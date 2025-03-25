Уберут или дадут "золотой парашют"? Эксперт о том, что будет, если Зеленский не согласится на условия США
© GLOBAL LOOK PRESS
© GLOBAL LOOK PRESS
На случай, если Зеленский не согласится на условия Трампа, есть разные варианты. Возможно, ему предложат "золотой парашют" в виде гарантии неприкосновенности где-то в Лондоне. Потому что если он будет отказываться от всего, он нигде не найдет "пятый угол". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Так называемый "прорыв" ВСУ в Краснояружский район Белгородской области не имеет никакого военного смысла, считает эксперт, отметив, что "это чистый пиар на внешнюю и внутреннюю аудиторию".
"Другое дело – вопрос о договороспособности киевского режима. А самое главное – осознание у Вашингтона, что они недоговороспособны. То есть судьбу Украины будут решать без Украины. А ее просто поставят перед фактом", – подчеркнул Поликарпов.
На случай, если Зеленский не согласится на условия президента США Дональда Трампа, есть разные варианты. Например, Зеленского могут просто "убрать", предположил собеседник издания.
"Но, как я уже говорил, половину команды, которая занималась Украиной, Трамп разогнал, а другая половина ушла в оппозицию к нему, и все его приказы будет саботировать", – констатировал Поликарпов.
Возможно, Зеленскому предложат "золотой парашют" в виде гарантии неприкосновенности где-то в Лондоне, указал он. Потому что если он будет отказываться от всего, пятый угол он нигде не найдет. "Мне кажется, учитывая его артистизм, давить будут на его близких: жену и детей", – заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
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