Там произойдет разгром ВСУ: Самойлов назвал два направления, где развернутся главные события СВО
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" 25 армии на Краснолиманском направлении в ЛНР
Мне кажется, что основные события будут развиваться на двух направлениях. Это Славянско-Краматорская агломерация и Запорожье. Разгром украинских формирований произойдет там. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
По мнению эксперта, под Харьковском направлением нужно понимать Липцы и Волчанск. А Купянск, хотя и находится в Харьковской области, тем не менее является из звеньев цепи, протянувшейся с севера на юг, которая включает Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск и Красный Лиман, уточнил он.
"Если бы мы обладали силами и средствами в большем объеме, то было логично обойти Константиновку с юга. И так же обойти Купянск, отрезать его от Харьковского направления, и идти вниз, на юг, на соединение с частями, которые будут выходить в тыл Константиновке", – подчеркнул Самойлов.
Мы будем пробивать бреши в обороне противника, отсекать куски и уничтожать силы врага. Поэтому мне кажется, что основные события будут развиваться на двух направлениях. Это Славянско-Краматорская агломерация и Запорожье.
"Там сосредоточены основные силы. Разгром украинских формирований произойдет там. Сумская, Харьковская области, кроме создания там санитарного кордона, в военном плане роли не играют", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском" на сайте Украина.ру.
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