https://ukraina.ru/20250325/1062018450.html

Уберут или дадут "золотой парашют"? Эксперт о том, что будет, если Зеленский не согласится на условия США

Уберут или дадут "золотой парашют"? Эксперт о том, что будет, если Зеленский не согласится на условия США - 25.03.2025 Украина.ру

Уберут или дадут "золотой парашют"? Эксперт о том, что будет, если Зеленский не согласится на условия США

На случай, если Зеленский не согласится на условия Трампа, есть разные варианты. Возможно, ему предложат "золотой парашют" в виде гарантии неприкосновенности где-то в Лондоне. Потому что если он будет отказываться от всего, он нигде не найдет "пятый угол". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-03-25T03:30

2025-03-25T03:30

2025-03-25T03:30

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Так называемый "прорыв" ВСУ в Краснояружский район Белгородской области не имеет никакого военного смысла, считает эксперт, отметив, что "это чистый пиар на внешнюю и внутреннюю аудиторию".На случай, если Зеленский не согласится на условия президента США Дональда Трампа, есть разные варианты. Например, Зеленского могут просто "убрать", предположил собеседник издания. "Но, как я уже говорил, половину команды, которая занималась Украиной, Трамп разогнал, а другая половина ушла в оппозицию к нему, и все его приказы будет саботировать", – констатировал Поликарпов.Возможно, Зеленскому предложат "золотой парашют" в виде гарантии неприкосновенности где-то в Лондоне, указал он. Потому что если он будет отказываться от всего, пятый угол он нигде не найдет. "Мне кажется, учитывая его артистизм, давить будут на его близких: жену и детей", – заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "США спасают Украину, пока Зеленский готовит новое надругательство над страной".

https://ukraina.ru/20250324/1062017969.html

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