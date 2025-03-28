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Кино на службе Отечеству, новая жизнь чёрных котов, первые скандалы "Евровидения". События культуры

Кино на службе Отечеству, новая жизнь чёрных котов, первые скандалы "Евровидения". События культуры - 28.03.2025 Украина.ру

Кино на службе Отечеству, новая жизнь чёрных котов, первые скандалы "Евровидения". События культуры

В Курск приехал передвижной фестиваль патриотического документального кино; мультфильм, мультфильм – победитель "Оскара" меняет жизнь бразильских котов; мексиканский скульптор воюет с Илоном Маском

2025-03-28T04:15

2025-03-28T04:15

2025-03-28T04:15

культура

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"Эти фильмы необходимы нашей стране"В эти дни в Курске проходят мероприятия передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству": фестиваль проводится в разных городах и регионах, представляя работы фронтовых документалистов."Это уникальные, очень красивые фильмы, которые наполнены смыслом и необходимы нашей стране. Мы привезли документальные фильмы более 20 режиссеров", – цитирует РИА "Курск" регионального представителя проекта Татьяну Алиходжину.Старт проекту "Кино на службе Отечеству" к которому на сегодняшний день также относятся и литературные, и живописные проекты с аналогичными названиями, дало старт распоряжение президента РФ Владимира Путина в феврале 2023 года."Культура призвана служить добру, красоте, гармонии, размышлять над порой очень сложными, противоречивыми вопросами жизни и, главное, не разрушать общество, а пробуждать лучшие человеческие качества", – говорил глава государства.С того момента передвижной фестиваль побывал в 45 российских регионах, к нему присоединились также кинематографисты из Белоруссии, Ирана, Ливана и Республики Сербской.В конкурсе 2024 года участники представили картины в семи номинациях: "Русский голос", "Герой нашего времени", "Якорь спасения", "Дух Родины", "Путь к Богу" и специально для дебютного кино – "Служение Отечеству".Ещё один проект от той же команды – передвижная выставка "Уголь земли русской", организованная художницей Виринеей Шигиной. Она пишет портреты русских, советских, российских военных разных эпох углём.На мероприятиях в Курске выступили музыканты, танцевальные коллективы, поэты.Послесловие "Оскара"Результаты ежегодной международной премии Американской академии киноискусств "Оскар" известны уже почти месяц, их успели обсудить о проанализировать обозреватели во всём мире.Издание Украина.ру писало о победителе в пяти номинациях фильме "Анора" американского режиссёра Шона Бейкера, вокруг которого было столько разговоров и эмоций, о номинированном на "Лучшую мужскую роль второго плана" российском актёре Юре Борисове и о других победителях, участниках и ведущих.О неожиданном продолжении победы латвийского мультфильма "Поток" Гинтиса Зильбалодиса, забравшего статуэтку за "Лучший анимационный фильм" сообщила бразильская зоозащитная организация Ampara Animal.Первая в истории "Оскара" картина из Латвии рассказывает о приключениях тёмно-серого кота Флоу во время почти библейского наводнения. Спасаясь от большой воды, он встречается с самыми разными обитателями животного мира – собаками, капибарами, лемурами, самыми разнообразными птицами и даже китом.Обозреватель IndieWire Кристиан Блаувельт называет "Поток" самым новаторским анимационными фильмом о природе со времён "Бэмби"."Антропоморфные животные-персонажи американских анимационных фильмов XXI века не идут ни в какое сравнение со звёздами-животными из "Потока", которые не произносят ни слова, ведут себя непосредственно как животные, но этого достаточно", – отмечает он.Лодку, на которой дрейфует кот, он называет "ковчегом", находя в мультфильме символизм и глубину, особенно в том, что кот изначально живёт в доме, который строили и обустраивали люди, встречаются и другие человеческие постройки, но людей нигде нет."