зеленскому", а потому что их так с детства воспитывали, отметил Сорокин."Думаю, после победы над Украиной многие из них пойдут служить в российскую армию, потому что они больше ничего не умеют. Я бы их сильно не ругал", — сказал он.Конечно, в составе украинской армии есть отдельные солдаты и батальоны, которые состоят из нацистов и уголовников. Но ситуацию с ними можно сравнить с личным составом СС и вермахта, подчеркнул собеседник издания.Солдат вермахта не казнили: отработали в лагерях, принесли пользу и отправились домой в Германию. Основная вина лежит на режиме в Киеве, указал эксперт.Главарь киевского режима Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и главком ВСУ Александр Сырский – это "военные преступники, которых надо судить", подчеркнул Сорокин."Я думаю, мы победим на Украине за счет того же, за счет чего [секретарь ЦК ВКП(б), Маршал Советского Союза Иосиф] Сталин победил [Адольфа] Гитлера: гениального стратегического ума, мужества армии и дипломатических усилий. Именно в Тегеране и в Ялте были достигнуты договоренности, которые спасли жизни миллионам наших людей", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.Также о ходе спецоперации и переговорном процессе — в интервью Германа Садулаева: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой.
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новости, украина, россия, германия, андрей ермак, владимир зеленский, александр сырский, преступления, нацизм, иосиф сталин, адольф гитлер, украинская армия, всу, вс рф
Новости, Украина, Россия, Германия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Александр Сырский, преступления, нацизм, Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, украинская армия, ВСУ, ВС РФ

Солдат вермахта не казнили, но Зеленский и Ермак — военные преступники, которых надо судить — Сорокин

05:30 28.03.2025
 
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В составе украинской армии есть отдельные солдаты и батальоны, которые состоят из нацистов и уголовников. Но ситуацию с ними можно сравнить с личным составом СС и вермахта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
По мнению эксперта, с моральным духом у солдат ВСУ пока все в порядке. Ведь в большинстве это славяне, если они "уперлись во что-то, они будут до конца стоять". Не потому, что они "нацисты или верят Зеленскому", а потому что их так с детства воспитывали, отметил Сорокин.
"Думаю, после победы над Украиной многие из них пойдут служить в российскую армию, потому что они больше ничего не умеют. Я бы их сильно не ругал", — сказал он.
Конечно, в составе украинской армии есть отдельные солдаты и батальоны, которые состоят из нацистов и уголовников. Но ситуацию с ними можно сравнить с личным составом СС и вермахта, подчеркнул собеседник издания.
Солдат вермахта не казнили: отработали в лагерях, принесли пользу и отправились домой в Германию. Основная вина лежит на режиме в Киеве, указал эксперт.
Главарь киевского режима Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и главком ВСУ Александр Сырский – это "военные преступники, которых надо судить", подчеркнул Сорокин.
"Я думаю, мы победим на Украине за счет того же, за счет чего [секретарь ЦК ВКП(б), Маршал Советского Союза Иосиф] Сталин победил [Адольфа] Гитлера: гениального стратегического ума, мужества армии и дипломатических усилий. Именно в Тегеране и в Ялте были достигнуты договоренности, которые спасли жизни миллионам наших людей", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
Также о ходе спецоперации и переговорном процессе — в интервью Германа Садулаева: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой.
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Избирательный гуманизм. Почему международные организации молчат о зверствах ВСУРедкий случай - в ООН признали, что мирные жители Курской области гибнут из-за действий ВСУ. Такое заявление прозвучало от помощника генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйи. Обольщаться не стоит: все это констатируется вскользь и сквозь зубы. Такую политику международных организаций можно наблюдать с 2014 года
 
НовостиУкраинаРоссияГерманияАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийАлександр СырскийпреступлениянацизмИосиф СталинАдольф Гитлерукраинская армияВСУВС РФ
 
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