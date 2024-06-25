https://ukraina.ru/20240625/1055828190.html

Хроника энергетической войны. Маленькие хитрости с экспортом СПГ и большой успех Росатома

Хроника энергетической войны. Маленькие хитрости с экспортом СПГ и большой успех Росатома - 25.06.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны. Маленькие хитрости с экспортом СПГ и большой успех Росатома

Отношения, которые Россия устанавливает благодаря строительству новых атомных электростанций, превосходят даже длительные контракты на поставку газа по трубопроводам, считают западные эксперты.

2024-06-25T06:04

2024-06-25T06:04

2024-06-25T06:06

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ЕС ввёл очередные санкции против нефтегазового сектора РоссииЕвропейский Союз в рамках 14-го пакета санкций против России, в частности, ввёл санкции в отношении российского сжиженного природного газа (СПГ). Речь о запрете на его транзит через европейские порты. ЕС продолжит закупать СПГ из России, но запретит его реэкспорт. Правила вступят в силу через девять месяцев."Европейский Союз вводит запрет на услуги по перевалке российского СПГ на территории ЕС с целью его отправки в третьи страны. Новое ограничение охватывает как перевалку с судна на судно, так и перевалку с судна на берег", – сообщил Совет ЕС 24 июня. Отмечено, что Еврокомиссия будет следить за выполнением и развитием этого решения, и при необходимости может смягчить меры.Согласно сообщению Совета ЕС, меры направлены на снижение доходов России от продажи и транспортировки СПГ. Отмечается, что эти ограничения касаются только реэкспорта в третьи страны через ЕС – на импорт они не распространяются.Также вводятся ограничения на импорт российского СПГ через терминалы ЕС, не подключенные к системе газопроводов. Кроме того, ЕС запретит новые инвестиции, а также поставку товаров и услуг для завершения строящихся российских СПГ-проектов, таких как "Арктик СПГ-2" и "Мурманский СПГ".Ограничения также введены против нефтяного "теневого флота" России: под новые санкции подпало 27 судов и управляющая ими компания "Совкомфлот". На эти суда распространяется запрет доступа к портам и запрет на предоставление услуг. Напомним, что Россия использует так называемый "теневой флот" для обхода установленного Коалицией по ограничению цен (G7, ЕС и еще ряд присоединившихся стран) потолка цен на перевозимые морем российскую нефть и нефтепродукты.Опрошенные российским изданием "Ведомости" эксперты уверены, что санкционные меры не окажут существенного негативного воздействия на российский нефтегазовый экспорт. При этом главный стратег инвестиционной компании "Вектор икс" Максим Худалов считает, что запрет на импорт СПГ введен ЕС под давлением США. Более чувствительной мерой мог бы стать полный запрет на импорт СПГ из России, говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Но это, по его мнению, "неминуемо" привело бы к росту цен на газ в Европе.Наиболее значимая из указанных санкционных мер – запрет на перевалку СПГ в европейских портах, отмечают Игорь Юшков и замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.Для России европейский рынок важен с точки зрения поставок СПГ. На него в 2023 году, по оценкам Белогорьева, пришлось 46% от общего объема поставок за рубеж. Для "Ямал СПГ" и заводов в Ленинградской области эта доля еще выше – достигает 67%, отмечает эксперт. В январе – мае 2024 года на Евросоюз с учетом перевалки пришлось 53,5% всех отгрузок сжиженного газа из России, в том числе 82,5% всех поставок "Ямал СПГ", добавляет он. По оценке ИЭФ, перевалка российского СПГ в европейских портах в 2023 г. составила около 1,7 млн т."Ямал СПГ" заинтересован в перевалке СПГ в Европе, так как стремится ускорить возвращение танкеров ледового класса для загрузки новых партий, поясняет Юшков. Но перевалку СПГ можно производить и борт-в-борт, в том числе в акватории Мурманской области, указывает эксперт. Белогорьев также считает, что все эти объемы СПГ удастся продать и на общие отгрузки "Ямал СПГ" запрет "почти не повлияет, хотя и появятся дополнительные издержки".Примечательно, что за несколько дней до введения европейских ограничений на российский СПГ, компания НОВАТЭК, оператор проекта "Ямал СПГ", начала поставки продукции с него в Китай по Северному морскому пути. По данным аналитической компании Kpler, танкер типа Arc7 "Эдуард Толль" вышел из порта Сабетта 21 июня, далее на выходе из Обской губы газовоз начал поворачивать на восток. Конечная точка маршрута – Китай, срок поставки СПГ и порт отгрузки еще не обозначены. Пока танкер идет под проводкой атомного ледокола проекта 22220 "Сибирь"."Росатом" стал инструментом глобального влияния РоссииНесмотря на западные санкции, Россия остается непревзойдённым экспортером атомных электростанций. "Росатом" участвует в строительстве более трети новых реакторов, сооружаемых в настоящее время по всему миру, в том числе в Китае, Индии, Иране и Египте.Отношения, которые Россия устанавливает благодаря строительству атомных электростанций, превосходят даже длительные контракты на поставку газа по трубопроводам, отметило британское издание The Financial Times (FT) в опубликованном 20 июня материале под алармистским заголовком "Как Россия использует ядерную мощь для завоевания глобального влияния".До февраля 2022 года на долю России уже приходилось около половины всех международных соглашений по строительству АЭС, поставкам реакторов и топлива, выводу из эксплуатации и обращению с отходами. На долю её основных конкурентов в атомной энергетике – Китая, Франции, Японии, Южной Кореи и США – приходилось около 40% вместе взятых.