Лодка — ковчег наименьшего масштаба, который можно себе представить, если мы действительно следуем здесь Библии — дрейфует через остатки человеческой цивилизации, выглядывая на поверхность воды, пока наши животные пассивно наблюдают за всем этим.Они учатся управлять рулём на лодке, немного стирая границы правдоподобности этого сценария, но на самом деле то, что следует дальше, — это просто животные, тусующиеся вместе, сосуществующие мирно, что бы ни происходило", — пишет Блаувельт.Так вот, латвийский кот-путешественник внезапно особенно полюбился бразильским зрителям.Жители страны начали массово забирать из приютов чёрных котов, называя их Флоу в честь персонажа."Мультфильм меняет реальность для чёрных котов, которые традиционно ассоциировались с неудачами", — прокомментировали в Ampara Animal.Издание TVP World пообщалось и с латвийскими зоозащитниками."Несмотря на популярность мультфильма, приюты в Латвии говорят, что сверхмерного стремления забирать чёрных котов нет, что сами они называют позитивным моментом. Дело в том, что ранее картины "Лесси", "101 далматинец" и "Снежные псы" приводили к всплеску заведения собак (определённой породы), но после многие животные оказывались брошенными на улице, потому что хозяева не могли осилить заботу о них", — сказано в материале.Первые скандалы ЕвровиденияДо Евровидения ещё почти два месяца, а скандалы уже разгораются вовсю. В течение последних нескольких десятилетий они для конкурса являются едва ли не основной движущей силой.В прошлом году издание Украина.ру описывало в основном политические скандалы – связанные с Украиной и Израилем, и, соответственно, идущими конфликтами. В этом году их тоже достаточно.Со всех сторон раскритиковали участника от Эстонии рэпера Томми Кэша. Выяснилось, что клип для его конкурсной песни был снят командой из украинцев и россиян, в первую очередь это режиссёр Алина Пязок (не живёт в России) и украинский оператор Дмитрий Недря.Разозлились на Кэша и в Италии: его конкурсная песня Espresso Macchiato показалась многим слушателям оскорбительной, эксплуатирующей неприятные стереотипы об итальянцах – мафия, кофе, спагетти, и ничего больше.Польская конкурсная песня Lusterka дуэта Sw@da i Niczos содержит подляшский диалект – его носительницей является участница группы Ника Юрчук. Коллектив бурно обвиняли в "симпатиях к украинской диаспоре", так как диалект приграничного региона слишком напоминает украинский язык.И ещё одна претензия – к норвежской певице Эмми [Кристиансен], победившей в ирландском национальном отборе. Она исполнила песню Laika Party – о той самой советской собаке Лайке, совершившей в 1957 году космический полёт на "Спутнике-2". Композитор – Лариса Вильданова, которую называют "русской звездой ирландского кантри", что усугубило ситуацию Эмми. Однако пока ещё её не сняли с участия – всё ограничилось неодобрительными комментариями в телеэфирах и соцсетях."Зловещая фигура Илона Моллюска"На тропу войны с эпатирующим мир всеми доступными способами Илоном Маском вышел внезапно мексиканский скульптор Чавис Мармол. Свой перформанс он назвал Neo-Tameme: расплющил автомобиль Tesla Model 3 одной из своих гигантских скульптур.Сам Мармол не ездит за рулём, предпочитая велосипеды, но этот "проект" протеста – сначала против строительства завода Tesla в Мексике, а затем и против других действий Маска, разрабатывал два года.За то время, что он работал над скульптурой – головой ольмеков (традиционный мексиканский символ, остатки древней цивилизации, которая проживала на побережье Мексиканского залива около 3000 лет назад), – бутик-отель подарил скульптору "Теслу"."Я не хотел просто расплющить дорогую машину. Я знаю, что там [за пределами Мексики, где люди могут позволить себе более дорогие автомобили. – Ред.] есть более дорогие машины. Я хотел расплющить объект, представляющий зловещую фигуру Илона Моллюска…", – объяснил художник, намерено коверкая фамилию Маска.Читайте также: Увольнения, миллиардные траты и уничтожение USAID: политолог рассказал, зачем Трампу нужен Илон Маск

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Мария Лихограй

эксклюзив, курск, россия, латвия, илон маск, tesla, культура