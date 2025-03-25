https://ukraina.ru/20250325/1062009307.html

Удар на Глухов или Белополье: Анпилогов объяснил, нужна ли сейчас "красивая операция" в Сумской области

Удар на Глухов или Белополье: Анпилогов объяснил, нужна ли сейчас "красивая операция" в Сумской области - 25.03.2025 Украина.ру

Удар на Глухов или Белополье: Анпилогов объяснил, нужна ли сейчас "красивая операция" в Сумской области

Сейчас ВС РФ важно разрезать оборону ВСУ в Запорожской области, обходя долговременные укрепления противника со стороны Великой Новоселки, завершить освобождение Донбасса и окончательно форсировать Оскол. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-03-25T05:00

2025-03-25T05:00

2025-03-25T05:00

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По мнению Анпилогова, рассуждения экспертов о "красивой операции" на территории Сумской области (одновременный удар на Белополье и Великую Писаревку или "глуховская мясорубка") звучат слишком оптимистично."Я бы не был столь оптимистичен, потому что главное сражение по-прежнему идет на востоке и на юге", — отметил эксперт.По его мнению, сейчас гораздо важнее разрезать позиционную оборону ВСУ в Запорожской области, обходя долговременные укрепления противника со стороны Великой Новоселки, завершить освобождение Донбасса и окончательно форсировать Оскол.При этом, ВС РФ выгодно растягивать коммуникации противника и удлинять линию фронта, потому что это создает для Украины "некомпенсированную слабость", уточнил Анпилогов."Да, киевский режим маневрирует резервами по внутренним операционным линиям (условно говоря, он их из Павлограда распределяет по всему фронту). Но когда этих резервов мало и у вас возникают дыры в обороне, вам приходится перебрасывать резервы между соседними участками", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения на сайте Украина.ру.О том, насколько России выгодно "энергетическое перемирие" — в материале Дениса Рудометова "Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250320/1061934204.html

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