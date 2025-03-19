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Провокация Киева сорвалась. Трамп предложил Зеленскому отдать США электростанции

Провокация Киева сорвалась. Трамп предложил Зеленскому отдать США электростанции - 19.03.2025 Украина.ру

Провокация Киева сорвалась. Трамп предложил Зеленскому отдать США электростанции

Владимир Зеленский с Украины обвинил Россию в атаках украинских объектов инфраструктуры, и созвонился с президентом США Дональдом Трампом. Трамп предложил Зеленскому отдать электростанции под управление США

2025-03-19T23:06

2025-03-19T23:06

2025-03-19T23:33

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генпрокуратура

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Президент США Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Зеленским ситуацию в занятой ВСУ части Курской области России, обмен разведданными, прекращение ударов по объектам энергетики, военную помощь Киеву и дальнейшую работу команд переговорщиков. Об этом на брифинге 19 марта сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Президент Трамп также говорил с президентом Зеленским сегодня утром, чтобы согласовать требования России и Украины. Как неоднократно заявлял президент Трамп, драгоценные жизни и деньги, которые Украина и Россия тратят на эту войну, было бы лучше потратить на нужды их народов. Этот ужасный конфликт никогда бы не начался при президенте Трампе, но он полон решимости покончить с ним раз и навсегда", - сказала Левитт.На уточняющий вопрос журналистов она подтвердила, что большая часть разговора Трампа с Зеленским основывалась на вчерашнем разговоре с Владимиром Путиным. Заявление госсекретаря США Марка Рубио и советника Майкла Уолца будет опубликовано позже, а пока Левитт попросила журналистов "потерпеть ее", и прочитала документ вслух.Уолц и Рубио назвали разговор Трампа с Зеленским фантастическим. Зеленский поблагодарил Трампа за продуктивное начало работы американской и украинской делегаций 11 марта в Джидде, за поддержку со стороны США и противотанковые ракеты Javelin, которые Трамп отправил Киеву еще во время первого президентского срока.О чем договорились?Украина и США продолжат работать вместе над реальным прекращением боевых действий, и что прочный мир может быть достигнут под руководством Трампа.Трамп рассказал Зеленскому о разговоре с Путиным. Американский президент и Зеленский "рассмотрели ситуацию в Курске и согласились обмениваться информацией между военными ведомствами по мере развития ситуации на поле боя".Зеленский попросил предоставить Киеву комплексы ПВО, например такие, как американские Patriot. Трамп согласился поработать над тем, чтобы найти что-то доступное, особенно в Европе."Два лидера также договорились о частичном прекращении огня по энергообъектам. Технические группы встретятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня. Они согласились, что это может стать первым шагом к полному прекращению войны и обеспечению безопасности", - прочитала Левитт. - "Президент Зеленский выразил благодарность президенту за руководство этими усилиями и подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня".Кроме этого, Трамп обсудил с Зеленским электроснабжение и атомные электростанции на Украине. Он сказал, что Штаты могли бы оказать помощь в управлении этими станциями. Если бы электростанции перешли бы в собственность США, это "было бы лучшей защитой для инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры".Зеленский сказал спасибо Трампу за работу над гуманитарными вопросами, в том числе обменом военнопленных. Он поблагодарил его за успешный обмен военнопленными с Россией, который состоялся 19 марта по формуле 175 на 175 плюс 23 тяжело раненых бойца ВСУ."Президент Трамп также спросил президента Зеленского о детях, пропавших без вести на Украине во время войны, включая тех, которые были похищены. И президент Трамп пообещал тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы помочь обеспечить возвращение этих детей домой", - говорится в заявлении.Итого: Трамп и Зеленский согласились, что все стороны должны продолжать усилия по обеспечению прекращения огня. Командам переговорщиков поручили заняться "техническими вопросами, связанными с реализацией и расширением частичного прекращения огня". Эта работа должна начаться как можно быстрее, говорится в заявлении."Команда переговорщиков президента и экспертов по национальной безопасности снова отправится в Саудовскую Аравию в конце этой недели, чтобы продолжить работу и уладить детали. Но я хотела бы подчеркнуть, что мы никогда не были так близки к миру, и только благодаря президенту Трампу мы здесь. Я думаю, пару лет назад, когда вы все сообщали о войне, было непостижимо добиться частичного прекращения огня в этом конфликте. И сегодня это реально благодаря руководству президента [Дональда Трампа]", - заключила Левитт.Уолц позвонил помощнику президента России Юрию Ушакову. Об этом он сообщил в соцсети. Собеседники обсуждали подготовку ко встрече переговорщиков по украинскому вопросу в Саудовской Аравии, Эр-Рияде."Мы договорились, что наши технические группы встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни, чтобы сосредоточиться на имплементации и расширении частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России", - написал он.Блиц-опросВ заявлении говорится об обмене информацией между военными. Значит ли это, что Белый дом отклонил просьбу России о прекращении поставок разведданных Украине?"Обмен разведывательными данными в области обороны Украины будет продолжаться", - коротко ответила Левитт на вопрос журналистов.