"Главная наша проблема - бюрократия". Лазерное оружие может появится на фронте через год - 28.03.2025 Украина.ру
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"Главная наша проблема - бюрократия". Лазерное оружие может появится на фронте через год
"Главная наша проблема - бюрократия". Лазерное оружие может появится на фронте через год - 28.03.2025 Украина.ру
"Главная наша проблема - бюрократия". Лазерное оружие может появится на фронте через год
Дмитрий Медведев считает, что для защиты российских объектов, как военного, так и гражданского назначения, от украинских дронов, надо развернуть новые противовоздушные комплексы, в том числе основанные на применении лазера
2025-03-28T03:45
2025-03-28T03:45
эксклюзив
дмитрий медведев
александр "варяг" матюшин
впк
ставропольский край
владимир зеленский
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Донецкий волонтер и доброволец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин солидаризируется с Дмитрием Медведевым, считая, что за лазерным оружием как за спасителем от массового использования врагом дронов будущее. Если удастся обойти бюрократические препоны и наладить массовое производство, то через год лазерное оружие уже может появиться на фронте и на важных гражданских объектах."Еще до начала СВО нам постоянно говорили, что вот-вот в войсках появится лазерное оружие под названием "Пересвет", но мы его так и не увидели. Однако производить лазерное оружие в промышленных масштабах возможно. Увы, никакой "народный ВПК" в этом деле не поможет. Только промышленное производство. Лазер из материалов, которые можно купить на маркетплейсах, не сделаешь. Материалов таких нет", - считает Матюшин.Однако даже сейчас, полагает он, вы можете купить китайский мини-лазер с мощностью 500 вт. Но его луч рассеивающийся. А вот если собрать лазер мощностью в 1 кВт, подобрать для этого нужный кристалл, плюс к этому радар, который можно снять с "Шилки", то такой лазер будет спокойно прожигать железный лист толщиной в 1 мм. В общем, все в наших руках."Главная наша проблема – бюрократия. Именно из-за этого мы отстаем от укропов. Сообщил публично Зеленский, что скоро будет создан отдельный род войск - беспилотники, и он через месяц появился. А мы только бумажки нужные, чтоб создать такой род войск, только в сентябре подпишем. Раз так, лазер у нас появится только через год", - возмущается Матюшин.Для обслуживания лазерного оружия достаточно будет двух человек: один сидит за компьютером с работающим радаром; другой – наводчик-стрелок. И всё.А пока лазер в войсках еще не завели, от вражеских дронов отбиваются по старинкеСейчас часто просто отстреливают украинские дроны, используя дробовики и охотничьи ружья. Но тут надо понимать, что это неуставное оружие. Из-за бюрократических препон его все-никак не могут сделать уставным, хотя оно уже давно используется на фронте."Просто вышестоящее командование закрывает на это глаза, возложив непосредственную ответственность на командиров. В бригаде за дробовики отвечает комбриг, в батальоне – комбат. Еще один способ обойти армейский устав таков: бойцы, которые проживают поблизости от фронта – в Ростовской и Астраханской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях – просто выезжают домой, вступают в местные охотничьи клубы и записывают нужное охотничье оружие на себя, и на свой страх и риск привозят все это в зону СВО. А что делать – бюрократическая машина неповоротлива", - пожимает плечами Мататюшин.О том, как на фронте применяется охотничье оружие - в интервью чемпионки России по практической стрельбе Анны Тараносовой: "Бойцы говорят мне – "теперь не дроны охотятся на нас, а мы на них"
https://ukraina.ru/20250327/1062070752.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, дмитрий медведев, александр "варяг" матюшин, впк, ставропольский край, владимир зеленский
Эксклюзив, Дмитрий Медведев, Александр "Варяг" Матюшин, ВПК, Ставропольский край, Владимир Зеленский

"Главная наша проблема - бюрократия". Лазерное оружие может появится на фронте через год

