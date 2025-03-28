"У нас есть более важные планы": Алехин раскрыл, как ВС РФ будут "затягивать бечевку" вокруг Харькова - 28.03.2025 Украина.ру
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"У нас есть более важные планы": Алехин раскрыл, как ВС РФ будут "затягивать бечевку" вокруг Харькова
"У нас есть более важные планы": Алехин раскрыл, как ВС РФ будут "затягивать бечевку" вокруг Харькова - 28.03.2025 Украина.ру
"У нас есть более важные планы": Алехин раскрыл, как ВС РФ будут "затягивать бечевку" вокруг Харькова
Сам по себе Купянск не является какой-то одной стратегической задачей для российской армии. У ВС РФ есть более важные планы на Волчанск, Липцы, Чугуев и другие города, чтобы окружить Харьков и ВСУ сами оттуда побежали. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-03-28T05:00
2025-03-28T05:00
новости
россия
харьков
геннадий алехин
чугуев
всу
купянск
купянское направление
вс рф
наступление
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Пока российские бойцы зачищают Курскую область от ВСУ, а противник пытается прорваться в Белгородскую область, активные события разворачиваются и на Осколе, где ВС РФ продолжают с двух сторон охватывать Купянск, рассказал эксперт.Этот город пока еще не в кольце, но близок к этому. Украинская армия уже не сможет этому помешать из-за нехватки личного состава, добавил он. Нельзя утверждать, что продвинуться к Харькову будет легко, но противник тут ослаб, отметил эксперт. Поэтому перерезав логистические маршруты, ВС РФ смогут выбить так называемую "оборону Харькова" с заграждениями из некачественного бетона, добавил он.Алехин также сообщил, что на днях ВС РФ нанесли мощные удары по цехам мелких предприятий и гаражным кооперативам Харькова. Они маскировались под типичные гражданские и бытовые объекты."На самом деле там изготавливались и собирались беспилотники самолетного типа, размещались склады по ремонту военной техники и вооружения для нужд ВСУ", —резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Купянском бросают тела погибших и подрываются на собственных минах" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге" на сайте Украина.ру.
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россия
харьков
чугуев
купянск
купянское направление
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новости, россия, харьков, геннадий алехин, чугуев, всу, купянск, купянское направление, вс рф, наступление, окружение, сво, спецоперация, харьковская область
Новости, Россия, Харьков, Геннадий Алехин, Чугуев, ВСУ, Купянск, Купянское направление, ВС РФ, наступление, окружение, СВО, Спецоперация, Харьковская область

"У нас есть более важные планы": Алехин раскрыл, как ВС РФ будут "затягивать бечевку" вокруг Харькова

05:00 28.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сам по себе Купянск не является какой-то одной стратегической задачей для российской армии. У ВС РФ есть более важные планы на Волчанск, Липцы, Чугуев и другие города, чтобы окружить Харьков и ВСУ сами оттуда побежали. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Пока российские бойцы зачищают Курскую область от ВСУ, а противник пытается прорваться в Белгородскую область, активные события разворачиваются и на Осколе, где ВС РФ продолжают с двух сторон охватывать Купянск, рассказал эксперт.
Этот город пока еще не в кольце, но близок к этому. Украинская армия уже не сможет этому помешать из-за нехватки личного состава, добавил он.
"Сам по себе Купянск не является какой-то одной стратегической задачей для нашей армии. У нас есть более важные планы на Волчанск, Липцы, Чугуев и другие города, чтобы окружить Харьков и ВСУ сами оттуда побежали, когда у них на шее затянется эта тугая бечевка", — подчеркнул Алехин.
Нельзя утверждать, что продвинуться к Харькову будет легко, но противник тут ослаб, отметил эксперт. Поэтому перерезав логистические маршруты, ВС РФ смогут выбить так называемую "оборону Харькова" с заграждениями из некачественного бетона, добавил он.
Алехин также сообщил, что на днях ВС РФ нанесли мощные удары по цехам мелких предприятий и гаражным кооперативам Харькова. Они маскировались под типичные гражданские и бытовые объекты.
"На самом деле там изготавливались и собирались беспилотники самолетного типа, размещались склады по ремонту военной техники и вооружения для нужд ВСУ", —резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Купянском бросают тела погибших и подрываются на собственных минах" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Сергей Полетаев: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Вчера, 10:28
Белгородская область: тяжелые бои в Демидовке и Поповке. Генерал Лапин лично возглавил нашу контратакуРоссийские подразделения уже несколько дней сдерживают ВСУ в Демидовке и Поповке, двух приграничных селах в Белгородской области. Украинское наступление начал спецназ из полка ССО, перед этим украинские спецмашины расчистили дорогу, пробив ограждения "зубья дракона". Как же это произошло? Почему мы не были к этому готовы?
 
НовостиРоссияХарьковГеннадий АлехинЧугуевВСУКупянскКупянское направлениеВС РФнаступлениеокружениеСВОСпецоперацияХарьковская область
 
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