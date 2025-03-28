"У нас есть более важные планы": Алехин раскрыл, как ВС РФ будут "затягивать бечевку" вокруг Харькова
Сам по себе Купянск не является какой-то одной стратегической задачей для российской армии. У ВС РФ есть более важные планы на Волчанск, Липцы, Чугуев и другие города, чтобы окружить Харьков и ВСУ сами оттуда побежали. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Пока российские бойцы зачищают Курскую область от ВСУ, а противник пытается прорваться в Белгородскую область, активные события разворачиваются и на Осколе, где ВС РФ продолжают с двух сторон охватывать Купянск, рассказал эксперт.
Этот город пока еще не в кольце, но близок к этому. Украинская армия уже не сможет этому помешать из-за нехватки личного состава, добавил он.
"Сам по себе Купянск не является какой-то одной стратегической задачей для нашей армии. У нас есть более важные планы на Волчанск, Липцы, Чугуев и другие города, чтобы окружить Харьков и ВСУ сами оттуда побежали, когда у них на шее затянется эта тугая бечевка", — подчеркнул Алехин.
Нельзя утверждать, что продвинуться к Харькову будет легко, но противник тут ослаб, отметил эксперт. Поэтому перерезав логистические маршруты, ВС РФ смогут выбить так называемую "оборону Харькова" с заграждениями из некачественного бетона, добавил он.
Алехин также сообщил, что на днях ВС РФ нанесли мощные удары по цехам мелких предприятий и гаражным кооперативам Харькова. Они маскировались под типичные гражданские и бытовые объекты.
"На самом деле там изготавливались и собирались беспилотники самолетного типа, размещались склады по ремонту военной техники и вооружения для нужд ВСУ", —резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Купянском бросают тела погибших и подрываются на собственных минах" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге" на сайте Украина.ру.
Вчера, 10:28Белгородская область: тяжелые бои в Демидовке и Поповке. Генерал Лапин лично возглавил нашу контратакуРоссийские подразделения уже несколько дней сдерживают ВСУ в Демидовке и Поповке, двух приграничных селах в Белгородской области. Украинское наступление начал спецназ из полка ССО, перед этим украинские спецмашины расчистили дорогу, пробив ограждения "зубья дракона". Как же это произошло? Почему мы не были к этому готовы?