Там произойдет разгром ВСУ: Самойлов назвал два направления, где развернутся главные события СВО - 19.03.2025 Украина.ру
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Там произойдет разгром ВСУ: Самойлов назвал два направления, где развернутся главные события СВО
Там произойдет разгром ВСУ: Самойлов назвал два направления, где развернутся главные события СВО - 19.03.2025 Украина.ру
Там произойдет разгром ВСУ: Самойлов назвал два направления, где развернутся главные события СВО
Мне кажется, что основные события будут развиваться на двух направлениях. Это Славянско-Краматорская агломерация и Запорожье. Разгром украинских формирований произойдет там. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2025-03-19T20:30
2025-03-19T20:30
новости
запорожье
харьковская область
константиновка
самойлов
сво
спецоперация
запорожская аэс
запорожская область
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По мнению эксперта, под Харьковском направлением нужно понимать Липцы и Волчанск. А Купянск, хотя и находится в Харьковской области, тем не менее является из звеньев цепи, протянувшейся с севера на юг, которая включает Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск и Красный Лиман, уточнил он.Но вряд ли сейчас хватит войск для решения такой масштабной задачи. Артемовск, Авдеевку, Марьинку ВС РФ приходилось штурмовать в лоб, потому что не хватало сил обходить их по флангам, это десятки километров, указал политолог.Мы будем пробивать бреши в обороне противника, отсекать куски и уничтожать силы врага. Поэтому мне кажется, что основные события будут развиваться на двух направлениях. Это Славянско-Краматорская агломерация и Запорожье. "Там сосредоточены основные силы. Разгром украинских формирований произойдет там. Сумская, Харьковская области, кроме создания там санитарного кордона, в военном плане роли не играют", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском" на сайте Украина.ру.О работе саперов в зоне СВО, расчистке путей для штурмовых групп, базовых правилах и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Сапер "Француз": Я в своей стихии, и на задачу иду с улыбкой" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250319/1061907413.html
запорожье
харьковская область
константиновка
запорожская область
авдеевка
марьинка
запорожское направление
сумская область
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новости, запорожье, харьковская область, константиновка, самойлов, сво, спецоперация, запорожская аэс, запорожская область, авдеевка, марьинка, запорожское направление, сумская область, сумы
Новости, Запорожье, Харьковская область, Константиновка, Самойлов, СВО, Спецоперация, Запорожская АЭС, Запорожская область, Авдеевка, Марьинка, Запорожское направление, Сумская область, Сумы

Там произойдет разгром ВСУ: Самойлов назвал два направления, где развернутся главные события СВО

20:30 19.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" 25 армии на Краснолиманском направлении в ЛНР
Боевая работа РСЗО Град 25 армии на Краснолиманском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Мне кажется, что основные события будут развиваться на двух направлениях. Это Славянско-Краматорская агломерация и Запорожье. Разгром украинских формирований произойдет там. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
По мнению эксперта, под Харьковском направлением нужно понимать Липцы и Волчанск. А Купянск, хотя и находится в Харьковской области, тем не менее является из звеньев цепи, протянувшейся с севера на юг, которая включает Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск и Красный Лиман, уточнил он.
"Если бы мы обладали силами и средствами в большем объеме, то было логично обойти Константиновку с юга. И так же обойти Купянск, отрезать его от Харьковского направления, и идти вниз, на юг, на соединение с частями, которые будут выходить в тыл Константиновке", – подчеркнул Самойлов.
Но вряд ли сейчас хватит войск для решения такой масштабной задачи. Артемовск, Авдеевку, Марьинку ВС РФ приходилось штурмовать в лоб, потому что не хватало сил обходить их по флангам, это десятки километров, указал политолог.
Мы будем пробивать бреши в обороне противника, отсекать куски и уничтожать силы врага. Поэтому мне кажется, что основные события будут развиваться на двух направлениях. Это Славянско-Краматорская агломерация и Запорожье.
"Там сосредоточены основные силы. Разгром украинских формирований произойдет там. Сумская, Харьковская области, кроме создания там санитарного кордона, в военном плане роли не играют", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском" на сайте Украина.ру.
О работе саперов в зоне СВО, расчистке путей для штурмовых групп, базовых правилах и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Сапер "Француз": Я в своей стихии, и на задачу иду с улыбкой" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 19.03.2025
16:37
"Энергетическое" перемирие: кому выгодно?Один из пунктов вчерашнего соглашения между президентами России и США предполагает взаимное прекращение ударов по объектам энергетики. Более того, Владимир Путин в режиме реального времени отдал приказ прекратить такие удары, а Министерство обороны на следующий день отчиталось о том, что сбило свои БПЛА, направленные на объекты в Николаеве
 
НовостиЗапорожьеХарьковская областьКонстантиновкаСамойловСВОСпецоперацияЗапорожская АЭСЗапорожская областьАвдеевкаМарьинкаЗапорожское направлениеСумская областьСумы
 
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Заголовок открываемого материала
20:30Там произойдет разгром ВСУ: Самойлов назвал два направления, где развернутся главные события СВО
20:20Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересует
20:17Польша анонсировала минирование границы Союзного государства России и Белоруссии
20:16Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Окруженных под Суджей солдат ВСУ будут отлавливать еще две недели
20:15Если Трамп сумеет "прогнуть" спайку Зеленского с Европой, он сможет договориться с Россией — Акопов
20:15Согласие Путина на отказ от ударов по энергетике враги Трампа будут трактовать как поражение США — Акопов
20:01Польша позитивно оценила усилия США в переговорах о мире на Украине
20:00"Мы выдавим ВСУ в Сумскую область": Самойлов рассказал, как и где ВС РФ будут создавать санитарную зону
19:45Если Киев продолжит атаки с помощью БПЛА, у России будут основания снова бить по энергетике — эксперт
19:30"Русские сами себя обстреляли": Акопов о том, какими будут последствия, если Киев сорвет договоренности
19:29Начальника радиотехнической службы ГШ ВМФ РФ поймали на особо крупной взятке
19:04"Мы идём по верному пути": Трамп рассказал о переговорах с Зеленским
19:01Трамп верит, а ЕС не верит в "сделку" по Украине, ВСУ атакуют инфраструктуру России. Итоги 19 марта
18:15Хватит ли у России ресурсов для управления Украиной — Ищенко
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17:31Трамп рассекретил все документы об убийстве Кеннеди, но вопросы остались
17:06Группировка ВСУ, которая двигалась к границе РФ, была уничтожена в Сумской области — подполье
16:48Как из "не лоха" не стать "не котлетой по-кивески". Зеленского в войне против России бросают ва-банк
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16:29"Здесь все друг друга знают": о пользе народного ВПК
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