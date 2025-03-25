https://ukraina.ru/20250325/1062018619.html

Ожидания от переговоров: эксперт объяснил, с чем связано прекращение интенсивных атак в Донбассе

Ожидания от переговоров: эксперт объяснил, с чем связано прекращение интенсивных атак в Донбассе - 25.03.2025 Украина.ру

Ожидания от переговоров: эксперт объяснил, с чем связано прекращение интенсивных атак в Донбассе

Может быть, прекращение интенсивных атак ВС РФ в Донбассе связано с ожиданиями от переговоров. Нет необходимости участвовать в жестоких уличных боях за Славянск и Краматорск, если можно получить их дипломатическим путем. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-03-25T04:30

2025-03-25T04:30

2025-03-25T04:30

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Откровенно говоря, российской наступление на западе Донбасса по сравнению с концом 2024 года "сильно замедлилось", считает эксперт. Бои идут на более-менее статичной линии фронта, где ВСУ в основном безуспешно пытаются контратаковать, добавил он."Хотя противник в этих сражениях задействует все, что он наскреб на бусификации, переводе солдат из тыловых частей и технике, которую им передали в последние месяцы президентства [Джо] Байдена", – констатировал Поликарпов.По его мнению, если российское военное руководство смогло сконцентрировать серьезные силы и провести блестящую операцию под Суджей, то на других участках оно тоже сможет накопить резервы и разработать "что-то очень неожиданное"."Может быть, наше прекращение интенсивных атак в Донбассе связано с ожиданиями от переговоров. Согласитесь, зачем участвовать в жестоких уличных боях за Славянск и Краматорск, если мы можем получить их дипломатическим путем? Вдруг это решится в Саудовской Аравии без бомбардировок и артобстрелов", – констатировал Поликарпов.Если же решить вопрос не получится, то Россия продолжит сценарий 2024 года: медленное, но последовательное наступление, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Украина раздувает списки русских пленных и кладет последние силы в боях за лесополосы" на сайте Украина.ру.О том, когда ВС РФ займутся созданием буферной зоны, чтобы обезопасить приграничье – в материале "Алексей Анпилогов: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250324/1061986582.html

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