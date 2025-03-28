https://ukraina.ru/20250328/1062102951.html

Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники

Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники - 28.03.2025 Украина.ру

Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники

Командующий группировкой "Север" генерал Лапин сейчас ведет сразу три сражения, вытягивая на себя ударные части ВСУ, и за счет этого облегчая нам положение на других направлениях, считает военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2025-03-28T04:30

2025-03-28T04:30

2025-03-28T04:30

интервью

украина

суджа

германия

дональд трамп

александр полищук

владимир путин

вооруженные силы украины

сво

сумская область

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Александр, какими вы видите дальнейшие перспективы группировки "Север" после окончательной зачистки Курской области от ВСУ и остановки наступления противника в Белгородской области? Как в годы Великой Отечественной войны поступали в случаях, когда какая-то группировка одерживала крупную победу на одном участке, но посылать ее в дальнейшее наступление было рискованно или незачем, но разбирать на запчасти и отправлять на другие направления тоже было жалко?- Тогда в таких случаях поступали просто. Эту группировку без всяких колебаний демонтировали и отправляли на более перспективные направления. Только я бы хотел привести обратный пример – не наш, а немецкий.Летом 1943 года у Манштейна была серьезная группировка на южном фасе Курской дуги, состоявшая из трех корпусов и девяти ударных соединений. Но как-только у него появилась возможность устроить нам проблемы на Миусе, он эту группировку демонтировал и перебросил туда танковый корпус СС и 3-ю танковую дивизию. Он собрал пять ударных соединений и снес советский плацдарм, из-за чего наша Миусская операция закончилась не очень хорошо.Более того, если бы не доблесть наших воинов, которые за двое суток выбили у него 1300 эсэсовцев и подбили 105 танков, он бы запросто форсировал реку и пошел бы на Ростов или вышел бы в тыл Южного фронта.Более того, нельзя повсюду таскать за собой какую-то одну группировку, потому что она будет под пристальным вниманием врага. Полководческое искусство как раз и заключается в том, чтобы быстро формировать ударные соединения на ключевых направлениях, которые появляются из ниоткуда и наносят противнику сокрушительное поражение.Как сказал Наполеон, мы живем и питаемся по отдельности, а наступаем все вместе.Что касается группировки "Север", то в ней прекрасен сам ее командующий – генерал Лапин, который одновременно ведет три сражения.Он зачищает остатки Суджанской группировки ВСУ. Он зашел в Сумскую область. Он отражает контратаки врага в Краснояружском районе. Ему не позавидуешь. Но, зная его внутренний стержень, думаю, что все у него будет нормально.О перспективах "Севера" и дальнейших его планах пока сказать сложно. Но Лапин, не имея каких-то кардинальных продвижений на Сумы и Харьков, уже держит в напряжении все Северное направление противника. Он выполняет огромную работу.- От чего будет зависеть исход конкретно этого приграничного сражения, когда или враг на территорию Краснояружского района заскочит, или мы Юнаковку на территории Сумской области возьмем?- Первые удары всегда самые сильные. Самое опасное происходит в первые три дня. Если в первые три дня вам не удалось сломать противника и добиться решающего перевеса, надо принимать другие тактические и оперативные решения. Точно так же и в случае с наступлением ВСУ на Поповку и Демидовку.По легенде украинских телеграм-каналов, они там якобы "обеспечивают санитарный кордон". Только как можно создавать эту зону безопасности под ФАБами и другими средствами поражения наших ВКС?Для меня этот контрудар действительно очень странный. Если ВСУ хотели его нанести для отвлечения нашего внимания, его надо было наносить гораздо раньше, когда их группировка под Суджей была еще жива и нормально выглядела. Но сейчас спасать ее уже поздно.Да, поначалу враг добился каких-то успехов. Даже мосты повзрывал, чтобы нашу логистику нарушить. Привлек дроноводов и штурмовые части. Ну и что? Я бы даже сказал, что Лапин не особенно напрягся по этому поводу. Потому что украинская группировка под Суджей уже была разгромлена, и это позволило ему перебросить войска для отражения удара под Белгородом.И, повторюсь, наше наступление в Сумской области не остановилось.