Говорил ли Трамп с Зеленским о сделке по редкоземельным металлам?"Сейчас у нас [обсуждается] частичное прекращение огня, мы движемся к полному прекращению огня и установлении долгосрочного мира. И это - отличная новость для американцев", - сказала Левитт.А игры в хоккей между американскими и российскими командами?"По поводу хоккея - тема действительно поднималась [в разговоре Путина и Трампа], но сейчас нас больше интересует достижение мирного соглашения, чем организация хоккейных матчей", - сказала Левитт.Реакция ЗеленскогоПо поводу замечаний Зеленского Вашингтон не стал собирать пресс-конференции руководителей государства. Вместо этого Штаты ограничились прочтением совместного заявления Рубио и Уолца на ежедневном брифинге в Белом доме. А из него следует, что Зеленский выучил урок из своего дипломатического провала на встрече с Трампом в Овальном кабинете.Во-первых, Зеленский благодарил Трампа так, как тот на этом и настаивал, и вспомнил даже про "Джавелины". Во-вторых, Зеленский не спешил информировать соотечественников о разговоре с Трампом. Только после брифинга в Белом доме, в его телеграм-канале опубликовали дословный пересказ заявления американской стороны. Только от имени Зеленского. И без деталей о том, как Зеленский просил Patriot, а Трамп предложил отдать ему электростанции."Обсудили состояние противовоздушной обороны Украины и возможности ее усиления, чтобы защитить жизнь людей", - говорится в скромном заявлении Зеленского. - "Я поблагодарил президента Трампа и американский народ за поддержку. Подчеркнул, что украинцы стремятся к миру и именно поэтому Украина приняла предложение о безусловном прекращении огня. Указал на важность концепции президента Трампа относительно мира благодаря силе. Мы договорились поддерживать постоянный контакт, в том числе на самом высоком уровне и через наши команды".Ну, и в-третьих, судя по реакциям двух сторон, итогами разговора остался доволен, скорее, Дональд Трамп, а не Владимир Зеленский. Поэтому он и не смог донести до жителей Украины хоть что-нибудь про "перемогу". Ибо сдача электростанций - все-таки более похожа на "зраду".После этого Зеленский позвонил председателю Европейского совета Антониу Коште. Он сообщил о планах Украины принять участие в программе перевооружения Европы.Что произошло?Президент России Владимир Путин обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине 18 марта. Телефонный разговор длился около двух часов. Трамп предложил 30-дневное взаимное прекращение ударов по объектам инфраструктуры и энергетики, Путин согласился.Утром 19 февраля украинские беспилотники снова атаковали территорию России. Причем российские войска сбили несколько собственных дронов в рамках приказа главнокомандующего Путина, чтобы они не попали по украинским объектам. Тем не менее Зеленский заявил, что российские дроны что-то поразили, и угрожающе добавил: поговорю об этом с Трампом.Разговор Зеленского с Трампом длился около часа. По итогам хозяин Овального кабинета распорядился донести до общественности детали разговора. Это должны были сделать госсекретарь США Марко Рубио и советник президента Майкл Уолц.Трамп только заявил, что разговор был очень хорошим, направленным на сближение позиций России и Украины.Тем временем в Минобороны России обвинили Киев в срыве мирных инициатив президента США. Через несколько часов после разговора Путина и Трампа ВСУ атаковали объект энергетической инфраструктуры России в Краснодарском крае. В ночь на 19 марта на территории пункта пересадки нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум упал украинский беспилотник. В результате произошел пожар.Удар назвали "специально подготовленной провокацией" Киева.Владимир Зеленский в ответ обвинил Россию в ночных ударах по некоторым объектам в разных регионах страны. Он потребовал оказать на Россию давление, ввести новые санкции, предоставить Киеву больше помощи и продолжить работу над "гарантиями безопасности". Под последним подразумевается франко-британская инициатива о вводе на территорию Украины европейских войск под эгидой "коалиции желающих"."Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы в ответ мир отверг любые попытки Путина затянуть войну", - заявил Зеленский.Однако Зеленскому стоило бы задуматься над словами и президента США Дональда Трампа, и президента России Владимира Путина о том, что происходит в Курской области с военнослужащими ВСУ. Трамп несколько дней подряд говорит о том, что украинские войска - по его данным 2,5 тысячи человек - окружены, он просил Путина пощадить их.Путин согласился. Киеву предложили отдать приказ о сложении оружия. Военнопленным гарантировали гуманное отношение.Зеленский не отдал такой приказ.И тогда Путин объявил всех украинских военнослужащих (а также иностранных наемников), которые совершили ряд преступлений против гражданского населения на территории России, террористами. На совещании коллегии Генпрокуратуры РФ он поручил выявить, зафиксировать и расследовать все злодеяния ВСУ: и в Судже в Курской области, и в других населенных пунктах. Все каратели, по его словам, и те, кто отдавал преступные приказы, должны быть установлены и справедливо наказаны.И что делает Зеленский? Действует в интересах Лондона и Парижа, но никак не Украины. Иначе зачем ему перевооружение Европы?Издание Украина.ру собрало наиболее любопытную реакцию на телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Подробнее об этом - в материале Павла Котова Кто кого съест за столом переговоров. Реакция на разговор Путина и Трампа

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эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, генпрокуратура