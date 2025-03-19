https://ukraina.ru/20250319/1061914179.html

Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересует

Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересует - 19.03.2025 Украина.ру

Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересует

Пожалуй, самое глупое, что можно было бы сказать в виде комментария по итогам многоуровневых американо-российских переговоров, прошедших в конце прошлой недели, и в виде телефонного разговора президента Путина и президента Трампа вчера, это - что, договорились договариваться.

2025-03-19T20:20

2025-03-19T20:20

2025-03-19T20:22

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Впрочем, большинство комментаторов ровно так и сделали. Это были и аналитические службы, и блогеры, и политэксперты, и медиа. И, если не брать в расчет неких пропагандистов на Западе, или внутри Украины, которые начали вещать о том, что злодей Путин победил Трампа, и Трамп сдал свои позиции, в принципе, ровно такой лейтмотив "договорились договариваться", у всех комментаторов и был. Но это полная ерунда, и совершенно не соответствует действительности. Договорились договариваться еще, пожалуй, в начале декабря прошлого года. И переговорный процесс не прекращался после этого ни на минуту, а только значительно ускорился после инаугурации Дональда Трампа. Еще в январе были сформированные переговорные группы, которые взаимодействовали по самым разным вопросам. Включая геополитику, экономику, санкционный режим, финансовые рынки и инструменты.И, конечно же, вопросы глобальной безопасности. На сегодняшний день то, что мы наблюдаем в публичном пространстве, в виде "верхушки айсберга". Вся эта возня вокруг перемирия, остановки огня сначала на 30 дней, прекращения ударов по энергообьектам, все это операция прекрытия. А если поглядеть на подводную часть айсберга, то получится, что переговоры идут вокруг тем восстановления дипломатических, а так же, всеобъемлющих политических и экономических взаимоотношений между Соединенными Штатами Америки и РФ. И вопрос перемирия на Украине, вопрос как таковой остановки боевых действий, конечно же, обсуждался. И, конечно же, некие решения были приняты, но в большинстве своем они приняты давно. И вопрос заключается только в том, чтобы провести эту всю историю с наименьшими репутационными потерями для каждой из сторон. Но, это не касается Киева, с устроенным им водевилем про некие красные линии. Про которые сначала заявил Сибига, потом про них заявил Ермак, и, наконец, об этом сказал Зеленский. Мол, и НАТО нам надо, и территории, вошедшие в состав Российской Федерации, мы (Украина) не признаем. И про размеры нашей армии мы разговаривать не станем. И вообще, чего хотим, то и воротим. Но, уверяю вас, все их "красные линии" это - полная ерунда. На самом деле в непубличной части переговоров в Джидде Украина сдала все позиции, и сейчас это ровно вопрос не про хотелки страны 404, а про выживание режима, а точнее его первых лиц в политическом смысле, да и, пожалуй, непосредственно в физическом тоже.По вопросам, касающимся боевых действий и системы власти на Украине после завершения СВО, нет уже фундаментальных противоречий Москвы и Вашингтона. Даже персона Зеленского, которая является в определенной степени камнем преткновения, а точнее ее судьба, это понятная для Вашингтона история. Команде Трампа, в целом, понятно как это противодействие сломить. И Зеленский с Ермаком и иже с ними достаточно неплохо понимают, насколько крепко их американцы держат за горло. Продемонстрировав им все их крипто-кошельки, все хранилища с наличкой, все их счета буквально в любой точке земного шара. И объяснив, что с ними будет в случае фронды. Поэтому клептоманы из "Квартала" - успокоились, поостыли. Плюс им выкатили очень интересную историю о возможном уголовном преследовании первых лиц режима на международном уровне, и в том числе в федеральных американских судах. То есть не открутиться, не отмазаться. И, повторюсь, на Банковой поостыли, успокоились. Хоть и продолжают надувать щеки. Так вот, убираем из уравнения Украину, и получается, что Вашингтоном и Москвой обсуждались, по большей части, совершенно другие вопросы. А именно - как в экономическом смысле все это будет потом выглядеть, как будут взаимодействовать Соединенные Штаты и Россия, как они совместно и при участии глобального Юга и Китая будут строить новую систему мировой безопасности?