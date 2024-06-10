https://ukraina.ru/20240610/1055580643.html

Армен Гаспарян: Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ"

Армен Гаспарян: Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ" - 10.06.2024 Украина.ру

Армен Гаспарян: Пока Россия устраивает Западу "международную панораму", Украина превратилась в "ЗЕЛАГ"

Россия все время призывает мир отойти от этой роковой черты и не скатиться в мировую войну. Но нас к этой черте кидают всеми силами. Это как в реслинге, когда тебя кидают на канаты, а ты по инерции летишь обратно и сносишь того, кто это сделал

2024-06-10T17:51

2024-06-10T17:51

2024-06-10T17:51

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общество

владимир зеленский

концлагерь

оружие

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Понятно, что реслинг – это национальный американский театр. США получают от этого удовольствие. Но любой нормальный человек этого не хочет. Потому что этот пожар нельзя будет потушить, считает историк, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Владимир Путин заявил, что Кремль может предоставить оружие дальнего действия странам, желающим нанести удар по западным целям. Это было бы ответом союзникам по НАТО, позволившим Украине атаковать российскую территорию.- Армен Сумбатович, кто первый из стран Запада может почувствовать на себе этот ответ России?- Иногда у Запада можно вызвать шок и истерику без самих поставок оружия. Я имею в виду российско-кубинские учения.Когда я читал вопли конгрессменов США по этому поводу, я окунулся в эпоху своего детства с ее программой "Международная панорама". Тогда советские журналисты-международники (Валентин Зорин, Всеволод Овчинников и другие мастодонты) комментировали какие-нибудь маневры стран Варшавского договора, они озвучивали реакцию политиков "Буржуазного Запада". Тут было то же самое.Что касается дружественных поставок российского оружия, то сегодня выбор стал настолько широким, что прям залюбуешься.Можно поставить его "хуситам" в Йемене. Но я боюсь, что они не только американский крейсер снесут, а что-то еще сделают.Можно поставить его иранским прокси в Ирак. У них тоже есть много разных вопросов к разным нехорошим людям.Можно подарить что-то Башару Асаду, а то некоторые до сих пор любят стрелять в сторону Сирии. