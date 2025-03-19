"Штурмовые бригады не понадобятся": Самойлов про участие Белоруссии в создании санитарного кордона - 19.03.2025 Украина.ру
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"Штурмовые бригады не понадобятся": Самойлов про участие Белоруссии в создании санитарного кордона
"Штурмовые бригады не понадобятся": Самойлов про участие Белоруссии в создании санитарного кордона - 19.03.2025 Украина.ру
"Штурмовые бригады не понадобятся": Самойлов про участие Белоруссии в создании санитарного кордона
Видимо, Белоруссии тоже необходимо участвовать в создании санитарного кордона, что намного облегчит решение задачи и для России. Прикрытие границы не связано с большой военной активностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2025-03-19T20:45
2025-03-19T20:45
новости
белоруссия
россия
харьков
самойлов
владимир путин
александр лукашенко
вооруженные силы украины
"ахмат"
граница
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О необходимости создания санитарной зона президент России Владимир Путина заявил во время посещения командного пункта группировки войск, которая воюет на Курском направлении, сообщил политолог.А во время визита в Москву белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о том, что Союзное государство начинает переходить к совместным парламентским электоральным процессам, добавил Самойлов."Судя по карте, белорусско-украинская граница по протяженности составляет 600 километров. Ну смотрим наверх на карту и видим, что у Белоруссии. И у нас, начиная от Черниговской области до Луганской Народной Республики, тоже почти 600 километров", – подчеркнул собеседник Украина.ру.Видимо, Белоруссии тоже будет необходимо участвовать в этих процессах, что намного облегчит решение задачи и для России, добавил эксперт.Все же прикрытие границы не связано с большой военной активностью, штурмовые бригады там не понадобятся. Там будут созданы, инженерно-технические оборонительные сооружения, указал он."А боевые подразделения, [которые] предназначены для атакующих штурмовых действий, как наши десантники, морпехи, "Ахмат" будут передислоцированы на другие участки. Могут остаться силы специальных операций и нашей Росгвардии для решения задач по зачистке в лесисто-болотистой местности", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском" на сайте Украина.ру.О новой попытке прорыва ВСУ на границе Белгородской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.
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белоруссия
россия
харьков
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новости, белоруссия, россия, харьков, самойлов, владимир путин, александр лукашенко, вооруженные силы украины, "ахмат", граница, государственная граница, всу, вс рф, лнр, черниговская область
Новости, Белоруссия, Россия, Харьков, Самойлов, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины, "Ахмат", граница, государственная граница, ВСУ, ВС РФ, ЛНР, Черниговская область

"Штурмовые бригады не понадобятся": Самойлов про участие Белоруссии в создании санитарного кордона

20:45 19.03.2025
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Видимо, Белоруссии тоже необходимо участвовать в создании санитарного кордона, что намного облегчит решение задачи и для России. Прикрытие границы не связано с большой военной активностью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
О необходимости создания санитарной зона президент России Владимир Путина заявил во время посещения командного пункта группировки войск, которая воюет на Курском направлении, сообщил политолог.
А во время визита в Москву белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о том, что Союзное государство начинает переходить к совместным парламентским электоральным процессам, добавил Самойлов.
"Судя по карте, белорусско-украинская граница по протяженности составляет 600 километров. Ну смотрим наверх на карту и видим, что у Белоруссии. И у нас, начиная от Черниговской области до Луганской Народной Республики, тоже почти 600 километров", – подчеркнул собеседник Украина.ру.
Видимо, Белоруссии тоже будет необходимо участвовать в этих процессах, что намного облегчит решение задачи и для России, добавил эксперт.
Все же прикрытие границы не связано с большой военной активностью, штурмовые бригады там не понадобятся. Там будут созданы, инженерно-технические оборонительные сооружения, указал он.
"А боевые подразделения, [которые] предназначены для атакующих штурмовых действий, как наши десантники, морпехи, "Ахмат" будут передислоцированы на другие участки. Могут остаться силы специальных операций и нашей Росгвардии для решения задач по зачистке в лесисто-болотистой местности", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском" на сайте Украина.ру.
О новой попытке прорыва ВСУ на границе Белгородской области — в материале "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 19.03.2025
20:17
Польша анонсировала минирование границы Союзного государства России и БелоруссииУстановка противопехотных мин запланирована на границе с Белоруссией и Россией в рамках проекта по строительству укреплений "Восточный щит" (Tarcza Wschod). Об этом 19 марта заявил замминистра национальной обороны Польши Павел Бейда.
 
НовостиБелоруссияРоссияХарьковСамойловВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВооруженные силы Украины"Ахмат"границагосударственная границаВСУВС РФЛНРЧерниговская область
 
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