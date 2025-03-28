https://ukraina.ru/20250328/1062104050.html

"Главная наша проблема - бюрократия". Лазерное оружие может появится на фронте через год

"Главная наша проблема - бюрократия". Лазерное оружие может появится на фронте через год - 28.03.2025 Украина.ру

"Главная наша проблема - бюрократия". Лазерное оружие может появится на фронте через год

Дмитрий Медведев считает, что для защиты российских объектов, как военного, так и гражданского назначения, от украинских дронов, надо развернуть новые противовоздушные комплексы, в том числе основанные на применении лазера

2025-03-28T03:45

2025-03-28T03:45

2025-03-28T03:45

эксклюзив

дмитрий медведев

александр "варяг" матюшин

впк

ставропольский край

владимир зеленский

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Донецкий волонтер и доброволец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин солидаризируется с Дмитрием Медведевым, считая, что за лазерным оружием как за спасителем от массового использования врагом дронов будущее. Если удастся обойти бюрократические препоны и наладить массовое производство, то через год лазерное оружие уже может появиться на фронте и на важных гражданских объектах."Еще до начала СВО нам постоянно говорили, что вот-вот в войсках появится лазерное оружие под названием "Пересвет", но мы его так и не увидели. Однако производить лазерное оружие в промышленных масштабах возможно. Увы, никакой "народный ВПК" в этом деле не поможет. Только промышленное производство. Лазер из материалов, которые можно купить на маркетплейсах, не сделаешь. Материалов таких нет", - считает Матюшин.Однако даже сейчас, полагает он, вы можете купить китайский мини-лазер с мощностью 500 вт. Но его луч рассеивающийся. А вот если собрать лазер мощностью в 1 кВт, подобрать для этого нужный кристалл, плюс к этому радар, который можно снять с "Шилки", то такой лазер будет спокойно прожигать железный лист толщиной в 1 мм. В общем, все в наших руках."Главная наша проблема – бюрократия. Именно из-за этого мы отстаем от укропов. Сообщил публично Зеленский, что скоро будет создан отдельный род войск - беспилотники, и он через месяц появился. А мы только бумажки нужные, чтоб создать такой род войск, только в сентябре подпишем. Раз так, лазер у нас появится только через год", - возмущается Матюшин.Для обслуживания лазерного оружия достаточно будет двух человек: один сидит за компьютером с работающим радаром; другой – наводчик-стрелок. И всё.А пока лазер в войсках еще не завели, от вражеских дронов отбиваются по старинкеСейчас часто просто отстреливают украинские дроны, используя дробовики и охотничьи ружья. Но тут надо понимать, что это неуставное оружие. Из-за бюрократических препон его все-никак не могут сделать уставным, хотя оно уже давно используется на фронте."Просто вышестоящее командование закрывает на это глаза, возложив непосредственную ответственность на командиров. В бригаде за дробовики отвечает комбриг, в батальоне – комбат. Еще один способ обойти армейский устав таков: бойцы, которые проживают поблизости от фронта – в Ростовской и Астраханской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях – просто выезжают домой, вступают в местные охотничьи клубы и записывают нужное охотничье оружие на себя, и на свой страх и риск привозят все это в зону СВО. А что делать – бюрократическая машина неповоротлива", - пожимает плечами Мататюшин.О том, как на фронте применяется охотничье оружие - в интервью чемпионки России по практической стрельбе Анны Тараносовой: "Бойцы говорят мне – "теперь не дроны охотятся на нас, а мы на них"

https://ukraina.ru/20250327/1062070752.html

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

эксклюзив, дмитрий медведев, александр "варяг" матюшин, впк, ставропольский край, владимир зеленский