https://ukraina.ru/20250328/1062097929.html

Солдат вермахта не казнили, но Зеленский и Ермак — военные преступники, которых надо судить — Сорокин

Солдат вермахта не казнили, но Зеленский и Ермак — военные преступники, которых надо судить — Сорокин - 28.03.2025 Украина.ру

Солдат вермахта не казнили, но Зеленский и Ермак — военные преступники, которых надо судить — Сорокин

В составе украинской армии есть отдельные солдаты и батальоны, которые состоят из нацистов и уголовников. Но ситуацию с ними можно сравнить с личным составом СС и вермахта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-03-28T05:30

2025-03-28T05:30

2025-03-28T05:30

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По мнению эксперта, с моральным духом у солдат ВСУ пока все в порядке. Ведь в большинстве это славяне, если они "уперлись во что-то, они будут до конца стоять". Не потому, что они "нацисты или верят Зеленскому", а потому что их так с детства воспитывали, отметил Сорокин."Думаю, после победы над Украиной многие из них пойдут служить в российскую армию, потому что они больше ничего не умеют. Я бы их сильно не ругал", — сказал он.Конечно, в составе украинской армии есть отдельные солдаты и батальоны, которые состоят из нацистов и уголовников. Но ситуацию с ними можно сравнить с личным составом СС и вермахта, подчеркнул собеседник издания.Солдат вермахта не казнили: отработали в лагерях, принесли пользу и отправились домой в Германию. Основная вина лежит на режиме в Киеве, указал эксперт.Главарь киевского режима Владимир Зеленский, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и главком ВСУ Александр Сырский – это "военные преступники, которых надо судить", подчеркнул Сорокин."Я думаю, мы победим на Украине за счет того же, за счет чего [секретарь ЦК ВКП(б), Маршал Советского Союза Иосиф] Сталин победил [Адольфа] Гитлера: гениального стратегического ума, мужества армии и дипломатических усилий. Именно в Тегеране и в Ялте были достигнуты договоренности, которые спасли жизни миллионам наших людей", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.Также о ходе спецоперации и переговорном процессе — в интервью Германа Садулаева: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой.

https://ukraina.ru/20250327/1062094315.html

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новости, украина, россия, германия, андрей ермак, владимир зеленский, александр сырский, преступления, нацизм, иосиф сталин, адольф гитлер, украинская армия, всу, вс рф