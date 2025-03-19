https://ukraina.ru/20250319/1061902551.html

"Русские сами себя обстреляли": Акопов о том, какими будут последствия, если Киев сорвет договоренности

"Русские сами себя обстреляли": Акопов о том, какими будут последствия, если Киев сорвет договоренности - 19.03.2025 Украина.ру

"Русские сами себя обстреляли": Акопов о том, какими будут последствия, если Киев сорвет договоренности

Киеву будет проще нарушить перемирие, учитывая, что Путин уже отдал приказ об отказе от ударов. Если завтра мы увидим атаку БПЛА, у Украины будет два варианта: либо сказать, что это "русские сами себя обстреляли", либо реально прекратить эти атаки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2025-03-19T19:30

2025-03-19T19:30

2025-03-19T19:30

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Ранее Президент РФ Владимир Путин после долгого телефонного разговора с Дональдом Трампом поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и конструктивно отреагировал на его инициативу по безопасности судоходства в Черном море.Эксперты задаются вопросом, что конкретно считать энергетической инфраструктурой — электростанции или ещё и НПЗ с нефтебазами. По словам Акопова, тут считается все, потому что ВС РФ наносят удары по электростанциям, а Украина бьет по НПЗ.Россия не отказывается от ударов в воздухе по военным объектам, но украинскую энергетику трогать не будет. И это первый шаг в сторону того, чтобы российско-американские переговоры по Украине шли дальше.По его мнению, Киеву будет проще нарушить это перемирие, учитывая, что Путин уже отдал приказ об отказе от ударов. Потому что украинские атаки идут каждый день, просто они бывают более или менее массовыми, отметил обозреватель."Если завтра мы увидим атаку украинских БПЛА, у Украины будет два варианта: либо сказать, что это "русские сами себя обстреляли", либо реально прекратить эти атаки. Если киевский режим не сможет воздерживаться от атак дольше недели, Россия получит все основания продолжать бить по украинской энергетике", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в материале Алексея Туманова "Путин согласился не бить по энергетике Украины и обменять пленных. Первые итоги переговоров с Трампом" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250319/1061900631.html

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