Трамп предложил Зеленскому предать под управление США украинские АЭС - 19.03.2025 Украина.ру
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Трамп предложил Зеленскому предать под управление США украинские АЭС
Трамп предложил Зеленскому предать под управление США украинские АЭС - 19.03.2025 Украина.ру
Трамп предложил Зеленскому предать под управление США украинские АЭС
Американское владение украинскими АЭС было бы лучшей их защитой и поддержкой энергетической инфраструктуры Украины. Об этом было заявлено президентом США Дональдом Трампом в переговорах с Владимиром Зеленским 19 марта, сообщила прессе пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Левитт
2025-03-19T21:20
2025-03-19T21:20
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Большая часть беседы Трампа с Зеленским основывалась на состоявшемся накануне, 18 марта разговоре президентов России и США, отметила Левитт.Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц и глава Госдепа Марко Руюио назвали разговор Трампа с Зеленским фантастическим.Зеленский поблагодарил Трампа за продуктивное начало работы американской и украинской делегаций 11 марта в Джидде, за поддержку со стороны США. В частности, украинский политик поблагодарил за противотанковые ракеты Javelin, которые Трамп отправил на Украину ещё во время своего первого президентского срока.Она рассказала журналистам, что Зеленский запросил у Трампа дополнительные системы ПВО, в частности - ракетные системы Patriot. Трамп согласился проработать этот вопрос и выяснить, что из таких вооружений доступно в ЕС.По её словам, Зеленский выразил благодарность президенту США за приложенные усилия и подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня.Трамп также обсудил электроснабжение и атомные электростанции Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в управлении этими станциями с опытом США в области электроэнергии и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры.По итогам переговоров группам в Вашингтоне и Киеве поручено решать технические вопросы, связанные с реализацией и расширением решения о частичном прекращении огня. Трамп и Зеленский поручили своим советникам и представителям выполнить эту работу как можно быстрее.Зеленский и Трамп подчеркнули, что на дальнейших встречах команды могут договориться по всем необходимым аспектам продвижения к прочному миру и безопасности, рассказала журналистам Левитт.В заявлении Белого дома по итогам переговоров сказано, что Трамп и Зеленский "согласились тесно обмениваться информацией между своими оборонными штабами по мере развития ситуации на поле боя". Журналисты поинтересовались у Левитт — значит ли это, что Белый дом отклонил просьбу России, настаивающей на сворачивании военной помощи США во время перемирия.Вечером 19 марта стало известно, что Дональд Трамп провёл переговоры с Владимиром Зеленским. По словам президента США, обсуждалась повестка президентских переговоров 18 марта. Подробности в публикации "Мы идём по верному пути": Трамп рассказал о переговорах с Зеленским
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, переговоры, перемирие, сво, военная помощь
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ЕС, переговоры, перемирие, СВО, военная помощь

Трамп предложил Зеленскому предать под управление США украинские АЭС

21:20 19.03.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТуристы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Туристы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Американское владение украинскими АЭС было бы лучшей их защитой и поддержкой энергетической инфраструктуры Украины. Об этом было заявлено президентом США Дональдом Трампом в переговорах с Владимиром Зеленским 19 марта, сообщила прессе пресс-секретарь американского лидера Кэролайн Левитт
Большая часть беседы Трампа с Зеленским основывалась на состоявшемся накануне, 18 марта разговоре президентов России и США, отметила Левитт.
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц и глава Госдепа Марко Руюио назвали разговор Трампа с Зеленским фантастическим.
Зеленский поблагодарил Трампа за продуктивное начало работы американской и украинской делегаций 11 марта в Джидде, за поддержку со стороны США. В частности, украинский политик поблагодарил за противотанковые ракеты Javelin, которые Трамп отправил на Украину ещё во время своего первого президентского срока.
"Лидеры согласились, что Украина и Америка продолжат работать вместе, чтобы добиться реального прекращения войны и что прочный мир под руководством президента Трампа может быть достигнут. Президент Трамп полностью проинформировал президента Зеленского о своем разговоре с Путиным и ключевых обсуждаемых вопросах. Они рассмотрели ситуацию в Курске и согласились тесно обмениваться информацией между своими оборонными штабами по мере развития ситуации на поле боя", - сообщила Левитт.
Она рассказала журналистам, что Зеленский запросил у Трампа дополнительные системы ПВО, в частности - ракетные системы Patriot. Трамп согласился проработать этот вопрос и выяснить, что из таких вооружений доступно в ЕС.
"Два лидера также договорились о частичном прекращении огня по энергетическим объектам. Технические группы встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня на Черном море на пути к полному прекращению огня", - поведала Левитт.
По её словам, Зеленский выразил благодарность президенту США за приложенные усилия и подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня.
Трамп также обсудил электроснабжение и атомные электростанции Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в управлении этими станциями с опытом США в области электроэнергии и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры.
По итогам переговоров группам в Вашингтоне и Киеве поручено решать технические вопросы, связанные с реализацией и расширением решения о частичном прекращении огня. Трамп и Зеленский поручили своим советникам и представителям выполнить эту работу как можно быстрее.
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
14:17
Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заметил, что Киев не отменил свою ночную атаку на объекты России, о чем ранее договорились лидеры Москвы и Вашингтона, а после подтвердил и сам Владимир Зеленский. Таким заявлением Песков поделился 19 марта
Зеленский и Трамп подчеркнули, что на дальнейших встречах команды могут договориться по всем необходимым аспектам продвижения к прочному миру и безопасности, рассказала журналистам Левитт.
В заявлении Белого дома по итогам переговоров сказано, что Трамп и Зеленский "согласились тесно обмениваться информацией между своими оборонными штабами по мере развития ситуации на поле боя". Журналисты поинтересовались у Левитт — значит ли это, что Белый дом отклонил просьбу России, настаивающей на сворачивании военной помощи США во время перемирия.
"Обмен разведывательными данными в области обороны Украины будет продолжаться", - ответила она.
Вечером 19 марта стало известно, что Дональд Трамп провёл переговоры с Владимиром Зеленским. По словам президента США, обсуждалась повестка президентских переговоров 18 марта.
Подробности в публикации "Мы идём по верному пути": Трамп рассказал о переговорах с Зеленским
 
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