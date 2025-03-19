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Польша анонсировала минирование границы Союзного государства России и Белоруссии

Польша анонсировала минирование границы Союзного государства России и Белоруссии - 19.03.2025 Украина.ру

Польша анонсировала минирование границы Союзного государства России и Белоруссии

Установка противопехотных мин запланирована на границе с Белоруссией и Россией в рамках проекта по строительству укреплений "Восточный щит" (Tarcza Wschod). Об этом 19 марта заявил замминистра национальной обороны Польши Павел Бейда.

2025-03-19T20:17

2025-03-19T20:17

2025-03-19T20:17

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Накануне в Прибалтике и Польше заявили о выходе из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин. Как сообщает "Интерфакс", Бейда в эфире радиостанции RMF24 прокомментировал это решение, назвав его вынужденным.Он заверил, что сейчас в Польше нет противопехотных мин, но есть возможности их производить. По его словам, как сообщает "Интерфакс", этим займутся заводы Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ, государственный оборонный концерн Польши).В конце 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о досрочном завершении первого участка оборонительной системы "Восточный щит" близ Калининградской области. Проектом предусмотрено строительство сети укреплений, заграждений, бункеров и разведывательных систем на границе с Россией и Белоруссией. Стоимость проекта оценивается в 10 млрд злотых (более $2,5 млрд), завершение строительства запланировано на 2028 год.Ранее на эту тему: Прибалтика и Польша заявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

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