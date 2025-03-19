https://ukraina.ru/20250319/1061914336.html

Там произойдет разгром ВСУ: Самойлов назвал два направления, где развернутся главные события СВО

Там произойдет разгром ВСУ: Самойлов назвал два направления, где развернутся главные события СВО - 19.03.2025 Украина.ру

Там произойдет разгром ВСУ: Самойлов назвал два направления, где развернутся главные события СВО

Мне кажется, что основные события будут развиваться на двух направлениях. Это Славянско-Краматорская агломерация и Запорожье. Разгром украинских формирований произойдет там. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2025-03-19T20:30

2025-03-19T20:30

2025-03-19T20:30

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По мнению эксперта, под Харьковском направлением нужно понимать Липцы и Волчанск. А Купянск, хотя и находится в Харьковской области, тем не менее является из звеньев цепи, протянувшейся с севера на юг, которая включает Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск и Красный Лиман, уточнил он.Но вряд ли сейчас хватит войск для решения такой масштабной задачи. Артемовск, Авдеевку, Марьинку ВС РФ приходилось штурмовать в лоб, потому что не хватало сил обходить их по флангам, это десятки километров, указал политолог.Мы будем пробивать бреши в обороне противника, отсекать куски и уничтожать силы врага. Поэтому мне кажется, что основные события будут развиваться на двух направлениях. Это Славянско-Краматорская агломерация и Запорожье. "Там сосредоточены основные силы. Разгром украинских формирований произойдет там. Сумская, Харьковская области, кроме создания там санитарного кордона, в военном плане роли не играют", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском" на сайте Украина.ру.О работе саперов в зоне СВО, расчистке путей для штурмовых групп, базовых правилах и многом другом — в материале Игоря Гомольского "Сапер "Француз": Я в своей стихии, и на задачу иду с улыбкой" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250319/1061907413.html

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