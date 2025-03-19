https://ukraina.ru/20250319/1061911316.html

Хватит ли у России ресурсов для управления Украиной — Ищенко

Хватит ли у России ресурсов для управления Украиной — Ищенко - 19.03.2025 Украина.ру

Хватит ли у России ресурсов для управления Украиной — Ищенко

01:02 – На что рассчитывают Европа и Россия, если их потенциал не позволяет им одержать победу? Украина.ру, 19.03.2025

2025-03-19T18:15

2025-03-19T18:15

2025-03-19T18:15

видео

россия

украина

сша

ростислав ищенко

нато

мид

дональд трамп

европа

дроны

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01:02 – На что рассчитывают Европа и Россия, если их потенциал не позволяет им одержать победу?11:14 – Почему украинская армия разгромлена?29:48 – Почему Россия не стала стирать Украину с лица земли?38:44 – Для чего Трамп начал военную кампанию против хуситов?45:12 – Почему нельзя идеально подготовиться к новой войне?56:33 – Как работает российская дипломатия?#Ищенко #Европа #ТЦК #дроны #Путин #США #история #Запорожье #НАТО #хуситы #Иран #Трамп #Судоплатов #МИД #США #изоляция #Россия #Украина #война ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenkoНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaruНаш сайт: ukraina.ru

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