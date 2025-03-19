Хватит ли у России ресурсов для управления Украиной — Ищенко
01:02 – На что рассчитывают Европа и Россия, если их потенциал не позволяет им одержать победу?
11:14 – Почему украинская армия разгромлена?
29:48 – Почему Россия не стала стирать Украину с лица земли?
38:44 – Для чего Трамп начал военную кампанию против хуситов?
45:12 – Почему нельзя идеально подготовиться к новой войне?
56:33 – Как работает российская дипломатия?
#Ищенко #Европа #ТЦК #дроны #Путин #США #история #Запорожье #НАТО #хуситы #Иран #Трамп #Судоплатов #МИД #США #изоляция #Россия #Украина #война
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#Ищенко #Европа #ТЦК #дроны #Путин #США #история #Запорожье #НАТО #хуситы #Иран #Трамп #Судоплатов #МИД #США #изоляция #Россия #Украина #война
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
Наш сайт: ukraina.ru