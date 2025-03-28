https://ukraina.ru/20250328/1062104546.html

"У нас есть более важные планы": Алехин раскрыл, как ВС РФ будут "затягивать бечевку" вокруг Харькова

"У нас есть более важные планы": Алехин раскрыл, как ВС РФ будут "затягивать бечевку" вокруг Харькова - 28.03.2025 Украина.ру

"У нас есть более важные планы": Алехин раскрыл, как ВС РФ будут "затягивать бечевку" вокруг Харькова

Сам по себе Купянск не является какой-то одной стратегической задачей для российской армии. У ВС РФ есть более важные планы на Волчанск, Липцы, Чугуев и другие города, чтобы окружить Харьков и ВСУ сами оттуда побежали. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-03-28T05:00

2025-03-28T05:00

2025-03-28T05:00

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Пока российские бойцы зачищают Курскую область от ВСУ, а противник пытается прорваться в Белгородскую область, активные события разворачиваются и на Осколе, где ВС РФ продолжают с двух сторон охватывать Купянск, рассказал эксперт.Этот город пока еще не в кольце, но близок к этому. Украинская армия уже не сможет этому помешать из-за нехватки личного состава, добавил он. Нельзя утверждать, что продвинуться к Харькову будет легко, но противник тут ослаб, отметил эксперт. Поэтому перерезав логистические маршруты, ВС РФ смогут выбить так называемую "оборону Харькова" с заграждениями из некачественного бетона, добавил он.Алехин также сообщил, что на днях ВС РФ нанесли мощные удары по цехам мелких предприятий и гаражным кооперативам Харькова. Они маскировались под типичные гражданские и бытовые объекты."На самом деле там изготавливались и собирались беспилотники самолетного типа, размещались склады по ремонту военной техники и вооружения для нужд ВСУ", —резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Купянском бросают тела погибших и подрываются на собственных минах" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250327/1062070752.html

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