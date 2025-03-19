Трамп предложил Зеленскому предать под управление США украинские АЭС
Американское владение украинскими АЭС было бы лучшей их защитой и поддержкой энергетической инфраструктуры Украины. Об этом было заявлено президентом США Дональдом Трампом в переговорах с Владимиром Зеленским 19 марта, сообщила прессе пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Левитт
Большая часть беседы Трампа с Зеленским основывалась на состоявшемся накануне, 18 марта разговоре президентов России и США, отметила Левитт.
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц и глава Госдепа Марко Руюио назвали разговор Трампа с Зеленским фантастическим.
Зеленский поблагодарил Трампа за продуктивное начало работы американской и украинской делегаций 11 марта в Джидде, за поддержку со стороны США. В частности, украинский политик поблагодарил за противотанковые ракеты Javelin, которые Трамп отправил на Украину ещё во время своего первого президентского срока.
"Лидеры согласились, что Украина и Америка продолжат работать вместе, чтобы добиться реального прекращения войны и что прочный мир под руководством президента Трампа может быть достигнут. Президент Трамп полностью проинформировал президента Зеленского о своем разговоре с Путиным и ключевых обсуждаемых вопросах. Они рассмотрели ситуацию в Курске и согласились тесно обмениваться информацией между своими оборонными штабами по мере развития ситуации на поле боя", - сообщила Левитт.
Она рассказала журналистам, что Зеленский запросил у Трампа дополнительные системы ПВО, в частности - ракетные системы Patriot. Трамп согласился проработать этот вопрос и выяснить, что из таких вооружений доступно в ЕС.
"Два лидера также договорились о частичном прекращении огня по энергетическим объектам. Технические группы встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня на Черном море на пути к полному прекращению огня", - поведала Левитт.
По её словам, Зеленский выразил благодарность президенту США за приложенные усилия и подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня.
Трамп также обсудил электроснабжение и атомные электростанции Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в управлении этими станциями с опытом США в области электроэнергии и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры.
По итогам переговоров группам в Вашингтоне и Киеве поручено решать технические вопросы, связанные с реализацией и расширением решения о частичном прекращении огня. Трамп и Зеленский поручили своим советникам и представителям выполнить эту работу как можно быстрее.
14:17Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Киев не отменил свою ночную атаку на объекты России, о чем ранее договорились лидеры Москвы и Вашингтона, а после подтвердил и сам Владимир Зеленский. Таким заявлением Песков поделился 19 марта
Зеленский и Трамп подчеркнули, что на дальнейших встречах команды могут договориться по всем необходимым аспектам продвижения к прочному миру и безопасности, рассказала журналистам Левитт.
В заявлении Белого дома по итогам переговоров сказано, что Трамп и Зеленский "согласились тесно обмениваться информацией между своими оборонными штабами по мере развития ситуации на поле боя". Журналисты поинтересовались у Левитт — значит ли это, что Белый дом отклонил просьбу России, настаивающей на сворачивании военной помощи США во время перемирия.
"Обмен разведывательными данными в области обороны Украины будет продолжаться", - ответила она.
Вечером 19 марта стало известно, что Дональд Трамп провёл переговоры с Владимиром Зеленским. По словам президента США, обсуждалась повестка президентских переговоров 18 марта.
Подробности в публикации "Мы идём по верному пути": Трамп рассказал о переговорах с Зеленским