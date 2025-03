https://ukraina.ru/20250319/1061910388.html

Трамп рассекретил все документы об убийстве Кеннеди, но вопросы остались

Дональд Трамп выполнил свое обещание рассекретить практически все документы, которые касаются убийства 35-го президента США Джона Кеннеди в 1963 году. Сенсаций не случилось - огромный массив документов на 80 тыс. страниц еще изучают эксперты, однако уже ясно, что они не противоречат ранее известным фактам

Почему только сейчасНынешний американский президент обещал прекратить любые спекуляции на тему убийства Кеннеди и рассекретить архивы спецслужб по данному делу еще во время своего первого срока в 2017 году. Тогда этого не произошло. Как не произошло этого и в последующие годы. Власти США опасались, что излишнее рвение в этом вопросе поставит под удар интересы государства.Теперь же отдельным указом Трамп все же решил предать гласности практически все, что было в архивах на тему убийства Кеннеди. Заодно гриф "секретно" был снят с документов, которые касаются убийств брата Кеннеди, бывшего генпрокурора США Роберта и проповедника Мартина Лютера Кинга.По мнению нынешнего американского лидера, такое его решение соответствует "общественным интересам".Ожидается, что в общий доступ выложат порядка 80 тыс. страниц, которые относятся к более, чем 1,1 тыс. документов. Они будут доступны по мере того, как их будут оцифровывать Национальный архив.Согласно Национальному управлению архивов и документации США, к настоящему моменту рассекречено 99% фондов, посвященных убийству Кеннеди. Всего в них около 5 млн страниц.О том, что никакой конспирологии в самом факте засекречивания материалов об убийстве Кеннеди нет, ранее заявил профессор Колумбийского университета Тим Нафтали.В прошлом он руководил Президентской библиотекой и музеем Ричарда Никсона, поэтому слова специалиста вполне можно принять на веру. По его мнению, никаких новых прорывных данных рассекреченные Трампом документы содержать не будут.Нафтали утверждает, что ранее часть документов все же прошла редактирование, из них, в частности, были изъяты данные о работе американских разведывательных служб против тогдашних союзников США, например, о перехвате коммуникаций Египта.Основная причина сохранявшейся секретности, приводит его слова The New York Times, заключалась в необходимости сохранения в тайне "источников и методов разведки", которые были неизвестны ранее широкой публике.Что же в итоге рассекретили американцыПервое, что обращает на себя внимание в обнародованных документах, это размах работы по сбору компромата на всех подряд, которую вело Центральное разведывательное управление (ЦРУ).Два года назад США уже частично рассекретили, на кого собирались тогда данные, список не удивлял: советские дипломаты и журналисты, кубинские сотрудники спецслужб, а также сотрудники дипмиссии Египта в ранге от третьего секретаря посольства. Исходя из ныне рассекреченных документов, аналогично поступали и с сотрудниками британской разведки из Ми-5 и Ми-6, также под колпаком находились "все израильские дипломаты".Если слежка, пусть и за союзниками США, - это еще куда ни шло для ЦРУ, то другой рассекреченный факт представляет американскую разведку в более неприглядном свете. Речь идет о торговле оружием за рубежом, которая приносила прибыль этой спецслужбе.Торговля оружием осуществлялась через компании International Armament Corporation и Interamco, которые имели регистрацию в США, Канаде и Швейцарии. Ими владел ушедший из ЦРУ Самуэль Каммингс. Но, видимо, бывших сотрудников ЦРУ не бывает: Каммингс продолжал работать на "контору" уже тайком. В 1958 году он взял на себя руководство компаниями, чья чистая стоимость оценивалась в 219 тыс. долларов.Приобрести фирмы Каммингсу удалось благодаря ссудам и оружию со складов. При этом проданное оружие "должно было оставаться в собственности ЦРУ, а его стоимость должна была быть возвращена агентству после его продажи". Все это позволило управлению получить "значительную прибыль на этих транзакциях".СССР и помощь дезертирам из СШАОдин из увидевших свет документов прямо касается СССР, а именно работы советской дипмиссии в Японии.Так, выяснилось, что американцы вели прослушку телефонной линии дипломатического представительства, благодаря чему получили доступ к содержанию переговоров советских работников с активистами японской организации Beheiren ("Комитет за мир во Вьетнаме").Речь идет о так называемой Бесстрашной четверке - группе из четырех американских военных моряков, которые дезертировали из армии во время стоянки их корабля в одном из японских портов. Они выступили против войны своей страны во Вьетнаме и были на советском судне переправлены в Советский Союз, после чего их направили в Швецию, где оседали многие американские дезертиры в те годы.В документе отмечалось, что это была одна из самых успешных операций японских пацифистов, организация которых получила благодаря этому серьезные политические дивиденды и денежные пожертвования.Таинственный звонокЕще один эпизод из рассекреченных документов из архивов по убийству Кеннеди касается попытки ЦРУ скрыть одно из свидетельств о возможной причастности СССР к покушению на американского президента. Свидетельство, прямо скажем, более чем сомнительное. Впрочем, американские спецслужбы были аналогичного мнения.Спустя несколько дней после убийства 35-го президента США в посольстве Соединенных Штатов в столице Австралии Канберре раздался звонок. Голос на том конце провода представился польским шофером из советского диппредставительства. По его словам, Москва будто бы "финансировала покушение на президента", а в странах социалистического лагеря якобы обещали награду в 100 тыс. долларов тому, кто ликвидирует Кеннеди.Руководство ЦРУ отнеслось к этому свидетельству серьезно и направило документ в комиссию Уоррена, которая занималась расследованием обстоятельств убийства главы государства. При этом звонившего все-таки признали "психически неуравновешенным", но личность его установить не смогли.Тем не менее, американцы и австралийцы решили эту историю засекретить."Благодарим за ваше письмо от 15 октября с рекомендацией не рассекречивать документ комиссии Уоррена CD-971. Наш запрос в августе был направлен в преддверии возможного давления на публикацию документов, однако этого давления так и не последовало. В настоящее время отсутствуют намерения публиковать материалы. Если этот вопрос возникнет в будущем, ваши аргументы дают все основания не допускать попадания документа в публичный доступ", - говорится в письме спецслужб Австралии своим американским коллегам.Не все тайное становится явнымКазалось бы, любители теории заговора о причастности ЦРУ к убийству Кеннеди отправлены если не в нокаут, то в глубокий нокдаун. Но с этим согласны не все.Директор Центра политики Университета Вирджинии и автор книги "Полвека Кеннеди" Ларри Дж. Сабато уверен, что наиболее компрометирующие американские власти и спецслужбы документы уже давно уничтожены."Мы никогда не увидим многие из лучших документов. Можно быть уверенным, что их уничтожили задолго до того, как их потребовали передать", - приводит его слова The Washington Post.Исследователь и его команда намерены тщательно изучить открытые документы и найти в них свидетельства редактуры.Детали того, кто, зачем и как убил Джона Кеннеди - в материале издания Украина.ру "Люди ждали этого десятилетиями": в США рассекречивают документы об убийстве Кеннеди.