Россия часто использует модель "строительство-владение-эксплуатация", которая предполагает более высокую степень сотрудничества, поскольку "Росатом" предоставляет всё, включая персонал станции, в течение всего срока реализации проекта. Речь идёт почти о столетии, ведь строительство атомных станций длится около 10 лет, срок службы реакторов на новых АЭС составляет 60 лет, а подготовка к демонтажу, включая удаление радиоактивных материалов, занимает ещё 10-20 лет."Российская сторона относится к станциям так, как будто они принадлежат "Росатому". Единственная роль принимающей страны – покупать электроэнергию", – отметил в комментарии FT профессор-исследователь Норвежского института международных отношений Кацпер Шулецкий.Именно в таком положении оказался Бангладеш, который на десятилетия будет связан с Россией проектом АЭС "Руппур". "Это бесконечные отношения, в которые они вступают", – заявил в комментарии FT политолог и эксперт по Бангладеш в Университете штата Иллинойс Али Риаз.С целью довести долю электроэнергии, вырабатываемой в этой стране с помощью атомной энергетики, с нуля до 10% менее чем за 10 лет, "Росатом" проделывает "потрясающую работу", говорит Сама Бильбао-и-Леон, генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации (WNA).Правительство Бангладеш заявляет, что АЭС мощностью 2400 МВт, испытания которой начнутся в этом году, позволит решить проблему нехватки электроэнергии и отключения электричества, мешающую быстро развивающейся экономике Бангладеш, в том числе её экспортному сектору швейной промышленности.Но для Москвы этот проект служит другой цели – связать две страны на десятилетия и расширить влияние Кремля в Бангладеш, как он делал это с другими странами, не имеющими собственного ядерного потенциала, утверждают авторы FT."Вынужденный создавать новые альянсы, Путин всё чаще позиционирует Россию как партнера Глобального Юга. "Росатом" является ключевой частью усилий Москвы по обхаживанию этих стран. За последние два года генеральный директор компании Алексей Лихачев посетил страны Глобального Юга почти столько же раз, сколько за весь период с момента своего назначения в 2016 году до 2022 года", – сказано в материале британского издания.Российская компания действительно подписала около двух десятков меморандумов о взаимопонимании с африканскими и латиноамериканскими странами, включая Зимбабве, Мали, Буркина-Фасо и Бразилию. В Гане Россия начала подготовку заявки на строительство первой в стране атомной электростанции, наряду с поставщиками из США, Китая, Индии, Южной Кореи и Франции. А в этом году Россия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве малого модульного реактора мощностью 330 МВт. Этот проект является первым для "Росатома" и России в области внедрения ядерных технологий нового поколения за пределами страны.Бангладеш является объектом острой геополитической конкуренции между такими державами, как Индия, Китай и США. Каждая из трёх стран использовала сделки и инвестиционные предложения для налаживания связей с премьер-министром Шейх Хасиной. Проект "Руппур" дал Москве бесценный плацдарм, считает британское издание.Госкорпорация "Росатом" может предложить финансирование атомных проектов на уровне до 90%, причем выплаты по ним растягиваются на десятилетия при минимальных процентных ставках. Более привлекательное финансирование помогло "Росатому" выиграть конкуренцию, считает бывший советник по энергетике Бангладеш Мохаммад Тамим.Проиграв экономическую конкуренцию, Запад пытается помешать реализации российского атомного проекта в Бангладеш политическими методами. "Гражданское общество Бангладеш опасается, что сделка с "Росатомом" не только укрепит влияние Кремля, но и создаст возможности для коррупции", – пишут британские журналисты, приводя заявления профессиональных активистов, живущих на западные гранты."Весь энергетический сектор окутан тайной… В конце концов, за что на самом деле будет платить народ Бангладеш? Если бы это была открытая и здоровая конкуренция, это была бы совсем другая история", – заявил FT исполнительный директор Transparency International* Bangladesh Ифтекхаруззаман.По словам же экономиста из университета Дакки Рашеда аль-Махмуда Титумира, цена энергии "Руппура" будет составлять 9,36 цента за киловатт-час по сравнению с 5,34 центами за тот же объём энергии, получаемой от индийской АЭС. Тот факт, что экспорт электроэнергии в Бангладеш может быть в любой момент прекращён по политическим причинам, эксперт не упомянул.Но не только местные активисты обеспокоены продвижением "Росатома" в регионе. Опасения Запада по поводу его экспансии на Глобальный Юг также возросли. Бывший помощник секретаря по ядерной энергии министерства энергетики США Кэтрин Хафф заявила FT, что для США и их союзников крайне важно восстановить стабильную цепочку поставок ядерных материалов и вернуть лидерство в мировом ядерном секторе. Но на это может уйти не одно десятилетие, добавила она.Пока на Западе продолжаются дебаты, "Росатом" уже обсуждает строительство второй АЭС в Бангладеш. Генеральный директор по энергетике Министерства энергетики страны Мохаммад Хоссейн считает, что отношения с российской компанией будут только развиваться. Россия, по его словам, является "незаменимым партнёром" для Бангладеш.

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Олег Хавич

россия, бангладеш, сша, владимир путин, еврокомиссия, ес, игорь юшков, росатом, эксклюзив