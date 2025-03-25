https://ukraina.ru/20250325/1062018792.html
"Все ждут, когда откроется окно возможностей": политтехнолог о перспективах переговоров по Украине
"Все ждут, когда откроется окно возможностей": политтехнолог о перспективах переговоров по Украине - 25.03.2025 Украина.ру
"Все ждут, когда откроется окно возможностей": политтехнолог о перспективах переговоров по Украине
Для России на переговорах сейчас все складывается более-менее удачно, но ей не хочется "продешевить". У Украины все складывается плохо, и она хотела бы в итоге получить хоть что-то. Таким мнение поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
2025-03-25T03:30
2025-03-25T03:30
2025-03-25T03:30
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Учитывая последние новости о переговорах вокруг Украины, медийное пространство разделилось на оптимистов и пессимистов. Пессимисты отмечают, что президент США Дональд Трамп так и не смог ни российского лидера Владимира Путина перехитрить, ни Зеленского сломать, ни Европу уговорить. Оптимисты – наоборот, строят планы послевоенного устройства Украины, когда Одесса станет порто-франко, а Запорожская АЭС своими мощностями поможет восстановить промышленный потенциал Днепропетровска и Кировограда.Нельзя сказать, что все участники переговорного процесса совсем не знают, чего они хотят, просто у них нет четкого плана действий, все "действуют по ситуации", считает политолог.Для России сейчас все складывается более-менее удачно, но ей не хочется "продешевить". У Украины все складывается плохо, и она хотела бы получить хоть что-то, добавил собеседник издания."Но, как сказал Трамп Зеленскому во время того исторического торга в дворницкой, что у него нет карт. С тех пор карт еще меньше – я имею в виду Курскую область", – констатировал эксперт.Чего скрывать – это был "козырь" Зеленского на случай переговоров между Россией и Украиной, до которых мы явно завтра не дойдем. Но теперь и этот "козырь" выбит из рук киевского режима, то есть время работает на Россию, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Трамп сорвет переговоры, России придется еще больше заплатить за победу на Украине на сайте Украина.ру.Также по теме – в материале Дмитрия Ковалевича: Как провалился тайный план Зеленского. Не предлагайте Трампу украинский палец - отхватит всю руку на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250324/1062017969.html
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, переговоры, курская область, сво, спецоперация
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, переговоры, Курская область, СВО, Спецоперация
"Все ждут, когда откроется окно возможностей": политтехнолог о перспективах переговоров по Украине
Для России на переговорах сейчас все складывается более-менее удачно, но ей не хочется "продешевить". У Украины все складывается плохо, и она хотела бы в итоге получить хоть что-то. Таким мнение поделился в интервью изданию Украина.ру политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин
Учитывая последние новости о переговорах вокруг Украины, медийное пространство разделилось на оптимистов и пессимистов. Пессимисты отмечают, что президент США Дональд Трамп так и не смог ни российского лидера Владимира Путина перехитрить, ни Зеленского сломать, ни Европу уговорить.
Оптимисты – наоборот, строят планы послевоенного устройства Украины, когда Одесса станет порто-франко, а Запорожская АЭС своими мощностями поможет восстановить промышленный потенциал Днепропетровска и Кировограда.
Нельзя сказать, что все участники переговорного процесса совсем не знают, чего они хотят, просто у них нет четкого плана действий, все "действуют по ситуации", считает политолог.
"Идет игра. Но игра – это не только результат, но и процесс. А как игра закончится – никто предсказать не может. Все ждут, когда откроется окно возможностей, чтобы влезть в него и улучшить свои позиции", – указал Бавырин.
Для России сейчас все складывается более-менее удачно, но ей не хочется "продешевить". У Украины все складывается плохо, и она хотела бы получить хоть что-то, добавил собеседник издания.
"Но, как сказал Трамп Зеленскому во время того исторического торга в дворницкой, что у него нет карт. С тех пор карт еще меньше – я имею в виду Курскую область", – констатировал эксперт.
Чего скрывать – это был "козырь" Зеленского на случай переговоров между Россией и Украиной, до которых мы явно завтра не дойдем. Но теперь и этот "козырь" выбит из рук киевского режима, то есть время работает на Россию, резюмировал собеседник Украина.ру.