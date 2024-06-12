Кому Россия передаст "дружественное оружие" для ответа Западу? Гаспарян ответил - 12.06.2024 Украина.ру
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Кому Россия передаст "дружественное оружие" для ответа Западу? Гаспарян ответил
Кому Россия передаст "дружественное оружие" для ответа Западу? Гаспарян ответил - 12.06.2024 Украина.ру
Кому Россия передаст "дружественное оружие" для ответа Западу? Гаспарян ответил
Выбор, кому Россия может поставить "дружественное оружие", стал настолько широким, "что прям залюбуешься". Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал... Украина.ру, 12.06.2024
2024-06-12T05:50
2024-06-12T05:53
новости
армен гаспарян
украина.ру
россия
оружие
запад
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Выбор, кому Россия может поставить "дружественное оружие", стал настолько широким, "что прям залюбуешься". Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян."Можно поставить его "хуситам" в Йемене. Но я боюсь, что они не только американский крейсер снесут, а что-то еще сделают. Можно поставить его иранским прокси в Ирак, у них тоже есть много разных вопросов к разным нехорошим людям. Можно подарить что-то Башару Асаду, а то некоторые до сих пор любят стрелять в сторону Сирии. Можно подарить что-то Ирану, с которым у США "историческая дружба". Есть еще Куба и Венесуэла", - сказал Гаспарян.Он добавил, что в этом списке также может быть Китай, один из регионов которого - Тайвань - США накачивают оружием, и в этой ситуации Пекину тоже необходима помощь.И в конце концов, заключил эксперт, есть целый континент, который точит зуб, например, на Францию - это Африка.Вот только делая этот выбор, отметил Гаспарян, стоит понимать, насколько от этого решения мир "будет стабилен и прочен", ведь Россия все время призывает мир отойти от этой роковой черты, но ее саму неизменно к ней подталкивают.В конце мая сразу 13 стран разрешили Киеву бить своим оружием по территории РФ. В этот список вошли в том числе США, Франция, Британия, Чехия, Дания, Финляндия, Латвия, Польша и Канада.Американская газета The New York Times сообщила, что Пентагон составит для киевского режима "определенные" инструкции в части использования американского оружия по российским территориям, в частности, будет составлен список "разрешенных целей".Пентагон "нарисует" на России мишень для Киева - New York TimesНазваны города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружиемСначала западные эксперты кинулись разбираться, как именно Москва может им ответить. В частности, в британском The Sunday Times была опубликована статья, в которой отмечалось, что основные узлы логистики по переброске оружия на Украину – польский аэропорт Жешув, а также пролив Ла-Манш.Другие издания также называли греческий порт Александруполис, через который идет перевалка грузов с последующей их отправкой через Балканы в сторону Болгарии и Румынии.Изучив эту информацию западные эксперты пришли к выводу, что по греческому порту "Россия бить вряд ли станет", а вот по военным объектам в Жешуве или по морскому транспорту с оружием в районе Ла-Манша или в северной Атлантике в целом – "вероятность не нулевая".В топку войны: западные эксперты судорожно пытаются понять, как Россия им ответитЧуть позже президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на западную команду ""фас" Киеву Кремль может предоставить оружие дальнего действия странам, желающим нанести удар по западным целям.
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новости, армен гаспарян, украина.ру, россия, оружие, запад
Новости, Армен Гаспарян, Украина.ру, Россия, оружие, Запад

Кому Россия передаст "дружественное оружие" для ответа Западу? Гаспарян ответил

05:50 12.06.2024 (обновлено: 05:53 12.06.2024)
 
© AP / Osamah Abdulrahman
- РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© AP / Osamah Abdulrahman
Читать в
Выбор, кому Россия может поставить "дружественное оружие", стал настолько широким, "что прям залюбуешься". Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.
"Можно поставить его "хуситам" в Йемене. Но я боюсь, что они не только американский крейсер снесут, а что-то еще сделают. Можно поставить его иранским прокси в Ирак, у них тоже есть много разных вопросов к разным нехорошим людям. Можно подарить что-то Башару Асаду, а то некоторые до сих пор любят стрелять в сторону Сирии. Можно подарить что-то Ирану, с которым у США "историческая дружба". Есть еще Куба и Венесуэла", - сказал Гаспарян.
Он добавил, что в этом списке также может быть Китай, один из регионов которого - Тайвань - США накачивают оружием, и в этой ситуации Пекину тоже необходима помощь.
И в конце концов, заключил эксперт, есть целый континент, который точит зуб, например, на Францию - это Африка.
Вот только делая этот выбор, отметил Гаспарян, стоит понимать, насколько от этого решения мир "будет стабилен и прочен", ведь Россия все время призывает мир отойти от этой роковой черты, но ее саму неизменно к ней подталкивают.

"Это как в реслинге, когда тебя кидают на канаты, а ты по инерции летишь обратно и сносишь того, кто это сделал. Понятно, что реслинг – это национальный американский театр. США получают от этого удовольствие. Но любой нормальный человек подумает: "ну хорошо, полыхнет на Ближнем Востоке. А Ближний Восток – это такое место, которое невозможно потушить"" - резюмировал собеседник издания в интервью Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ".

В конце мая сразу 13 стран разрешили Киеву бить своим оружием по территории РФ. В этот список вошли в том числе США, Франция, Британия, Чехия, Дания, Финляндия, Латвия, Польша и Канада.
Американская газета The New York Times сообщила, что Пентагон составит для киевского режима "определенные" инструкции в части использования американского оружия по российским территориям, в частности, будет составлен список "разрешенных целей".
Пентагон "нарисует" на России мишень для Киева - New York Times
Названы города РФ, куда Киев может достать "разрешенным" западным оружием
Сначала западные эксперты кинулись разбираться, как именно Москва может им ответить. В частности, в британском The Sunday Times была опубликована статья, в которой отмечалось, что основные узлы логистики по переброске оружия на Украину – польский аэропорт Жешув, а также пролив Ла-Манш.
Другие издания также называли греческий порт Александруполис, через который идет перевалка грузов с последующей их отправкой через Балканы в сторону Болгарии и Румынии.
Изучив эту информацию западные эксперты пришли к выводу, что по греческому порту "Россия бить вряд ли станет", а вот по военным объектам в Жешуве или по морскому транспорту с оружием в районе Ла-Манша или в северной Атлантике в целом – "вероятность не нулевая".
В топку войны: западные эксперты судорожно пытаются понять, как Россия им ответит
Чуть позже президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на западную команду ""фас" Киеву Кремль может предоставить оружие дальнего действия странам, желающим нанести удар по западным целям.
Интервью И. Алиева и Н. Пашиняна РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
10 июня, 13:48
Киселев: Ответ Западу за ракеты для Украины может прилететь куда угодноВладимир Путин на ПМЭФ заявил о возможности поставок нашего дальнобойного оружия странам, недружественным по отношению к нашим противникам. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев разъяснил, кому и где могут угрожать такие действия России
 
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