Лапин сейчас делает то, что должна была делать его группировка еще в мае 2024 года, когда она пошла в наступление на Волчанск. Он вытягивает на себя ударные части ВСУ, и за счет этого облегчает нам положение на других направлениях.- А если посмотреть на этот вопрос с другой точки зрения? Может быть, ВСУ атакуют группировку Лапина именно для того, чтобы ограничить ее возможности и выиграть время для укрепления своих позиций на других направлениях?- Естественно, ВСУ атакуют Лапина, чтобы выиграть время. Эта вермахтовская тактика постоянных контрударов никуда не делась. Только вермахт мог себе это позволить, потому что у него был 8-й авиационный корпус в виде Юнкерсов-87, много "Тигров" и подготовленный личный состав. У киевского режима ничего этого нет.Никто не говорит, что эти удары не тормозят Лапина. Но Лапина как раз и создавали, чтобы он принимал на себя эти удары и перемалывал украинские части. То есть мы создаем угрозу для Сум и Харькова, чтобы Украина перебрасывала туда резервы и облегчала наше положение в Донбассе.Повторюсь, Украина еще с начала курской авантюры летом 2024 года разбивает об Лапина штурмовые части и кучу бронетехники. Именно потому, что Лапин наступает хорошо. И за счет этого противнику приходится тратить на него кучу ресурсов.- Я как раз задаю эти вопросы по поводу Лапина, потому что сейчас нам в Донбассе совсем нелегко, поскольку ВСУ контратакуют под Красноармейском и Дзержинском.- Да, сейчас группировка Мордвичева ведет серьезные оборонительные бои, которые, на самом деле, нам выгодны.Украина воюет не на свои. Она воюет тем, что ей передали страны НАТО, а это всегда ограниченный ресурс. Да, за счет этих контрударов противник выиграл месяц. А что будет дальше? Бронетехника, которая могла бы измотать нас в оборонительных боях, давая киевскому режиму возможность подготовить фортификационные сооружения в глубине, растрачивается в этих контратаках.Потому что контрнаступают они так же, как контрнаступали летом 2023 года. Результат один и тот же.Короче говоря, ВСУ задержали нас на месяц ценой потери 40% своего бронированного парка.Повторюсь, если бы они потеряли эти 40%, чтобы измотать нас в оборонительных боях и за счет этого построить три-четыре фортификационные линии с минными полями и "зубами дракона", это можно было бы понять. Но сейчас ВСУ воюют в голом поле, потому что им надо куда-то там наступать.Кстати, все эти контрудары противнику удавались именно потому, что он ловил нас на ротации, а не потому, что он за счет своей мощи огня и железа проламывал нашу оборону. ВСУ приходится под нас подстраиваться: где разведка что-то вычислит, где-то ждуны что-то сольют, где-то по радиоперехвату определят. Поймали, заскочили кавалерийским наскоком, сфотографировались, отчитались.А то, что через пару недель там уже все умерли, никому неинтересно.- Насчет того, что может быть дальше. У некоторых наших коллег появилась надежда, что мы можем повторить сценарий Суджи с дроновыми ударами по логистике под Ореховом на Запорожье, у которого гарнизон тоже висит на одной ветке снабжения. Насколько это осуществимо?- Осуществимо. Со штурмовыми соединениями у нас все в порядке. Правда, пока у обеих сторон РЭБ проигрывает дронам. Если ВСУ на каком-то узком участке фронта собирают "Птиц Мадьяра", наша логистика начинает страдать. Этим они нас могут задержать. Но когда с РЭБом у нас все в порядке, мы добиваемся успехов и в поле, и на пересеченной местности.Армия же не воюет как на шахматной доске, где игрок видит все ходы соперника. Армия выполняет боевые задачи в любых условиях. Взорвали мост-навели переправы. Нужно взять населенный пункт – сначала взяли высоты вокруг него. Все это мы умеем.Более того, дронами можно замедлить наступление, но не остановить. Это средство поддержки, а не радикального изменения ситуации на поле боя. Если у вас проблемы с ударной бронетехникой и мотивированной штурмовой пехотой, то беспилотники фронт не удержат.- А нам за счет чего удалось создать под Суджей дроновый зонтик, когда вся украинская техника моментально сжигалась?- Потому что это был маленький пятачок и потому что ВСУ в основном приходилось передвигаться на колесной технике только вдоль трасс. Это можно сравнить с боями под Ленинградом на Северо-Западном направлении, когда из-за болотистой местности наши танки могли наступать только колоннами по дорогам и один "Тигр" со 100-мм лобовой броней мог держать перекресток. Точно так же было и под Суджей. Наша разведка знала, куда ВСУ пойдут в наступление. Наши дроноводы знали, как устроить засаду. Поэтому все было сожжено вдоль дорог.