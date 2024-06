https://ukraina.ru/20240612/1055582488.html

Кому Россия передаст "дружественное оружие" для ответа Западу? Гаспарян ответил

Выбор, кому Россия может поставить "дружественное оружие", стал настолько широким, "что прям залюбуешься". Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян."Можно поставить его "хуситам" в Йемене. Но я боюсь, что они не только американский крейсер снесут, а что-то еще сделают. Можно поставить его иранским прокси в Ирак, у них тоже есть много разных вопросов к разным нехорошим людям. Можно подарить что-то Башару Асаду, а то некоторые до сих пор любят стрелять в сторону Сирии. Можно подарить что-то Ирану, с которым у США "историческая дружба". Есть еще Куба и Венесуэла", - сказал Гаспарян.Он добавил, что в этом списке также может быть Китай, один из регионов которого - Тайвань - США накачивают оружием, и в этой ситуации Пекину тоже необходима помощь.И в конце концов, заключил эксперт, есть целый континент, который точит зуб, например, на Францию - это Африка.Вот только делая этот выбор, отметил Гаспарян, стоит понимать, насколько от этого решения мир "будет стабилен и прочен", ведь Россия все время призывает мир отойти от этой роковой черты, но ее саму неизменно к ней подталкивают.В конце мая сразу 13 стран разрешили Киеву бить своим оружием по территории РФ. В этот список вошли в том числе США, Франция, Британия, Чехия, Дания, Финляндия, Латвия, Польша и Канада.Американская газета The New York Times сообщила, что Пентагон составит для киевского режима "определенные" инструкции в части использования американского оружия по российским территориям, в частности, будет составлен список "разрешенных целей".Пентагон "нарисует" на России мишень для Киева - New York TimesНазваны города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружиемСначала западные эксперты кинулись разбираться, как именно Москва может им ответить. В частности, в британском The Sunday Times была опубликована статья, в которой отмечалось, что основные узлы логистики по переброске оружия на Украину – польский аэропорт Жешув, а также пролив Ла-Манш.Другие издания также называли греческий порт Александруполис, через который идет перевалка грузов с последующей их отправкой через Балканы в сторону Болгарии и Румынии.Изучив эту информацию западные эксперты пришли к выводу, что по греческому порту "Россия бить вряд ли станет", а вот по военным объектам в Жешуве или по морскому транспорту с оружием в районе Ла-Манша или в северной Атлантике в целом – "вероятность не нулевая".В топку войны: западные эксперты судорожно пытаются понять, как Россия им ответитЧуть позже президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на западную команду ""фас" Киеву Кремль может предоставить оружие дальнего действия странам, желающим нанести удар по западным целям.

