https://ukraina.ru/20250319/1061904915.html

Согласие Путина на отказ от ударов по энергетике враги Трампа будут трактовать как поражение США — Акопов

Согласие Путина на отказ от ударов по энергетике враги Трампа будут трактовать как поражение США — Акопов - 19.03.2025 Украина.ру

Согласие Путина на отказ от ударов по энергетике враги Трампа будут трактовать как поражение США — Акопов

Вместо предложения Трампа о 30-дневном перемирии Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергетике. Противники президента США будут трактовать это как его поражение, якобы Путин "опять обвел его вокруг пальца". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2025-03-19T20:15

2025-03-19T20:15

2025-03-19T20:15

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Ранее после продолжительного телефонного разговора с Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин поддержал его идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и конструктивно отреагировал на его инициативу по безопасности судоходства в Черном море.Эксперт отметил, что пока неизвестно, насколько Путин и Трамп реально продвинулись в обсуждении основных вещей: гарантий по невступлению Украины в НАТО, европейским миротворцам и другим вопросам."Понятно, что они об этом говорили. И понятно, что они также обсуждали выборы на Украине: кто может не просто вести переговоры от имени Киева, а потом подписать реальное мирное соглашение. Это же напрямую касается судьбы Зеленского и изменений в украинском законодательстве", — подчеркнул Акопов.По его словам, пока Путин и Трамп не придут в этом вопросе к какому-то общему знаменателю, они не будут об этом рассказывать широкой публике. И здесь цифра в 30 дней будет иметь значение в том смысле, что вместо предложения Трампа о 30-дневном перемирии Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергетике, указал Акопов."Противники Трампа в США будут трактовать это как его поражение. Якобы Путин опять обвел его вокруг пальца, и вместо перемирия подсовывает ему дохлую корову в виде отказа от атак на инфраструктуру Украины, мотивируя это тем, что Киев сам нарушил эту договоренность", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в материале Алексея Туманова "Путин согласился не бить по энергетике Украины и обменять пленных. Первые итоги переговоров с Трампом" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250319/1061900631.html

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