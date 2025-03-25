https://ukraina.ru/20250325/1062018792.html

"Все ждут, когда откроется окно возможностей": политтехнолог о перспективах переговоров по Украине

"Все ждут, когда откроется окно возможностей": политтехнолог о перспективах переговоров по Украине - 25.03.2025 Украина.ру

"Все ждут, когда откроется окно возможностей": политтехнолог о перспективах переговоров по Украине

Для России на переговорах сейчас все складывается более-менее удачно, но ей не хочется "продешевить". У Украины все складывается плохо, и она хотела бы в итоге получить хоть что-то. Таким мнение поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин

2025-03-25T03:30

2025-03-25T03:30

2025-03-25T03:30

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владимир путин

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курская область

сво

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Учитывая последние новости о переговорах вокруг Украины, медийное пространство разделилось на оптимистов и пессимистов. Пессимисты отмечают, что президент США Дональд Трамп так и не смог ни российского лидера Владимира Путина перехитрить, ни Зеленского сломать, ни Европу уговорить. Оптимисты – наоборот, строят планы послевоенного устройства Украины, когда Одесса станет порто-франко, а Запорожская АЭС своими мощностями поможет восстановить промышленный потенциал Днепропетровска и Кировограда.Нельзя сказать, что все участники переговорного процесса совсем не знают, чего они хотят, просто у них нет четкого плана действий, все "действуют по ситуации", считает политолог.Для России сейчас все складывается более-менее удачно, но ей не хочется "продешевить". У Украины все складывается плохо, и она хотела бы получить хоть что-то, добавил собеседник издания."Но, как сказал Трамп Зеленскому во время того исторического торга в дворницкой, что у него нет карт. С тех пор карт еще меньше – я имею в виду Курскую область", – констатировал эксперт.Чего скрывать – это был "козырь" Зеленского на случай переговоров между Россией и Украиной, до которых мы явно завтра не дойдем. Но теперь и этот "козырь" выбит из рук киевского режима, то есть время работает на Россию, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине на сайте Украина.ру.Также по теме – в материале Дмитрия Ковалевича: Как провалился тайный план Зеленского. Не предлагайте Трампу украинский палец - отхватит всю руку на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250324/1062017969.html

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, переговоры, курская область, сво, спецоперация