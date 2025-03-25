https://ukraina.ru/20250325/1062005899.html

"Уже нет ничего святого". Украинские эксперты о "бебизации" общества и монетизации священного долга

"Уже нет ничего святого". Украинские эксперты о "бебизации" общества и монетизации священного долга - 25.03.2025 Украина.ру

"Уже нет ничего святого". Украинские эксперты о "бебизации" общества и монетизации священного долга

На Украине эксперты, политики и ЛОМы обсуждают "чизбургеризацию" мобилизации" и думают, почему не работает старая формула "все для фронта, все для победы".

2025-03-25T04:22

2025-03-25T04:22

2025-03-25T04:22

эксклюзив

сво

переговоры

украина

мобилизация

руслан бортник

андрей золотарев

татьяна монтян

андрей ермолаев

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057925977_76:64:1252:726_1920x0_80_0_0_0786d97ce5224ea42de91680b00d7c45.jpg

Киевский режим пытается заманить зумеров в ряды ВСУ, обещая деньги и различные преференции – 24 тысячи долларов за год службы, затем поступление в вуз без экзаменов и беспроцентная ипотека (тем, кто доживет после службы в штурмовых отрядах, но на этом акцент, разумеется, не делают).Самих же зумеров, по всей видимости, считают идиотами. Ранее официальный ТikTok-аккаунт МО Украины опубликовал видео, в котором рассказывается о том, что за выплату миллиона гривен подъемных по "молодежному контракту" для лиц от 18 до 24 лет можно купить 15 тысяч чизбургеров.Изыски такой рекламы украинского МО (сколько чизбургеров можно купить на миллион гривен) прокомментировал украинский политолог Андрей Ермолаев. Он в эфире одного из ютуб-каналов сказал, что "чизбургеризация мобилизации" его не удивляет, такие явления в инфополе он наблюдает давно – пропагандисты уходят от высокой мотивации, а применяют буквально "мультяшные приемы…, которые призваны не просто упростить, а превратить в некую психологическую игру и службу, и выполнение своего воинского долга, и контракт".В общем, отдай жизнь в обмен на чизбургер. По мнению эксперта, это проявление давно наметившейся тенденции на "бебификацию" сознания, упрощения мотивов и самого представления о происходящем."Почему это срезонировало? Потому что совершенно дурацки это выглядит, даже унизительно – ну согласитесь, принимать решение на основании бутерброда", - сказал Ермолаев. Он добавил, что это даже не ловля рабов, это что-то похлеще – извращение самой идеи воинской службы.Политолог отметил, что после общего подъема в обществе в 2022 году постепенно произошла монетизация долга – люди теперь считают само собой разумеющимся, что – "если идти на фронт, то за это должны платить".Ермолаев продолжил: то есть, священный долг превращается в товарно-денежный фактор, и это же фактор демотивации – а если нет возможности обеспечивать армию в условиях кризиса? Должны бы работать другие мотивы, но формула "все для фронта, все для победы" - не работает.Впрочем, организаторы скандальной рекламной кампании и не рассчитывает всерьез на ее эффективность, полагает украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян."Вряд ли кто-то всерьёз думает заманить молодых парней в армию таким незамысловатым образом: в Минобороны просто "креативно" пилят бюджеты на продвижение контракта. Правда, получается дебильно, но как будто это единственное, что в Салорейхе делают дебильно", - написала Монтян в своем телеграм-канале.Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что в ВСУ многие "возмущаются введением годовых контрактов… эти условия значительно лучше, чем у действующих военных, которые служат бессрочно". Издание приводит слова одного из военнослужащих, который считает, что "этим власть порождает дискриминацию в армии и, как следствие, у большой группы военных, которая останется без этих пособий, еще больше упадет уровень морально-психологического состояния".Способствует этому и тот факт, что нормой стало зарабатывать на контрактах на войне, отмечает Ермолаев. По его словам, остается открытым вопрос, "почему в условиях войны и дичайшкго дефицита бюджетных средств не введены жесткие ограничения на норму прибыли?"."Мы получили конвейер денег на смерти", - констатировал политолог. По его словам, "частью такого отношения к жизни, где все через деньги, стал этот долбанный чизбургер", а "люди, которые взяли на себя ответственность мобилизовать и организовать общество в условиях войны, превратили это в какой-то гигантский кровавый рынок, в котором уже нет ничего святого".Когда остановят кровавый конвейер? Ранее советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что Украина и РФ близки к достижению мира как никогда раньше. Комментируя это заявление, украинский политолог Руслан Бортник заявил, что – вряд ли."Или мы неправильно понимаем слово "мир", мы неправильно переводим с американского", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka. Он пояснил, что для администрации Трампа даже перемирие будет безусловной политической победой, которая позволит заявить о выполнении предвыборных обещаний и сделать на этом пиар - так же, как недавно пиарили вопрос разрешения кризиса между Израилем и ХАМАС. Но удары продолжаются, и уже сейчас Израиль планирует новую военную операцию против ХАМАС."Это означает на самом деле, что мир по-американски может быть очень временным, очень коротким и не в той форме, в которой, например, его ожидают не только украинцы, но и европейцы", - сказал Бортник. По его словам, судя по ситуации на переговорах, "мы еще к перемирию даже не подобрались".Эксперт предположил, что - либо слова Уолтца направлены на американскую аудиторию, либо переговоры, которые мы наблюдаем – это фикция, а настоящие переговоры идут где-то в другом месте и с другими участниками. Но эту версию, добавил Бортник, пока нечем подтвердить. А если переговоры идут так: как идут, то скорого перемирия ожидать не приходится.В свою очередь, украинский политтехнолог Андрей Золотарев в эфире ютуб-канала UKRLIFE тоже предположил, что вопрос с перемирием затягивается. По его словам, переговоры идут, а пушки не умолкают – и хотя "Киев не в той ситуации, чтобы сопротивляться давлению Трампа", но Зеленский будет всячески пытаться затянуть процесс.Эксперт пояснил: за прекращением огня следующим шагом будет уход Зеленского, либо через выборы, либо другим путем, но явно команда Трампа не намерена работать с Зеленским.Сейчас трамписты ищут, на кого сделать ставку на Украине, но их проблема в том, что у них нет здесь своих фигур влияния, в отличие от их политических противников - демократов, которые выстроили в стране целую систему своих прокси, от политиков до журналистов и ЛОМов, сказал Золотарев. По его мнению, раз у трампистов "нет инструментов – значит, будут соблазны искать простые решения сложных проблем".Другими словами, считает эксперт, трамписты могут в этом случае просто "сыграть не по правилам".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Сергея Зуева "Зеленского надо судить". Украинские эксперты и политики ищут выход из безвыходного положения"

https://ukraina.ru/20250323/1061975918.html

https://ukraina.ru/20250319/1061909440.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, переговоры, украина, мобилизация, руслан бортник, андрей золотарев, татьяна монтян, андрей ермолаев, дональд трамп, владимир зеленский, политика, экономика, эксперты, майк уолтц