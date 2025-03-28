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Великобритания использует Украину против союза РФ и США. Украинские эксперты нашли новые аспекты войны

Великобритания использует Украину против союза РФ и США. Украинские эксперты нашли новые аспекты войны - 28.03.2025 Украина.ру

Великобритания использует Украину против союза РФ и США. Украинские эксперты нашли новые аспекты войны

В украинском экспертном сообществе продолжают обсуждать возможные последствия договоренностей, достигнутых делегациями США и РФ в Эр-Рияде и думают над тем, продавит ли команда Трампа свою повестку.

2025-03-28T03:30

2025-03-28T03:30

2025-03-28T03:30

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Продавливать Трампу приходится европейцев, считает украинский политолог Андрей Ермолаев. Он в беседе со своим коллегой Вадимом Карасевым (разговор транслировался на ютуб-канале последнего) отметил, что у ЕС нет люфта, тогда как США могут взять паузу в предоставлении помощи Киеву. Есть люфт и у РФ, которая объективно владеет инициативу на линии боевых действий."Война идет независимо от хода переговоров, более того, она пока - в пользу России. Получается, чем длиннее кампания… тем на самом деле больше выгод у России", - сказал Ермолаев, пояснив, что РФ может себе позволить воевать, зная, что это принесет ей "новые достижения на войне".Карасев с этим согласился, добавив, что это и способ дипломатического давления, поскольку "дипломатия — это плод военных обстоятельств". А Ермолаев, в свою очередь, заметил, что Киев может, конечно, затягивать процесс, но рискует понести дополнительные потери. Рассчитывать на эффективную помощь Европы сложно, поскольку в ЕС по украинскому вопросу наблюдается серьезный раскол.Но окажет ли этот европейский раскол влияние на поведение киевского руководства? Вряд ли. Покинувший страну известный украинский политолог Кость Бондаренко считает, что "Украина играет игру Британии, британских спецслужб против тех же США и России".По мнению эксперта, высказанному в эфире одного из ютуб-каналов, "Британия пытается противостоять намечаемому союзу Вашингтона и Москвы… используя в этих играх Украину".Трампу длительная кампания на Украине не нужна. Украинский социолог и политолог Евгений Копатько в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста* высказал свое личное мнение — новая американская администрация желает закрыть закрыть тему конфликта на Украине и решать другие глобальные задачи.Модератором мирного процесса выступают в данном случае США, и они будут процесс продолжать, будут продавливать свою повестку, используя для этого все имеющиеся инструменты, считает эксперт. Он напомнил о ситуации с раскрытием деятельности USAID и отметил, что с 2014 года в США "пересмотрены многие вещи".Копатько пояснил, что у американцев есть в повестке дня более масштабные задачи — Китай, Ближний Восток, сохранение гегемонии доллара, делание Америки "снова великой". А Украина — лишь один из элементов этой большой игры, и здесь новой администрации необходим успех мирных инициатив, так как ей не нужна привязка к Байдену."И многие такие токсичные моменты, связанные с деятельностью Байдена на Украине, они как раз будут на руку администрации США. Так что, я думаю, они хватку не ослабят в этом плане. Тем более, что здесь есть масса вопросов, в которых заинтересована американская политическая элита", - сказал политолог.Он отметил, что в США грядет большая чистка, еще раз напомнил о ситуации вокруг USAID и предположил, что тут мы все узнаем еще очень много интересного - "это очень глубокая тема, которая потянет за собой очень серьезные последствия, потому что она вовлекает тысячи и тысячи людей, которые взаимодействовали с США и с Украиной, и вот здесь… будут интересные очень пассажи".Если будет действительно установлен режим прекращения огня, то через какое-то время люди начнут задавать вопросы, зачем все это было? Социолог на этот вопрос ответил тоже вопросом, напомнив, что в 2014 году большинство украинцев были против Майдана — "ну и что?".Кстати, о социологии. Согласно результатам одного из соцопросов, 82% украинцев будто бы готовы противостоять РФ даже без помощи США — так это преподносят украинские СМИ."Очень красивая цифра и подача, если не читать первоисточник, и сам вопрос: "надо ли все равно продолжать борьбу, при поддержке европейских союзников для достижения, возможно, не полностью справедливого, но приемлемого мира?". Чувствуете эту пропасть между "противостоять РФ без помощи США" и "а вдруг что-то да получится, пусть даже не то, что мы хотели?", - прокомментировал эту кампанию находящийся в киевском СИЗО депутат Рады Александр Дубинский. И напомнил, что сегодня уровень отказов от интервью составляет около 85% - то есть, реальные "цифры могут быть диаметрально противоположными".В России отношение к переговорам тоже, скажем так, сложное. Что потом, не окажется ли, что зря ли положили столько жизней? Военкор Семен Пегов пишет, что потери были не зря, говорит о свершившейся будто бы уже "революции духа" и о единстве людей, так или иначе причастных к СВО.Статью перепечатывает в своем дзен-канале писатель, общественный деятель Захар Прилепин. Там у подписчиков есть возможность комментировать, а подписчиков у писателя много. И мы видим, что в такую "революцию духа" и достигнутое единство кто-то верит, а кто-то и нет.Так, среди множества восторженных отзывов находим такой: "Это единство может разлететься на осколки в один момент, если наверху правящая буржуазия решит, что им важнее и выгоднее забыть про денацификацию и демилитаризацию укрорейха в обмен на SWIFT и похлопывание по плечу господина из США".Если почитать и другие российские паблики, да просто поговорить с людьми, то можно констатировать - такие опасения есть у многих.* Признан иноагентом в РФПодробнее на эту тему — в материале Сергея Зуева "Уже нет ничего святого". Украинские эксперты о "бебизации" общества и монетизации священного долга"

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Сергей Зуев

эксклюзив, сша, россия, украина, дональд трамп, андрей ермолаев, вадим карасев, ес, сизо, эксперты, захар прилепин, александр дубинский, семен пегов