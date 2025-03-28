https://ukraina.ru/20250328/1062104377.html

"Без вести пропавшие": Алехин рассказал, почему командиры ВСУ не вывозят тела своих погибших солдат

"Без вести пропавшие": Алехин рассказал, почему командиры ВСУ не вывозят тела своих погибших солдат - 28.03.2025 Украина.ру

"Без вести пропавшие": Алехин рассказал, почему командиры ВСУ не вывозят тела своих погибших солдат

Российские военные отвозят тела врагов в ближайшие морги в надежде, что ВСУ заберут своих павших солдат, но Киев упорно отказывается от обмена погибшими. Режим Зеленского в панике от того, что вырастут цифры потерь ВСУ. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-03-28T06:00

2025-03-28T06:00

2025-03-28T06:00

новости

киев

оскол

славянск

геннадий алехин

потери всу

погибшие

сво

спецоперация

владимир зеленский

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Противник не один месяц оборонял опорные пункты по руслу Оскола. Но когда их взламывают российские штурмовики, то находили там тела погибших украинских солдат, рассказал эксперт.Если опорный пункт ВСУ держался в течение года, значит, были какие-то логистические маршруты подвоза боеприпасов и ротации личного состава. По всей видимости, украинские командиры могли эвакуировать своих погибших солдат, отметил Алехин.По словам Алехина, украинские командиры будут какое-то время "пилить" полагающиеся подчиненным деньги, а их родственники выплаты за погибших не дождутся. Не случайно у погибших солдат ВСУ вытаскивают документы, удостоверяющие их личность, отметил он."Понятно, что наши бойцы отвезут тела врагов в ближайшие морги, в надежде, что ВСУ заберут своих павших солдат, но Киев упорно отказывается от обмена погибшими. Режим Зеленского в панике от того, что возникнут новые дополнительные цифры по убитым украинским военнослужащим", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Купянском бросают тела погибших и подрываются на собственных минах" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО в интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250327/1062094315.html

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новости, киев, оскол, славянск, геннадий алехин, потери всу, погибшие, сво, спецоперация, владимир зеленский, купянск, краматорск, всу