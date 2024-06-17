https://ukraina.ru/20240617/1055661149.html

Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце

Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце - 17.06.2024 Украина.ру

Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце

Сейчас у нас появились гиперзвуковые ракеты с усиленной боеголовкой. Увеличили мощность боезаряда за счет того, что уменьшили их дальность. Если раньше ракета "Х-101" имела боевую часть в 450 килограммов, то после четвертой модификации она увеличилась до 800 килограммов

2024-06-17T04:39

2024-06-17T04:39

2024-06-17T04:39

интервью

россия

вооруженные силы украины

сво

пво

киев

днепр

мосты

ракеты

сумская область

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Так что у нас есть возможность или повредить мосты в Киеве, или осенью окончательно выключить украинскую энергетику, считает военный историк и писатель Михаил ПоликарповОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Михаил Аркадьевич, вы активно выступаете за то, чтобы Россия привлекла для участия в СВО северокорейских добровольцев. Во всяком случае, вы считаете, что мы можем пойти на этот шаг в случае полноценного вмешательства Запада в украинский конфликт. Как быть с тем, что они, не имея опыта современной войны, могут понести серьезные потери? Как быть с языковым барьером и проблемами в части боевой слаженности?- Западные источники говорят, что у нас в зоне СВО уже действуют подразделения, состоящие из выходцев из Непала. Еще у нас есть подразделения не только сербских добровольцев, но и кубинских.Да, языковой барьер – это проблема. Но если мы смогли решить проблему с гуркхами (войска Великобритании и Индии, набирающиеся из непальских добровольцев – ред.), то ее можно решить и с корейцами. Переводчиков с корейского можно найти и в России, и в КНДР. А то, что у них нет боевого опыта, то они его получат.Я же не говорю, что северокорейцы как терминаторы дойдут до Днепра. Но они облегчат нам положение на фронте.Вы в интервью с Сергеем Полетаевым говорили, что у нас нет нужды в новой мобилизации. Вы даже привели слова историка Первой мировой войны Кирилла Копылова ("Если вы уверены, что можете дать мобилизованным оружие и конкретную боевую работу, то мобилизацию проводить надо"). Это правильно. Но я считаю, что нам так или иначе придется проводить ограниченную мобилизацию, чтобы заменить бойцов, кого мобилизовали в 2022 году.Да, никому не хочется, чтобы профессиональные бойцы уходили в тыл. Да, мобилизация может вызвать негатив в обществе. Но тут есть вопрос социальной справедливости. В 2022 году мы позволили убежать из страны уклонистам и не предъявили никаких юридических претензий к релокантам. Наверное, с точки зрения политической целесообразности это было сделано правильно. Но с точки зрения простых людей – нет.Может быть, у Генштаба больше информации. Может быть, он справедливо считает, что новая мобилизация не нужна. Но это же не значит, что у нас все выполняется по плану. Сколько раз мы говорили об острой проблеме с отсутствием укрытий для самолетов. Ее надо решать. Хотя я понимаю, что ее решение будет дорогостоящим и длительным. Даже в Австралии есть укрытие для самолетов, хотя там нет острой угрозы налетов дронов. По крайней мере, пока.- Вы ранее говорили, что Украина при помощи западных средств ПВО плохо прикрывает фронт, но хорошо прикрывает Киев. Что вы имеете в виду? Думаете, если бы это было не так, мы могли бы каждый день бомбить аэродром в Жулянах и завод "Арсенал"?- Да.Гиперзвуковые ракеты они не ловят, но Киев хорошо прикрыт против наших "Гераней" и медленных ракет ("Калибры"). Поэтому у нас нет возможности нанести мощный удар по "Арсеналу" и заводу "Антонов" (где Украина до сих пор производит ракеты и дроны). Не говоря уже о мостах через Днепр.С другой стороны, сейчас у нас появились гиперзвуковые ракеты с усиленной боеголовкой. Увеличили мощность боезаряда за счет того, что уменьшили их дальность. Если раньше ракета "Х-101" имела боевую часть в 450 килограммов, то после четвертой модификации она увеличилась до 800 килограммов. Так что у нас есть возможность повредить мосты в Киеве.Но мне все же кажется, что эти ракеты готовились для того, чтобы осенью окончательно выключить украинскую энергетику.Сейчас они защитили электростанции железобетонными укрытиями. Но эти укрытия были рассчитаны на ракеты небольшой мощности. От 800-килограммовой "Х-101" они не спасут.