Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Окруженных под Суджей солдат ВСУ будут отлавливать еще две недели - 19.03.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Окруженных под Суджей солдат ВСУ будут отлавливать еще две недели
Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Окруженных под Суджей солдат ВСУ будут отлавливать еще две недели - 19.03.2025 Украина.ру
Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Окруженных под Суджей солдат ВСУ будут отлавливать еще две недели
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2025-03-19T20:16
2025-03-19T20:24
эксклюзив
михаил онуфриенко
спецоперация
курская область
сумы
всу
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Из села Гуево Курской области противника выбили. Он отступает в Горналь. Видео дороги из Суджи из Гуево на Горналь уже появилось в открытом доступе. Там много сгоревшей техники. Сейчас под контролем противника в Курской области находятся Олешня и Горналь. Поблизости от них еще идут бои. Держаться там можно исключительно по политическим причинам. Никакого военного значения после потери Суджи эти несколько сел не имеют.Тем более что идут бои уже в Сумской области, непосредственно в Басовке тяжелые бои, Новенькое уже под нашим контролем.Олешня и Горналь это поселки на самой границе. У этой группировки противника пути отхода есть. А у еще нескольких сотен бегающих по посадкам вокруг Суджи, Малой Локни шансы выйти стремятся к нулю. Перемирие, которое было объявлено для сдачи их в плен, истекло.Президент США Дональд Трамп, скорее всего, имел в виду эти части противника, говоря об окруженных в Курской области 2,5 тысячи украинских военных. Но и это количество снижается. Все крупные группировки уничтожаются дистанционно, зачистка малых групп и одиночек будет длиться еще долго. Как минимум, еще две недели.Судя по характеру боевых действий, задача занимать Сумы перед нашими войсками не ставится. Есть задача выбить противника из Курской области и занять относительно небольшую зону безопасности. На фоне идущих переговоров контроль над областными центрами важная тема, которая еще будет обсуждаться.
https://ukraina.ru/20250318/1061880048.html
курская область
сумы
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2025
Денис Рудометов
Денис Рудометов
Новости
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Украина.ру
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5
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96
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96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, михаил онуфриенко, спецоперация, курская область, сумы, всу
Эксклюзив, Михаил Онуфриенко, Спецоперация, Курская область, Сумы, ВСУ

Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Окруженных под Суджей солдат ВСУ будут отлавливать еще две недели

20:16 19.03.2025 (обновлено: 20:24 19.03.2025)
 
© Украина.ру / serafima091999Михаил Онуфриенко. СВО
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© Украина.ру / serafima091999
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Из села Гуево Курской области противника выбили. Он отступает в Горналь. Видео дороги из Суджи из Гуево на Горналь уже появилось в открытом доступе. Там много сгоревшей техники. Сейчас под контролем противника в Курской области находятся Олешня и Горналь. Поблизости от них еще идут бои. Держаться там можно исключительно по политическим причинам. Никакого военного значения после потери Суджи эти несколько сел не имеют.
Тем более что идут бои уже в Сумской области, непосредственно в Басовке тяжелые бои, Новенькое уже под нашим контролем.
Олешня и Горналь это поселки на самой границе. У этой группировки противника пути отхода есть. А у еще нескольких сотен бегающих по посадкам вокруг Суджи, Малой Локни шансы выйти стремятся к нулю. Перемирие, которое было объявлено для сдачи их в плен, истекло.
Президент США Дональд Трамп, скорее всего, имел в виду эти части противника, говоря об окруженных в Курской области 2,5 тысячи украинских военных. Но и это количество снижается. Все крупные группировки уничтожаются дистанционно, зачистка малых групп и одиночек будет длиться еще долго. Как минимум, еще две недели.
Судя по характеру боевых действий, задача занимать Сумы перед нашими войсками не ставится. Есть задача выбить противника из Курской области и занять относительно небольшую зону безопасности. На фоне идущих переговоров контроль над областными центрами важная тема, которая еще будет обсуждаться.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Вчера, 17:16
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиковЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
 
ЭксклюзивМихаил ОнуфриенкоСпецоперацияКурская областьСумыВСУ
 
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