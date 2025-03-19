Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Окруженных под Суджей солдат ВСУ будут отлавливать еще две недели
20:16 19.03.2025 (обновлено: 20:24 19.03.2025)
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Из села Гуево Курской области противника выбили. Он отступает в Горналь. Видео дороги из Суджи из Гуево на Горналь уже появилось в открытом доступе. Там много сгоревшей техники. Сейчас под контролем противника в Курской области находятся Олешня и Горналь. Поблизости от них еще идут бои. Держаться там можно исключительно по политическим причинам. Никакого военного значения после потери Суджи эти несколько сел не имеют.
Тем более что идут бои уже в Сумской области, непосредственно в Басовке тяжелые бои, Новенькое уже под нашим контролем.
Олешня и Горналь это поселки на самой границе. У этой группировки противника пути отхода есть. А у еще нескольких сотен бегающих по посадкам вокруг Суджи, Малой Локни шансы выйти стремятся к нулю. Перемирие, которое было объявлено для сдачи их в плен, истекло.
Президент США Дональд Трамп, скорее всего, имел в виду эти части противника, говоря об окруженных в Курской области 2,5 тысячи украинских военных. Но и это количество снижается. Все крупные группировки уничтожаются дистанционно, зачистка малых групп и одиночек будет длиться еще долго. Как минимум, еще две недели.
Судя по характеру боевых действий, задача занимать Сумы перед нашими войсками не ставится. Есть задача выбить противника из Курской области и занять относительно небольшую зону безопасности. На фоне идущих переговоров контроль над областными центрами важная тема, которая еще будет обсуждаться.