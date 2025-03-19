Хватит ли у России ресурсов для управления Украиной — Ищенко - 19.03.2025 Украина.ру
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Хватит ли у России ресурсов для управления Украиной — Ищенко
Хватит ли у России ресурсов для управления Украиной — Ищенко - 19.03.2025 Украина.ру
Хватит ли у России ресурсов для управления Украиной — Ищенко
01:02 – На что рассчитывают Европа и Россия, если их потенциал не позволяет им одержать победу? Украина.ру, 19.03.2025
2025-03-19T18:15
2025-03-19T18:15
видео
россия
украина
сша
ростислав ищенко
нато
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европа
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01:02 – На что рассчитывают Европа и Россия, если их потенциал не позволяет им одержать победу?11:14 – Почему украинская армия разгромлена?29:48 – Почему Россия не стала стирать Украину с лица земли?38:44 – Для чего Трамп начал военную кампанию против хуситов?45:12 – Почему нельзя идеально подготовиться к новой войне?56:33 – Как работает российская дипломатия?#Ищенко #Европа #ТЦК #дроны #Путин #США #история #Запорожье #НАТО #хуситы #Иран #Трамп #Судоплатов #МИД #США #изоляция #Россия #Украина #война ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenkoНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ruRutube: rutube.ru/...el/4478643Наши подкасты: vk.com/...s-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaruНаш сайт: ukraina.ru
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видео, россия, украина, сша, ростислав ищенко, нато, мид, дональд трамп, европа, дроны, владимир путин, история, запорожье, хуситы, иран, мид рф, изоляция, война, видео
Видео, Россия, Украина, США, Ростислав Ищенко, НАТО, МИД, Дональд Трамп, Европа, дроны, Владимир Путин, История, Запорожье, хуситы, Иран, МИД РФ, изоляция, война

Хватит ли у России ресурсов для управления Украиной — Ищенко

18:15 19.03.2025
 
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01:02 – На что рассчитывают Европа и Россия, если их потенциал не позволяет им одержать победу?
11:14 – Почему украинская армия разгромлена?
29:48 – Почему Россия не стала стирать Украину с лица земли?
38:44 – Для чего Трамп начал военную кампанию против хуситов?
45:12 – Почему нельзя идеально подготовиться к новой войне?
56:33 – Как работает российская дипломатия?

#Ищенко #Европа #ТЦК #дроны #Путин #США #история #Запорожье #НАТО #хуситы #Иран #Трамп #Судоплатов #МИД #США #изоляция #Россия #Украина #война

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18:15Хватит ли у России ресурсов для управления Украиной — Ищенко
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