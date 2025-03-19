"Штурмовые бригады не понадобятся": Самойлов про участие Белоруссии в создании санитарного кордона
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Видимо, Белоруссии тоже необходимо участвовать в создании санитарного кордона, что намного облегчит решение задачи и для России. Прикрытие границы не связано с большой военной активностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
О необходимости создания санитарной зона президент России Владимир Путина заявил во время посещения командного пункта группировки войск, которая воюет на Курском направлении, сообщил политолог.
А во время визита в Москву белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о том, что Союзное государство начинает переходить к совместным парламентским электоральным процессам, добавил Самойлов.
"Судя по карте, белорусско-украинская граница по протяженности составляет 600 километров. Ну смотрим наверх на карту и видим, что у Белоруссии. И у нас, начиная от Черниговской области до Луганской Народной Республики, тоже почти 600 километров", – подчеркнул собеседник Украина.ру.
Видимо, Белоруссии тоже будет необходимо участвовать в этих процессах, что намного облегчит решение задачи и для России, добавил эксперт.
Все же прикрытие границы не связано с большой военной активностью, штурмовые бригады там не понадобятся. Там будут созданы, инженерно-технические оборонительные сооружения, указал он.
"А боевые подразделения, [которые] предназначены для атакующих штурмовых действий, как наши десантники, морпехи, "Ахмат" будут передислоцированы на другие участки. Могут остаться силы специальных операций и нашей Росгвардии для решения задач по зачистке в лесисто-болотистой местности", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском" на сайте Украина.ру.
О новой попытке прорыва ВСУ на границе Белгородской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.
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