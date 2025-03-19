"Мы выдавим ВСУ в Сумскую область": Самойлов рассказал, как и где ВС РФ будут создавать санитарную зону
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
ВС РФ будут как можно глубже выдавливать ВСУ в Сумскую область, чтобы создать санитарную зону, о которой говорил президент РФ Владимир Путин, когда посещал Курскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Если российские войска и зайдут в Сумскую область, то неглубоко, хотя Сумы и так находятся в 30 километрах от ЛБС, отметил эксперт. Сумы — немаленький город, бои за него потребуют большого расхода сил и средств, поэтому личному составу придется тяжело, указал он.
"Мы ведь большому счету осуществляем операцию не на уничтожение противника, а выдавливаем их из Курской области. Противник, несмотря на понесенные потери, способен к бою", — подчеркнул Самойлов.
Он отметил, что российские подразделения тоже все это время воевали, это не свежие подразделения, этот фактор тоже надо учитывать.
По мнению политолога, ВС РФ будут как можно глубже выдавливать ВСУ в Сумскую область, чтобы создать санитарную зону, о которой говорил Путин, когда посещал Курскую область.
"Санитарную зону надо создавать на глубине не менее 50 километров. Это общее правило для того, чтобы исключить поражение артиллерийской техникой и РСЗО. В Липцах и Волчанске мы отодвинули линию фронта километров на 25, и это серьезно сказалось на обстрелах Белгорода", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском" на сайте Украина.ру.
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