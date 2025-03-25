Ожидания от переговоров: эксперт объяснил, с чем связано прекращение интенсивных атак в Донбассе - 25.03.2025 Украина.ру
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Ожидания от переговоров: эксперт объяснил, с чем связано прекращение интенсивных атак в Донбассе
Ожидания от переговоров: эксперт объяснил, с чем связано прекращение интенсивных атак в Донбассе - 25.03.2025 Украина.ру
Ожидания от переговоров: эксперт объяснил, с чем связано прекращение интенсивных атак в Донбассе
Может быть, прекращение интенсивных атак ВС РФ в Донбассе связано с ожиданиями от переговоров. Нет необходимости участвовать в жестоких уличных боях за Славянск и Краматорск, если можно получить их дипломатическим путем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-03-25T04:30
2025-03-25T04:30
новости
россия
донбасс
славянск
всу
курская область
суджа
джо байден
саудовская аравия
переговоры
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Откровенно говоря, российской наступление на западе Донбасса по сравнению с концом 2024 года "сильно замедлилось", считает эксперт. Бои идут на более-менее статичной линии фронта, где ВСУ в основном безуспешно пытаются контратаковать, добавил он."Хотя противник в этих сражениях задействует все, что он наскреб на бусификации, переводе солдат из тыловых частей и технике, которую им передали в последние месяцы президентства [Джо] Байдена", – констатировал Поликарпов.По его мнению, если российское военное руководство смогло сконцентрировать серьезные силы и провести блестящую операцию под Суджей, то на других участках оно тоже сможет накопить резервы и разработать "что-то очень неожиданное"."Может быть, наше прекращение интенсивных атак в Донбассе связано с ожиданиями от переговоров. Согласитесь, зачем участвовать в жестоких уличных боях за Славянск и Краматорск, если мы можем получить их дипломатическим путем? Вдруг это решится в Саудовской Аравии без бомбардировок и артобстрелов", – констатировал Поликарпов.Если же решить вопрос не получится, то Россия продолжит сценарий 2024 года: медленное, но последовательное наступление, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.О том, когда ВС РФ займутся созданием буферной зоны, чтобы обезопасить приграничье – в материале "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250324/1061986582.html
россия
донбасс
славянск
курская область
суджа
саудовская аравия
краматорск
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новости, россия, донбасс, славянск, всу, курская область, суджа, джо байден, саудовская аравия, переговоры, краматорск, бомбардировка, бои, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Россия, Донбасс, Славянск, ВСУ, Курская область, Суджа, Джо Байден, Саудовская Аравия, переговоры, Краматорск, бомбардировка, бои, СВО, Спецоперация, ВС РФ

Ожидания от переговоров: эксперт объяснил, с чем связано прекращение интенсивных атак в Донбассе

04:30 25.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в Курской области
Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в Курской области - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Может быть, прекращение интенсивных атак ВС РФ в Донбассе связано с ожиданиями от переговоров. Нет необходимости участвовать в жестоких уличных боях за Славянск и Краматорск, если можно получить их дипломатическим путем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Откровенно говоря, российской наступление на западе Донбасса по сравнению с концом 2024 года "сильно замедлилось", считает эксперт. Бои идут на более-менее статичной линии фронта, где ВСУ в основном безуспешно пытаются контратаковать, добавил он.
"Хотя противник в этих сражениях задействует все, что он наскреб на бусификации, переводе солдат из тыловых частей и технике, которую им передали в последние месяцы президентства [Джо] Байдена", – констатировал Поликарпов.
По его мнению, если российское военное руководство смогло сконцентрировать серьезные силы и провести блестящую операцию под Суджей, то на других участках оно тоже сможет накопить резервы и разработать "что-то очень неожиданное".
"Может быть, наше прекращение интенсивных атак в Донбассе связано с ожиданиями от переговоров. Согласитесь, зачем участвовать в жестоких уличных боях за Славянск и Краматорск, если мы можем получить их дипломатическим путем? Вдруг это решится в Саудовской Аравии без бомбардировок и артобстрелов", – констатировал Поликарпов.
Если же решить вопрос не получится, то Россия продолжит сценарий 2024 года: медленное, но последовательное наступление, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
О том, когда ВС РФ займутся созданием буферной зоны, чтобы обезопасить приграничье – в материале "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Вчера, 04:00
"Вернуть Одессу в родную гавань": политолог объяснил, как Трамп может быстро "угомонить Британию"Для британцев контроль над побережьем Черного моря, которое еще пока остается за Украиной, имеет очень большое значение. Но как только Одесса станет частью РФ и мы выйдем на границу Румынии, Украина для Британии просто обесценится. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился координатор движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков
 
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