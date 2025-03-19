Согласие Путина на отказ от ударов по энергетике враги Трампа будут трактовать как поражение США — Акопов - 19.03.2025 Украина.ру
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Согласие Путина на отказ от ударов по энергетике враги Трампа будут трактовать как поражение США — Акопов
Согласие Путина на отказ от ударов по энергетике враги Трампа будут трактовать как поражение США — Акопов - 19.03.2025 Украина.ру
Согласие Путина на отказ от ударов по энергетике враги Трампа будут трактовать как поражение США — Акопов
Вместо предложения Трампа о 30-дневном перемирии Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергетике. Противники президента США будут трактовать это как его поражение, якобы Путин "опять обвел его вокруг пальца". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2025-03-19T20:15
2025-03-19T20:15
украина
россия
киев
дональд трамп
энергетика
переговоры
владимир путин
новости
сша
петр акопов
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Ранее после продолжительного телефонного разговора с Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин поддержал его идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и конструктивно отреагировал на его инициативу по безопасности судоходства в Черном море.Эксперт отметил, что пока неизвестно, насколько Путин и Трамп реально продвинулись в обсуждении основных вещей: гарантий по невступлению Украины в НАТО, европейским миротворцам и другим вопросам."Понятно, что они об этом говорили. И понятно, что они также обсуждали выборы на Украине: кто может не просто вести переговоры от имени Киева, а потом подписать реальное мирное соглашение. Это же напрямую касается судьбы Зеленского и изменений в украинском законодательстве", — подчеркнул Акопов.По его словам, пока Путин и Трамп не придут в этом вопросе к какому-то общему знаменателю, они не будут об этом рассказывать широкой публике. И здесь цифра в 30 дней будет иметь значение в том смысле, что вместо предложения Трампа о 30-дневном перемирии Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергетике, указал Акопов."Противники Трампа в США будут трактовать это как его поражение. Якобы Путин опять обвел его вокруг пальца, и вместо перемирия подсовывает ему дохлую корову в виде отказа от атак на инфраструктуру Украины, мотивируя это тем, что Киев сам нарушил эту договоренность", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в материале Алексея Туманова "Путин согласился не бить по энергетике Украины и обменять пленных. Первые итоги переговоров с Трампом" на сайте Украина.ру.
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украина, россия, киев, дональд трамп, энергетика, переговоры, владимир путин, новости, сша, петр акопов, нато, бпла, миротворцы, владимир зеленский, выборы, атака, сво, спецоперация
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Согласие Путина на отказ от ударов по энергетике враги Трампа будут трактовать как поражение США — Акопов

20:15 19.03.2025
 
Трамп и Путин
Трамп и Путин
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Вместо предложения Трампа о 30-дневном перемирии Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергетике. Противники президента США будут трактовать это как его поражение, якобы Путин "опять обвел его вокруг пальца". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Ранее после продолжительного телефонного разговора с Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин поддержал его идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и конструктивно отреагировал на его инициативу по безопасности судоходства в Черном море.
Эксперт отметил, что пока неизвестно, насколько Путин и Трамп реально продвинулись в обсуждении основных вещей: гарантий по невступлению Украины в НАТО, европейским миротворцам и другим вопросам.
"Понятно, что они об этом говорили. И понятно, что они также обсуждали выборы на Украине: кто может не просто вести переговоры от имени Киева, а потом подписать реальное мирное соглашение. Это же напрямую касается судьбы Зеленского и изменений в украинском законодательстве", — подчеркнул Акопов.
По его словам, пока Путин и Трамп не придут в этом вопросе к какому-то общему знаменателю, они не будут об этом рассказывать широкой публике.
И здесь цифра в 30 дней будет иметь значение в том смысле, что вместо предложения Трампа о 30-дневном перемирии Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергетике, указал Акопов.
"Противники Трампа в США будут трактовать это как его поражение. Якобы Путин опять обвел его вокруг пальца, и вместо перемирия подсовывает ему дохлую корову в виде отказа от атак на инфраструктуру Украины, мотивируя это тем, что Киев сам нарушил эту договоренность", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине — в материале Алексея Туманова "Путин согласился не бить по энергетике Украины и обменять пленных. Первые итоги переговоров с Трампом" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Дробницкий интервью
12:53
Дмитрий Дробницкий: Трамп — это ненадежный, но единственный актив России на Западе, ему надо подыгрыватьЕвропа как Евроатлантика имеет в США глубокие корни: в Демократической и в Республиканской партии. Если бы Трамп сразу провозгласил себя цезарем всея Америки, он бы прогнул политическую систему под себя и действовал по принципу "Трамп сказал – Трамп сделал". А так как система остается прежней, как это можно сделать?
 
УкраинаРоссияКиевДональд ТрампэнергетикапереговорыВладимир ПутинНовостиСШАПетр АкоповНАТОБПЛАмиротворцыВладимир ЗеленскийвыборыатакаСВОСпецоперация
 
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