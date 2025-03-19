https://ukraina.ru/20250319/1044474898.html

Невысказанная любовь и высказанные амбиции. 95 лет поэтессе Лине Костенко

Невысказанная любовь и высказанные амбиции. 95 лет поэтессе Лине Костенко - 19.03.2025 Украина.ру

Невысказанная любовь и высказанные амбиции. 95 лет поэтессе Лине Костенко

Лина Васильевна Костенко - пожалуй величайшая из ныне живущих украинских поэтов. Впрочем, говорить о каком-то её особом авторитете сейчас было бы неверно - её ценят, скорее, как символ украинской культуры. Родилась она 19 марта 1930 года в городке Ржищев на Киевщине

2025-03-19T16:00

2025-03-19T16:00

2025-03-19T16:00

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Как это бывает обычно на Украине, вдохновленные строками Евтушенко о русских поэтах, "в ком бродит гордый дух гражданства", едва ли не все деятели культуры рано или поздно приходят к политическим интригам и приключениям. Костенко – не только не исключение, но и своеобразный символ этих приключений – на счету поэтессы, помимо предсказуемой критики Советской власти, Революция на граните, скандалы с Ющенко, восхищение Тимошенко, и многое другое.Невысказанная любовь.Любовная лирика многих скандальных поэтов вынесена за скобки. В этой сфере их упрекнуть не в чем, даже самым яростным приверженцам любой политической системы.В начале 2000-х ни один творческий конкурс на Украине не обходился без девочки с влюбленными и влажными глазами, которая читала бы лирику Костенко. Примерно так о себе в Москве рассказывала поэт Вера Полозкова* – режиссер Олег Табаков её журил: "Верочка, что же это такое, ни одно театральное прослушивание не обходится без ваших стихов!"Сквозная линия интимной лирики Лины Костенко – любовь, которая не случилась. Невысказанная, затаённая, не любовь даже, а мечта о любви. В этом она близка скорее к модернистам Николаю Кулешу или Ольге Кобылянской, чем к мажорной тональности любовной лирики шестидесятников.Несказанное, невысказанное, неуловимое – такими словами Костенко описывает любовь, "хрупкую, как горный хрусталь", "заметенную метелью, словно незрячая улица", всегда жадно ожидаемую, но никогда – случившуюся."Очима ти сказав мені: люблю.Душа складала свій тяжкий екзамен.Мов тихий дзвін гірського кришталю,Несказане лишилось несказанним…"(Глазами ты сказал: люблю тебя.Душа сдавала трудный свой экзамен.И как журчанье горного ручья,Несказанное стало несказанным. – перевод Владислава Бутусова).Поэт и гражданинМоду на античные мифологические аналогии в гражданской лирике и драматургии задала Леся Украинка. С царизмом борется её певец Антей в пьесе "Оргия", судьбу украинского народа предрекает провидица Кассандра, появляются образы Прометея и Орфея.В одном из самых знаменитых стихотворений Костенко, относящихся к гражданской лирике – "А затишок співає, мов сирена" (а затишье поет, словно сирена – Ред.), лирический герой, словно христианский мученик в романе Генрика Сенкевича, выходит на гладиаторскую арену, сражаясь с "кровавыми палачами" силой своей веры и правды. Кого поэтесса подразумевала под палачами – догадаться не трудно. В ее стихах встречается одновременно образ "безжалостной орды с берегов Невы" и коварного польского панства – в поэтическом романе "Маруся Чурай", стремящегося поработить Украину.Лина Костенко последовательно выступала против любой власти до определённого момента. В 60-е годы, на пике своего творчества, активно поддерживала поэтов-диссидентов Ивана Драча и Николая Винграновского, выступала в защиту Вячеслава Черновола, одно время ее сборники были запрещены к печати секретарём ЦК КПУ по идеологии Валентином Маланчуком.Особый размах, всё же, в её гражданской активности наступает с развалом Советского Союза. Поддержав киевские студенческие протесты 1990 года, получившие романтичное название "Революция на граните", Костенко выступала против всех президентов, кроме, пожалуй, Леонида Кравчука. До чего уж прозападный и поддерживающий националистов Виктор Ющенко – и тот попал в немилость к именитой поэтессе. Костенко эпатажно отказалась принять из его рук госнаграду, заставив президента лично приехать к ней домой и выговорив ему за то, что сотрудник его пресс-службы общался с ней на русском языке.Горячо поддержав Евромйадан 2014 года, Костенко, впрочем, на долгие годы ушла в "затворничество", прекратив комментировать украинскую политику, и не высказав ни одной претензии ни Порошенко, ни Зеленскому.Единственный же политик дождавшийся от Костенко похвалы и комплементов – Юлия Тимошенко. В месяцы Оранжевой Революции поэтесса верила и постулировала – лишь скандальная "газовая принцесса Украины" сможет победить бедность, коррупцию и "имперское влияние Москвы".Объяснить, по какой причине все именитые деятели культуры так настойчиво разбивают лбы и свою репутацию о скалы политического безумия – сложно**. Самым ярким примером, пожалуй, можно назвать рок-музыканта Святослава Вакарчука, репутация которого, навеки похоронена под толщей бреда украинской политики и конъектуры.От войны до войныЛина Костенко родилась в 1930 году и хорошо помнила Великую Отечественную войну. Всю войну семья её оставалась в Киеве, и школу закончить поэтессе не удалось – в 1943 году гитлеровцы сожгли её, а Костенко, после, опишет изувеченные родные места Труханова острова в стихотворении "Я виросла у Київській Венеції" (я выросла в киевской Венеции – Ред.)В те времена, когда День Победы на Украине ещё был праздником, а детские концерты и конкурсы, приуроченные к нему, - очевидной реальностью, каждая вторая школьница читала стихотворение Костенко "Мій перший вірш" (мое первое стихотворение – Ред.). В нем поэтесса описывает ощущение девочки, их ровесницы, вынужденной учиться каллиграфии и стихосложению под вражескими бомбами, охваченного огнем и голодом города…Спустя 73 года, в 2014, поэтесса внезапно поддержит бомбардировки других городов – Луганска и Горловки, Донецка и Макеевки, однозначно выскажется за проведение "антитеррористической операции в Донбассе", объявленной Порошенко, и вплоть до 2022 года, уже совсем пожилая женщина, продолжит ездить на фронт и читать свои стихи "воинам света" из ВСУ.* Внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.** Прим. редакции: ничего сложного тут нет. Задача национальной интеллигенции в СССР состояла в том, чтобы поставить национализм на службу социалистическому строительству. Ничего из этого не вышло, но само явление осталось до предела политизированным, а сами украинские писатели и поэты стали идеологами националистических режимов. Это, собственно, была одной из бомб, заложенных под СССР, о которых говорил Владимир Путин. Костенко же интересна тем, что она привлекала молодёжь к националистическим идеям действительно хорошими стихами - таланта у неё не отнять.

https://ukraina.ru/20220118/1033093272.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Мария Нестерова

история, поэт, поэзия, украина, история украины, литература, идеология, национализм, украинский язык