Что до Украины и Европы, то это та самая история, которую рассказывал Блинкен и которые процитировали многие, кстати, тоже по итогам этого раунда переговоров. "Если ты не за столом, то ты в меню на этом столе". Так вот, Европа и Украина они сейчас в меню. И при всем желании каким-то образом из этого меню выпрыгнуть за стол да за стол сначала, а потом за стол это все только их хотелки, ничего у них не получится.Обсуждались очень, скажем так, приземленные вещи. То есть, в Джидде, и я уже писал об этом, американцы очень быстро добились всего, чего они хотели по военному треку от Украины. Но восемь часов уже не станешь обсуждать все эти благоглупости. Обсуждалась в основном та самая сделка по ресурсам. Кроме того, экономические вопросы, вероятно, были ключевым, в переговорах Москвы и Вашингтона. В числе прочего и вопрос Запорожской атомной электростанции. Естественно, речь не идет про передачу ее под контроль Украины, тем более, как там заикался Зеленский, вместе с Энергодаром. Не будет этого. Но для американцев, которые намерены отхватить заметный кусок украинского горно-металлургического сектора, в первую очередь рудпрома, это очень важный момент. Потому что Запорожской АЭС и ее мощности в первую очередь запитывают тот самый еще советский Донецко-Приднепровский экономический район. А значит и ГОКи Днепропетровщины и Полтавщины, на которые претендуют американцы. Кроме того, был еще и вопрос восстановления Каховской ГЭС. Это важнейший комплекс с точки зрения орошения и функционирования аграрного сектора Херсонской, Запорожской областей. А так же, энергобаланса южных районов огрызка страны 404. Вероятно, обсуждалась и большая Одесса, как один из крупнейших в Восточной Европе логистических узлов. Это не только Одесский порт. Это и Порт Южный, порт Черноморска, то есть бывший Ильичевский, это Белгород-Днестровский порт, Килия, Ренни, Измаил. Это терминалы ТИС, порт Николаева. Это Буга-Днепровский порт и порт Ольвия. То есть там целый большой логистический кластер с огромными возможностями перевалки. А еще это Одесский Припортовый завод, крупнейший химический комбинат в Черноморском бассейне. И аммиакопровод ведущий из Одессы в Тольятти. Плюс 19 нефтепроводов, идущих по территории Украины, 21 газопровод, продуктопровод по которому дизель из Мозырь (Белоруссия) и из России идет в Европу. Прикарпатье Западтранс. Есть еще подземные газохранилища Украины. То есть вопросов выше крыши. Как это будет жить все потом, после мирных соглашений?Что до ограничения ударов по энерго-объектам и на море, то по второй теме это прекращение атак украинских БЭК-ов (безэкипажных катеров) и летучих диверсионных групп по нашим портовым объектам, и кораблям. А с нашей стороны, вероятно, мы можем притормозить историю с ударами по украинской портовой инфраструктуре. Наконец, есть еще один интересный аспект, который точно обсуждался, причем в составе важнейшей части этих переговоров. Речь о том, что Трамп сказал о возможности Вашингтона признать Крым за Россией. Многие комментаторы у нас всполошились: А где же Донбасс? А где же Новороссия? Но, вопрос этот вообще не про территории как таковые. Вопрос в другом. Более половины американских санкции были введены еще до начала СВО, и введены по причине, как они формулировали - оккупации Россией Крыма. И, вот признание Соединенными Штатами даже в одностороннем порядке Крыма российским, то есть, факта референдума и союзного договора 14-го года, отменит эти санкции. Это очень простой технический путь. Именно по этому пути, вероятно, собирается идти команда Трампа. Ну, как минимум, рассматривать эту историю. И, вероятно, будут опять же об этом говорить с их "заклятыми друзьями" глобалистами из Евросоюза и Великобритании.Так что, переговоры прошли прекрасно и обе стороны не лукавят тут. Ну, а то, что на поверхности, в публичной плоскости, это - вершина айсберга. Совершенно второстепенная история. Все эти разговоры о военном аспекте, это как солнечный зайчик на стене переговоров, который призван отвлечь ваше внимание, внимание общественности и медиа, от по настоящему больших и серьезных тектонических процессов, которые сейчас идут в этом самом переговорном треке, вдали от глаз и ушей.О том, с чем пришла Украина, борясь за свою "независимость" - в статье Захара Виноградова "Украина: краткая история борьбы за независимость. Итоги с вопросом в конце"

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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украина, россия, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нато, запорожская аэс, ес, мнения