"Без вести пропавшие": Алехин рассказал, почему командиры ВСУ не вывозят тела своих погибших солдат
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Российские военные отвозят тела врагов в ближайшие морги в надежде, что ВСУ заберут своих павших солдат, но Киев упорно отказывается от обмена погибшими. Режим Зеленского в панике от того, что вырастут цифры потерь ВСУ. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Противник не один месяц оборонял опорные пункты по руслу Оскола. Но когда их взламывают российские штурмовики, то находили там тела погибших украинских солдат, рассказал эксперт.
Если опорный пункт ВСУ держался в течение года, значит, были какие-то логистические маршруты подвоза боеприпасов и ротации личного состава. По всей видимости, украинские командиры могли эвакуировать своих погибших солдат, отметил Алехин.
"К тому же неподалеку находятся населенные пункты Славянск и Краматорск, куда можно было вывезти тела. Однако их предпочли бросить и записать в без вести пропавшие", — указал собеседник Украина.ру.
По словам Алехина, украинские командиры будут какое-то время "пилить" полагающиеся подчиненным деньги, а их родственники выплаты за погибших не дождутся. Не случайно у погибших солдат ВСУ вытаскивают документы, удостоверяющие их личность, отметил он.
"Понятно, что наши бойцы отвезут тела врагов в ближайшие морги, в надежде, что ВСУ заберут своих павших солдат, но Киев упорно отказывается от обмена погибшими. Режим Зеленского в панике от того, что возникнут новые дополнительные цифры по убитым украинским военнослужащим", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Купянском бросают тела погибших и подрываются на собственных минах" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО в интервью Николая Сорокина: Россия на фоне переговоров с Трампом готовится разгромить ВСУ на Запорожье и под Сумами на сайте Украина.ру.
Вчера, 15:28Избирательный гуманизм. Почему международные организации молчат о зверствах ВСУРедкий случай - в ООН признали, что мирные жители Курской области гибнут из-за действий ВСУ. Такое заявление прозвучало от помощника генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуйи. Обольщаться не стоит: все это констатируется вскользь и сквозь зубы. Такую политику международных организаций можно наблюдать с 2014 года