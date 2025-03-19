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Трамп предложил Зеленскому предать под управление США украинские АЭС

Трамп предложил Зеленскому предать под управление США украинские АЭС - 19.03.2025 Украина.ру

Трамп предложил Зеленскому предать под управление США украинские АЭС

Американское владение украинскими АЭС было бы лучшей их защитой и поддержкой энергетической инфраструктуры Украины. Об этом было заявлено президентом США Дональдом Трампом в переговорах с Владимиром Зеленским 19 марта, сообщила прессе пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Левитт

2025-03-19T21:20

2025-03-19T21:20

2025-03-19T21:20

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Большая часть беседы Трампа с Зеленским основывалась на состоявшемся накануне, 18 марта разговоре президентов России и США, отметила Левитт.Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц и глава Госдепа Марко Руюио назвали разговор Трампа с Зеленским фантастическим.Зеленский поблагодарил Трампа за продуктивное начало работы американской и украинской делегаций 11 марта в Джидде, за поддержку со стороны США. В частности, украинский политик поблагодарил за противотанковые ракеты Javelin, которые Трамп отправил на Украину ещё во время своего первого президентского срока.Она рассказала журналистам, что Зеленский запросил у Трампа дополнительные системы ПВО, в частности - ракетные системы Patriot. Трамп согласился проработать этот вопрос и выяснить, что из таких вооружений доступно в ЕС.По её словам, Зеленский выразил благодарность президенту США за приложенные усилия и подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня.Трамп также обсудил электроснабжение и атомные электростанции Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в управлении этими станциями с опытом США в области электроэнергии и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры.По итогам переговоров группам в Вашингтоне и Киеве поручено решать технические вопросы, связанные с реализацией и расширением решения о частичном прекращении огня. Трамп и Зеленский поручили своим советникам и представителям выполнить эту работу как можно быстрее.Зеленский и Трамп подчеркнули, что на дальнейших встречах команды могут договориться по всем необходимым аспектам продвижения к прочному миру и безопасности, рассказала журналистам Левитт.В заявлении Белого дома по итогам переговоров сказано, что Трамп и Зеленский "согласились тесно обмениваться информацией между своими оборонными штабами по мере развития ситуации на поле боя". Журналисты поинтересовались у Левитт — значит ли это, что Белый дом отклонил просьбу России, настаивающей на сворачивании военной помощи США во время перемирия.Вечером 19 марта стало известно, что Дональд Трамп провёл переговоры с Владимиром Зеленским. По словам президента США, обсуждалась повестка президентских переговоров 18 марта. Подробности в публикации "Мы идём по верному пути": Трамп рассказал о переговорах с Зеленским

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