https://ukraina.ru/20250319/1061913883.html

Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Окруженных под Суджей солдат ВСУ будут отлавливать еще две недели

Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Окруженных под Суджей солдат ВСУ будут отлавливать еще две недели - 19.03.2025 Украина.ру

Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Окруженных под Суджей солдат ВСУ будут отлавливать еще две недели

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2025-03-19T20:16

2025-03-19T20:16

2025-03-19T20:24

эксклюзив

михаил онуфриенко

спецоперация

курская область

сумы

всу

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Из села Гуево Курской области противника выбили. Он отступает в Горналь. Видео дороги из Суджи из Гуево на Горналь уже появилось в открытом доступе. Там много сгоревшей техники. Сейчас под контролем противника в Курской области находятся Олешня и Горналь. Поблизости от них еще идут бои. Держаться там можно исключительно по политическим причинам. Никакого военного значения после потери Суджи эти несколько сел не имеют.Тем более что идут бои уже в Сумской области, непосредственно в Басовке тяжелые бои, Новенькое уже под нашим контролем.Олешня и Горналь это поселки на самой границе. У этой группировки противника пути отхода есть. А у еще нескольких сотен бегающих по посадкам вокруг Суджи, Малой Локни шансы выйти стремятся к нулю. Перемирие, которое было объявлено для сдачи их в плен, истекло.Президент США Дональд Трамп, скорее всего, имел в виду эти части противника, говоря об окруженных в Курской области 2,5 тысячи украинских военных. Но и это количество снижается. Все крупные группировки уничтожаются дистанционно, зачистка малых групп и одиночек будет длиться еще долго. Как минимум, еще две недели.Судя по характеру боевых действий, задача занимать Сумы перед нашими войсками не ставится. Есть задача выбить противника из Курской области и занять относительно небольшую зону безопасности. На фоне идущих переговоров контроль над областными центрами важная тема, которая еще будет обсуждаться.

https://ukraina.ru/20250318/1061880048.html

курская область

сумы

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2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

эксклюзив, михаил онуфриенко, спецоперация, курская область, сумы, всу