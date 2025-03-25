Ожидания от переговоров: эксперт объяснил, с чем связано прекращение интенсивных атак в Донбассе
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в Курской области
Может быть, прекращение интенсивных атак ВС РФ в Донбассе связано с ожиданиями от переговоров. Нет необходимости участвовать в жестоких уличных боях за Славянск и Краматорск, если можно получить их дипломатическим путем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов
"Хотя противник в этих сражениях задействует все, что он наскреб на бусификации, переводе солдат из тыловых частей и технике, которую им передали в последние месяцы президентства [Джо] Байдена", – констатировал Поликарпов.
По его мнению, если российское военное руководство смогло сконцентрировать серьезные силы и провести блестящую операцию под Суджей, то на других участках оно тоже сможет накопить резервы и разработать "что-то очень неожиданное".
"Может быть, наше прекращение интенсивных атак в Донбассе связано с ожиданиями от переговоров. Согласитесь, зачем участвовать в жестоких уличных боях за Славянск и Краматорск, если мы можем получить их дипломатическим путем? Вдруг это решится в Саудовской Аравии без бомбардировок и артобстрелов", – констатировал Поликарпов.
Если же решить вопрос не получится, то Россия продолжит сценарий 2024 года: медленное, но последовательное наступление, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.
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