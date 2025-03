https://ukraina.ru/20250319/1061904365.html

Кто кого съест за столом переговоров. Реакция на разговор Путина и Трампа

Вечером во вторник, 18 марта, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй за полтора месяца телефонный разговор. Издание Украина.ру собрало наиболее любопытную реакцию на это событие

Столовая для двоихТак получилось, что самая яркая реакция, тут же переросшая в заочную пикировку закрутилась вокруг гастрономических аллюзий. Застрельщиком выступил британский военный аналитик Майкл Кларк.Его поддержал колумнист The Telegraph Дэвид Блэр, который заявил, что заявления Кремля и Белого дома по итогам переговоров стали "жидким супчиком", которым они накормили Запад.Принцип "ничего про Украину без Украины" постепенно превращается во "все про Украину без Украины", что не может не провоцировать нервических реакций в Киеве. Так случилось и на этот раз."Мы не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты", - ответствовал Владимир Зеленский.В России игру в кулинарные ассоциации решили поддержать."Киевский режим не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Финальную точку в обсуждении поставил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Телефонный разговор президентов Путина и Трампа подтвердил известную идею — в столовой только Россия и Америка. В меню: легкие закуски — брюссельская капуста, британская рыба с чипсами и парижский петух. Основное блюдо — котлета по-киевски. Приятного аппетита!" - написал он на английской языке в соцсети Х."Он хочет выиграть войну"Одной из точек дискусси по итогам переговоров Путина и Трампа стал вопрос об уступках со стороны Кремля, которые то ли были, то ли нет. Для одних таковым шагом стала готовность России пойти на месячный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре (или по инфраструктуре вообще по версии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа), другие же никакой проблемы в этом не увидели: месяц - не срок, тем более, что Киев все равно сорвет договоренности.Западная пресса и вовсе аккуратно подводит к мысли: мирная миссия американского президента блицкригом не обернулась и теперь вовсе рискует забуксовать.Глава российского государства не отказался ни от одного из своих жестких требований по прекращению конфликта, констатирует The Financial Times."Путин сумел сделать небольшую уступку Трампу, на самом деле ничего не уступив <…> Путин ничего не изменил, а США ведут переговоры сами с собой <…> Он хочет выиграть войну", - приводит издание слова директора по России в Совете национальной безопасности США во время первого срока Трампа Фионы Хилл.Газета констатирует, что природа российско-украинского противостояния слишком сложна и запутана, чтобы решить проблему наскоком. Нетерпение, которое проявляет Вашингтон в этом вопросе, сигнализирует о желании американской администрации поскорей уйти от этого конфликта."Переговоры об окончании войн чрезвычайно сложны и утомительны — они требуют огромного терпения и творческого подхода, чтобы найти относительно приемлемые предложения <…> Администрация Трампа выглядит нетерпеливой, когда речь заходит об Украине, и, похоже, просто хочет уйти от конфликта", — цитирует издание директора по Европе, России и Евразии американского Центра стратегических и международных исследований Макса Бергманна.А что с Запорожской АЭС?Еще один любопытный момент, вытекающий из вчерашнего разговора - это судьба Запорожской АЭС (ЗАЭС). В обнародованных пресс-релизах Кремля и Белого дома этот вопрос никак освещен не был, поэтому неизвестно, обсуждалось ли это вообще, однако за день до переговоров пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт заявляла, что американский президент эту тему затронуть намерен.С комментарием на эту тему выступил Зеленский. Он заявил, что Киев будет настаивать на сохранении контроля над этой атомной станции за собой."Какие разговоры у Америки с русскими по поводу Запорожской станции, мне пока неизвестно. Детали мне неизвестны… Это наша станция, без нас она не будет работать. Хотя мне известно, что россияне очень хотят, чтоб станция работала на них. Но без нас она работать не будет", - заявил он.Получается так, что ЗАЭС может быть предметом торга в рамках переговоров по урегулированию конфликта, однако в "Росатоме" дали понять, что это не так."Предстоит большая работа для полноценного включения ЗАЭС в энергосистему России", - заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.По его словам, для этого требуются гарантии безопасности работы станции, а совместная эксплуатация Запорожской АЭС с украинским "Энергоатомом" бессмысленна.То есть, если исходить из выступления Лихачева, вариант, при котором де-факто ЗАЭС контролируется Россией, но работает на украинского потребителя также не рассматривается.Условие для завершения СВОСлова главы "Росатома" прозвучали во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который прошел аккурат перед телефонным разговором Путина и Трампа. Небезынтересным инсайдом с закрытой части этого самого мероприятия с участием российского президента поделился корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников."В закрытой части встречи, рассказали мне некоторые ее участники, Владимир Путин говорил с бизнесменами не о бизнесе. <…> А говорил с избранными делегатами съезда о том, про что, видимо, думал все это время, готовясь к разговору с Дональдом Трампом", - написал в своем материале Колесников.По словам слушавших выступления Путина, российский лидер совершил экскурс в недавнюю историю и подчеркнул, что у Украины был шанс отделаться малой кровью, для чего нужно было услышать его и начать разговаривать. Сначала о статусе Крыма, потом, когда стало ясно, что слышать не хотят - об автономии народных республик Донбасса, затем - о признании их, а также Запорожской и Херсонской областей частью РФ."И чем дальше отодвигалась точка, в которой можно было остановить Россию, тем меньше было шансов договориться. И в конце концов выяснилось, что ее вообще уже нельзя остановить. То есть как сейчас", - говорится в статье.Теперь, пишет журналист, речь на переговорах идет о том, что российский статус Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей должен быть признан."Если это произойдет в ближайшее время, Россия, рассказали мне участники встречи, не станет претендовать на Одессу и другие территории, сейчас принадлежащие Украине", - резюмировал Колесников.Следующий раунд российско-американских переговоров по перемирию на Украине пройдет в предстоящее воскресенье, 23 марта. Неизвестно только, будет ли к тому моменту сохраняться сам предмет для разговора, учитывая последний удар ВСУ по объекту энергетики в станице Кавказская Краснодарского края, который был нанесен через несколько часов после завершения разговора Путина и Трампа.Подробнее о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа - в материале издания Украина.ру Разрядка 2.0. О чем на самом деле договорились Путин и Трамп.