Но вернемся к мостам. Мосты можно ремонтировать, пока не выбиты опоры. Уничтожение перекрытий иногда решается банально – установкой стальных настилов. Дешево и сердито. Не надо думать, что если мы ударим по мосту, то мост можно стереть с карты. Советские мосты обладают большим запасом прочности. Особенно – железнодорожные. Учитывая, что авиационные ракеты попадают не точка в точку, а плюс-минус несколько метров.Железнодорожный мост – это очень узкая цель. В отличие от автомобильного. Автомобильные мосты в Киеве можно было бы вышибить. В этом случае у Украины бы осталась лишь одна плотина Киевского водохранилища. Да, использовать плотину для переброски транспорта можно. Но это приведет к серьезным проблемам с транспортным сообщением в самом Киеве.Так что при наличии новых модернизированных ракет мы эту задачу решим.- Вы также говорили, что в начале СВО Сумская область повела себя более проукраински, чем Чернигов. Что вы имели в виду?- Я сужу об этом по отзывам людей, которые заходили в эти регионы.Когда наши войска зашли в Черниговскую область, сам Чернигов оказался фестунгом, но само его население было к нам более лояльно. А вот в Сумской области люди были настроены крайне негативно в отношении русских.В Сумской области были серьезные бои за сами Сумы, Ахтырку и Тростянец. Единственным исключением стал Конотоп, руководство которого после нескольких дней переговоров решило придерживаться нейтралитета. Да, Украина не сдала город, но через него спокойно проходили наши эшелоны. А Конотоп – важный железнодорожный узел. Его по важности можно сравнить только с Бахмачом (Черниговская область).Так что жители Сумской области оказались такими же упертыми, как и западенцы. Я не знаю, с чем это связано, но это было так.- Вы считаете, что на текущий момент наша задача максимум – взять до зимы Славянск и Краматорск или открыть Сумско-Черниговское направление. Какие сейчас есть аргументы в пользу того, что мы этих целей добьемся?- Начнем с Сумско-Черниговского направления.Я считаю, что было бы целесообразно устроить аналог бахмутской мясорубки для Шостки.Шостка – это важный город, где у Украины было два очень важных предприятия по производству артиллерийских снарядов и прочего нужного и интересного. Это "Импульс" и "Зiрка" ("Звезда").Несмотря на то, что они располагаются близко к границе, киевский режим их по-прежнему использует. Видимо, там есть подземные цеха, куда переместилось изготовления важных компонентов для оружия (в частности, капсюлей). Почему их не эвакуировали куда-нибудь в Винницкую область, для меня – загадка.Чтобы завязать бои за Шостку, нам следовало бы нанести два удара: на Новгород-Северский (Черниговская область) и на Путивль (Сумская область), чтобы двигаться к Десне. В этом случае мы создадим ситуацию, когда ВСУ либо будут вынуждены рубиться за коридор на Шостку, либо оставить ее, лишившись важных оборонных предприятий.Повторюсь, за два года СВО киевский режим не эвакуировал эти два оборонных предприятия на западную Украину. Поэтому в Шостке мы могли бы устроить там противнику затяжные бои по образцу Артемовска.Что касается Славянска/Краматорска, то после падения Часов Яра линия фронта сдвинется к высотам возле этой агломерации. Эти города было бы нежелательно брать мучительными штурмами. Там надо придумать что-то другое. Например, выход наших войск к Северскому Донцу, чтобы блокировать северскую группировку ВСУ.- А для этого Красный Лиман брать необязательно?- Лиман мы так просто не возьмем.После нашего выхода к Северскому Донцу ВСУ придется снабжать группировку в Северске через какие-то переправы в Серебрянском лесничестве. Это будет не логистика, а жуткий головняк для противника. Потому что снабжать город лодочками или ходить через пойменные леса очень тяжело. Это же не десант в Крынках, где надо снабжать 100 морпехов. Это группировка в несколько тысяч человек, которая повиснет на не очень стабильной нитке снабжения.Это мой вариант с дивана. Но он напрашивается после падения Часов Яра. И наличие 10-12 северокорейских бригад сильно бы облегчило нам решение этой задачи.

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20240612/1055614895.html

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интервью, россия, вооруженные силы украины, сво, пво, киев, днепр, мосты, ракеты, сумская область, черниговская область, северский донец , часов яр, кндр