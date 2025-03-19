https://ukraina.ru/20250319/1061915231.html

"Штурмовые бригады не понадобятся": Самойлов про участие Белоруссии в создании санитарного кордона

"Штурмовые бригады не понадобятся": Самойлов про участие Белоруссии в создании санитарного кордона - 19.03.2025 Украина.ру

"Штурмовые бригады не понадобятся": Самойлов про участие Белоруссии в создании санитарного кордона

Видимо, Белоруссии тоже необходимо участвовать в создании санитарного кордона, что намного облегчит решение задачи и для России. Прикрытие границы не связано с большой военной активностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2025-03-19T20:45

2025-03-19T20:45

2025-03-19T20:45

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"ахмат"

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О необходимости создания санитарной зона президент России Владимир Путина заявил во время посещения командного пункта группировки войск, которая воюет на Курском направлении, сообщил политолог.А во время визита в Москву белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о том, что Союзное государство начинает переходить к совместным парламентским электоральным процессам, добавил Самойлов."Судя по карте, белорусско-украинская граница по протяженности составляет 600 километров. Ну смотрим наверх на карту и видим, что у Белоруссии. И у нас, начиная от Черниговской области до Луганской Народной Республики, тоже почти 600 километров", – подчеркнул собеседник Украина.ру.Видимо, Белоруссии тоже будет необходимо участвовать в этих процессах, что намного облегчит решение задачи и для России, добавил эксперт.Все же прикрытие границы не связано с большой военной активностью, штурмовые бригады там не понадобятся. Там будут созданы, инженерно-технические оборонительные сооружения, указал он."А боевые подразделения, [которые] предназначены для атакующих штурмовых действий, как наши десантники, морпехи, "Ахмат" будут передислоцированы на другие участки. Могут остаться силы специальных операций и нашей Росгвардии для решения задач по зачистке в лесисто-болотистой местности", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском" на сайте Украина.ру.О новой попытке прорыва ВСУ на границе Белгородской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250319/1061914624.html

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новости, белоруссия, россия, харьков, самойлов, владимир путин, александр лукашенко, вооруженные силы украины, "ахмат", граница, государственная граница, всу, вс рф, лнр, черниговская область