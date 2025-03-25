Уберут или дадут "золотой парашют"? Эксперт о том, что будет, если Зеленский не согласится на условия США - 25.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250325/1062018450.html
Уберут или дадут "золотой парашют"? Эксперт о том, что будет, если Зеленский не согласится на условия США
Уберут или дадут "золотой парашют"? Эксперт о том, что будет, если Зеленский не согласится на условия США - 25.03.2025 Украина.ру
Уберут или дадут "золотой парашют"? Эксперт о том, что будет, если Зеленский не согласится на условия США
На случай, если Зеленский не согласится на условия Трампа, есть разные варианты. Возможно, ему предложат "золотой парашют" в виде гарантии неприкосновенности где-то в Лондоне. Потому что если он будет отказываться от всего, он нигде не найдет "пятый угол". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-03-25T03:30
2025-03-25T03:30
новости
украина
сша
лондон
владимир зеленский
дональд трамп
украина.ру
вс рф
великобритания
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060897710_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_520af921ab3735acebefdc4ab7176960.jpg
Так называемый "прорыв" ВСУ в Краснояружский район Белгородской области не имеет никакого военного смысла, считает эксперт, отметив, что "это чистый пиар на внешнюю и внутреннюю аудиторию".На случай, если Зеленский не согласится на условия президента США Дональда Трампа, есть разные варианты. Например, Зеленского могут просто "убрать", предположил собеседник издания. "Но, как я уже говорил, половину команды, которая занималась Украиной, Трамп разогнал, а другая половина ушла в оппозицию к нему, и все его приказы будет саботировать", – констатировал Поликарпов.Возможно, Зеленскому предложат "золотой парашют" в виде гарантии неприкосновенности где-то в Лондоне, указал он. Потому что если он будет отказываться от всего, пятый угол он нигде не найдет. "Мне кажется, учитывая его артистизм, давить будут на его близких: жену и детей", – заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "США спасают Украину, пока Зеленский готовит новое надругательство над страной".
https://ukraina.ru/20250324/1062017969.html
украина
сша
лондон
великобритания
краснояружский район
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/07/1060897710_95:0:948:640_1920x0_80_0_0_cdac751830557144bfc36aa55ff97403.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, лондон, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, вс рф, великобритания, киевский режим, власти украины, краснояружский район, белгородская область
Новости, Украина, США, Лондон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру, ВС РФ, Великобритания, киевский режим, власти Украины, Краснояружский район, Белгородская область

Уберут или дадут "золотой парашют"? Эксперт о том, что будет, если Зеленский не согласится на условия США

03:30 25.03.2025
 
© GLOBAL LOOK PRESS
© GLOBAL LOOK PRESS
Читать в
ДзенTelegram
На случай, если Зеленский не согласится на условия Трампа, есть разные варианты. Возможно, ему предложат "золотой парашют" в виде гарантии неприкосновенности где-то в Лондоне. Потому что если он будет отказываться от всего, он нигде не найдет "пятый угол". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Так называемый "прорыв" ВСУ в Краснояружский район Белгородской области не имеет никакого военного смысла, считает эксперт, отметив, что "это чистый пиар на внешнюю и внутреннюю аудиторию".
"Другое дело – вопрос о договороспособности киевского режима. А самое главное – осознание у Вашингтона, что они недоговороспособны. То есть судьбу Украины будут решать без Украины. А ее просто поставят перед фактом", – подчеркнул Поликарпов.
На случай, если Зеленский не согласится на условия президента США Дональда Трампа, есть разные варианты. Например, Зеленского могут просто "убрать", предположил собеседник издания.
"Но, как я уже говорил, половину команды, которая занималась Украиной, Трамп разогнал, а другая половина ушла в оппозицию к нему, и все его приказы будет саботировать", – констатировал Поликарпов.
Возможно, Зеленскому предложат "золотой парашют" в виде гарантии неприкосновенности где-то в Лондоне, указал он. Потому что если он будет отказываться от всего, пятый угол он нигде не найдет. "Мне кажется, учитывая его артистизм, давить будут на его близких: жену и детей", – заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "США спасают Украину, пока Зеленский готовит новое надругательство над страной".
Вчера, 21:11
Рейхсляйтер Ермак и мирный процессПомните "17 мгновений весны"? К кому Штирлиц обращается, чтобы сорвать сепаратные переговоры верхушки Рейха с союзниками?
 
НовостиУкраинаСШАЛондонВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраина.руВС РФВеликобританиякиевский режимвласти УкраиныКраснояружский районБелгородская область
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Дорогой Санта, мы были хорошими мальчиками": Бавырин о том, почему Трамп торопиться заключить перемирие
05:10Хроника энергетической войны: США расширяют санкции, но Россия наращивает экспорт нефти в Индию
05:00Удар на Глухов или Белополье: Анпилогов объяснил, нужна ли сейчас "красивая операция" в Сумской области
04:42"Трое в "буханке", "Сайга" и батарейки": о работе военных связистов на Курском направлении
04:30Ожидания от переговоров: эксперт объяснил, с чем связано прекращение интенсивных атак в Донбассе
04:22"Уже нет ничего святого". Украинские эксперты о "бебизации" общества и монетизации священного долга
04:00Тяжелые бои в Дзержинске и активизация Запорожского фронта: Алехин рассказал про новые успехи ВС РФ
03:30"Все ждут, когда откроется окно возможностей": политтехнолог о перспективах переговоров по Украине
03:30Уберут или дадут "золотой парашют"? Эксперт о том, что будет, если Зеленский не согласится на условия США
21:11Рейхсляйтер Ермак и мирный процесс
21:01Это чистый пиар: Поликарпов объяснил, почему "прорыв" в Краснояружский район не имеет военного смысла
20:45"Тактика тысячи порезов": эксперт о том, как "закрытой колодой" ВС РФ держат в постоянном напряжении ВСУ
20:37"Голос Америки" и "Свободу" можно было безболезненно прикрыть еще тридцать лет назад. Никто бы не заметил
20:30Там теперь серая зона: Анпилогов рассказал, как ВСУ "без шума" бросили несколько сел под Черниговом
20:17Корреспондент "Известий" погиб в зоне СВО
20:10Три жителя Курской области пострадали от атак БПЛА ВСУ
20:00Развитое предполье: эксперт объяснил, чем займутся ВС РФ после вытеснения ВСУ из Суджанского района
19:54Три населённых пункта Белгородской области подверглись атакам ВСУ, пострадал храм
19:45Буферная зона: Анпилогов о том, на каких участках ВС РФ начали формировать "пояс безопасности" России
19:31СК РФ расследовал дело расхитителей средств гособоронзаказа
Лента новостейМолния