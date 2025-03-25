Удар на Глухов или Белополье: Анпилогов объяснил, нужна ли сейчас "красивая операция" в Сумской области - 25.03.2025 Украина.ру
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Удар на Глухов или Белополье: Анпилогов объяснил, нужна ли сейчас "красивая операция" в Сумской области
Удар на Глухов или Белополье: Анпилогов объяснил, нужна ли сейчас "красивая операция" в Сумской области - 25.03.2025 Украина.ру
Удар на Глухов или Белополье: Анпилогов объяснил, нужна ли сейчас "красивая операция" в Сумской области
Сейчас ВС РФ важно разрезать оборону ВСУ в Запорожской области, обходя долговременные укрепления противника со стороны Великой Новоселки, завершить освобождение Донбасса и окончательно форсировать Оскол. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-03-25T05:00
2025-03-25T05:00
новости
украина
сумская область
россия
алексей анпилогов
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запорожская область
запорожье
глухов
всу
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По мнению Анпилогова, рассуждения экспертов о "красивой операции" на территории Сумской области (одновременный удар на Белополье и Великую Писаревку или "глуховская мясорубка") звучат слишком оптимистично."Я бы не был столь оптимистичен, потому что главное сражение по-прежнему идет на востоке и на юге", — отметил эксперт.По его мнению, сейчас гораздо важнее разрезать позиционную оборону ВСУ в Запорожской области, обходя долговременные укрепления противника со стороны Великой Новоселки, завершить освобождение Донбасса и окончательно форсировать Оскол.При этом, ВС РФ выгодно растягивать коммуникации противника и удлинять линию фронта, потому что это создает для Украины "некомпенсированную слабость", уточнил Анпилогов."Да, киевский режим маневрирует резервами по внутренним операционным линиям (условно говоря, он их из Павлограда распределяет по всему фронту). Но когда этих резервов мало и у вас возникают дыры в обороне, вам приходится перебрасывать резервы между соседними участками", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения на сайте Украина.ру.О том, насколько России выгодно "энергетическое перемирие" — в материале Дениса Рудометова "Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сумская область, россия, алексей анпилогов, вс рф, запорожская область, запорожье, глухов, всу, наступление, резервы, оборона, сво, спецоперация, война
Новости, Украина, Сумская область, Россия, Алексей Анпилогов, ВС РФ, Запорожская область, Запорожье, Глухов, ВСУ, наступление, резервы, оборона, СВО, Спецоперация, война

Удар на Глухов или Белополье: Анпилогов объяснил, нужна ли сейчас "красивая операция" в Сумской области

05:00 25.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сейчас ВС РФ важно разрезать оборону ВСУ в Запорожской области, обходя долговременные укрепления противника со стороны Великой Новоселки, завершить освобождение Донбасса и окончательно форсировать Оскол. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
По мнению Анпилогова, рассуждения экспертов о "красивой операции" на территории Сумской области (одновременный удар на Белополье и Великую Писаревку или "глуховская мясорубка") звучат слишком оптимистично.
"Я бы не был столь оптимистичен, потому что главное сражение по-прежнему идет на востоке и на юге", — отметил эксперт.
По его мнению, сейчас гораздо важнее разрезать позиционную оборону ВСУ в Запорожской области, обходя долговременные укрепления противника со стороны Великой Новоселки, завершить освобождение Донбасса и окончательно форсировать Оскол.
При этом, ВС РФ выгодно растягивать коммуникации противника и удлинять линию фронта, потому что это создает для Украины "некомпенсированную слабость", уточнил Анпилогов.
"Да, киевский режим маневрирует резервами по внутренним операционным линиям (условно говоря, он их из Павлограда распределяет по всему фронту). Но когда этих резервов мало и у вас возникают дыры в обороне, вам приходится перебрасывать резервы между соседними участками", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Нынешний темп войны превратит Украину в Парагвай XIX века, потерявший 80% населения на сайте Украина.ру.
О том, насколько России выгодно "энергетическое перемирие" — в материале Дениса Рудометова "Александр Фролов: Если Трамп действительно хочет заполучить АЭС Украины, то переоценивает своих атомщиков" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
20 марта, 16:53
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ слегка сдвинули "зубы дракона" на Белгородчине, но ВС РФ сожгли их техникуЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
НовостиУкраинаСумская областьРоссияАлексей АнпилоговВС РФЗапорожская областьЗапорожьеГлуховВСУнаступлениерезервыоборонаСВОСпецоперациявойна
 
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