03:45 28.03.2025
 
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Александр Чаленко авторы
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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Дмитрий Медведев считает, что для защиты российских объектов, как военного, так и гражданского назначения, от украинских дронов, надо развернуть новые противовоздушные комплексы, в том числе основанные на применении лазера
Донецкий волонтер и доброволец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин солидаризируется с Дмитрием Медведевым, считая, что за лазерным оружием как за спасителем от массового использования врагом дронов будущее. Если удастся обойти бюрократические препоны и наладить массовое производство, то через год лазерное оружие уже может появиться на фронте и на важных гражданских объектах.
"Еще до начала СВО нам постоянно говорили, что вот-вот в войсках появится лазерное оружие под названием "Пересвет", но мы его так и не увидели. Однако производить лазерное оружие в промышленных масштабах возможно. Увы, никакой "народный ВПК" в этом деле не поможет. Только промышленное производство. Лазер из материалов, которые можно купить на маркетплейсах, не сделаешь. Материалов таких нет", - считает Матюшин.
- РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Вчера, 10:28
Белгородская область: тяжелые бои в Демидовке и Поповке. Генерал Лапин лично возглавил нашу контратакуРоссийские подразделения уже несколько дней сдерживают ВСУ в Демидовке и Поповке, двух приграничных селах в Белгородской области. Украинское наступление начал спецназ из полка ССО, перед этим украинские спецмашины расчистили дорогу, пробив ограждения "зубья дракона". Как же это произошло? Почему мы не были к этому готовы?
Однако даже сейчас, полагает он, вы можете купить китайский мини-лазер с мощностью 500 вт. Но его луч рассеивающийся. А вот если собрать лазер мощностью в 1 кВт, подобрать для этого нужный кристалл, плюс к этому радар, который можно снять с "Шилки", то такой лазер будет спокойно прожигать железный лист толщиной в 1 мм. В общем, все в наших руках.
"Главная наша проблема – бюрократия. Именно из-за этого мы отстаем от укропов. Сообщил публично Зеленский, что скоро будет создан отдельный род войск - беспилотники, и он через месяц появился. А мы только бумажки нужные, чтоб создать такой род войск, только в сентябре подпишем. Раз так, лазер у нас появится только через год", - возмущается Матюшин.
Для обслуживания лазерного оружия достаточно будет двух человек: один сидит за компьютером с работающим радаром; другой – наводчик-стрелок. И всё.
А пока лазер в войсках еще не завели, от вражеских дронов отбиваются по старинке
Сейчас часто просто отстреливают украинские дроны, используя дробовики и охотничьи ружья. Но тут надо понимать, что это неуставное оружие. Из-за бюрократических препон его все-никак не могут сделать уставным, хотя оно уже давно используется на фронте.
Радио Свобода - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
24 марта, 20:37
"Голос Америки"* и "Свободу"* можно было безболезненно прикрыть еще 30 лет назад. Никто бы не заметилДональд Трамп своим распоряжением прекратил финансирование "Голоса Америки"* и Радио "Свобода"* по причине того, что те несут в эфир разного рода левацкую чушь. Что можно на это сказать?
"Просто вышестоящее командование закрывает на это глаза, возложив непосредственную ответственность на командиров. В бригаде за дробовики отвечает комбриг, в батальоне – комбат.
Еще один способ обойти армейский устав таков: бойцы, которые проживают поблизости от фронта – в Ростовской и Астраханской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях – просто выезжают домой, вступают в местные охотничьи клубы и записывают нужное охотничье оружие на себя, и на свой страх и риск привозят все это в зону СВО. А что делать – бюрократическая машина неповоротлива", - пожимает плечами Мататюшин.
О том, как на фронте применяется охотничье оружие - в интервью чемпионки России по практической стрельбе Анны Тараносовой: "Бойцы говорят мне – "теперь не дроны охотятся на нас, а мы на них"
 
ЭксклюзивДмитрий МедведевАлександр "Варяг" МатюшинВПКСтавропольский крайВладимир Зеленский
 
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