- И все-таки, что нам нужно для борьбы с украинскими дронами помимо РЭБа?- Нужно больше мелкой зенитной артиллерии. С БПЛА надо бороться за счет плотности огня и искусственного интеллекта. Нужно что-то вроде авиационной пушки "Вулкан" со скорострельностью в 4 тысячи выстрелов в минуту и устройство для сканирования воздушного пространства, чтобы понимать, какие дроны представляют опасность, чтобы свои беспилотники не посбивать.Хотя не знаю, есть ли у нас какие-то наработки в этом вопросе.Нужно что-то вроде самоходной зенитки "Шилка", только более мобильное и менее громоздкое. Чтобы его можно было устанавливать на пикапы и бронемашины. И, повторюсь, вопрос в плотности огня.Мы же видим, насколько маневренные сейчас дроны: как быстро они меняют высоту и направление. Даже если ваша пушка будет стрелять со скоростью в 4 тысяч выстрелов в минуту, вы все равно не успеете за ним. Нужно заполнить небо своими пулями, способными свалить этот дрон.И в любом случае нужен радар с системой "свой-чужой", чтобы эта скорострельная пушка автоматически определяла цели и включалась вне зависимости от зенитчика, потому что он может не успеть все отследить. Наши айтишники должны этим заниматься.Этого нам не хватает. Так же, как и не хватает штурмовой машины пехоты.- Владимир Путин заявил, что нам так или иначе придется решать вопрос с ротацией бойцов, которые сражаются с первых дней СВО. Означает ли это, что Верховный не особенно верит в переговоры с Трампом и настроен продолжать такую же долгую и тяжелую войну на истощение?- А у нас выбора нет.Что бы там ни придумал Трамп, Европа не отказывается от поддержки Украины, потому что ее страх перед Россией стал уже просто абсурдным.Я еще в самом первом интервью вам сказал, что Украина – страна наемник, которая воюет за страхи Германии, политические неурядицы во Франции и шкурные интересы Великобритании.Во-первых, чтобы сейчас ни сделал Трамп, Трампа европейцы переживут. Во всяком случае, если после окончания президентского срока Трампа к власти в США не придет Вэнс или какой-то другой его соратник.Во-вторых, на Западе в принципе нет порядочных людей. Мы с англосаксами были во Вторую мировую войну в одном окопе только потому, что Гитлер стал угрозой для их финансовой системы, пытаясь заточить мировую экономику под Германию. Он позарился на их денежки. А сейчас этого единства нет.Западники и дальше хотели бы на халяву потреблять наши ресурсы, как это было после развала СССР. Но сейчас у них такой возможности нет, потому что они с 1991 года деклассировали свои вооруженные силы и разложили свое общество. А тут европейцы нашли 20 миллионов украинцев, готовые сидеть под ФАБами и под "Орешником" ради кружевных трусиков и вступления в ЕС. Зачем им отказываться от такого актива?Кстати, я бы обратил внимание на разговоры, которые сейчас ведутся в Чехии и в Германии.Чехи опасаются, что в случае остановки боевых действий украинские солдаты с психологическими травмами и агрессией поедут к своим семьям в Европу и превратят их спокойную жизнь в хаос, поэтому им выгодно продолжение войны.А немцы, наоборот, считают, что поскольку в Германии сейчас мало кто хочет служить в армии, то нужно приглашать в Бундесвер опытных украинских бойцов, чтобы они помогли им подготовиться к "отражению российской агрессии".Так что горячая фаза конфликта, может быть, закончится. Но все эти наши проблемы никуда не денутся. Может быть, нам где-то придется использовать Африканский корпус, чтобы он сражался с какими-то формированиями из бывших всушников.Путин же правильно сказал, что речь идет о ротации, а не о демобилизации. Он прекрасно понимает, что наше противостояние с Западом – это игра в долгую. Им нам тоже расслабляться не надо. Надо помогать армии моральной поддержкой, гуманитарной помощью и недопущением всякого непотребства в тылу.А без людей на фронте мы точно не останемся. Мы же не стали всех загонять под Минобороны. У нас есть ЧВК и добровольческие подразделения. Есть разные варианты привлечения людей для СВО. Это был гениальный ход нашего руководства.Также по теме - в интервью Сергея Полетаева: Россия навязала Трампу переговоры на истощение и готовится к майскому наступлению на юге

https://ukraina.ru/20230505/1045963020.html

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, суджа, германия, дональд трамп, александр полищук, владимир путин, вооруженные силы украины, сво, сумская область, белгород, дроны, бронетехника, донбасс, минобороны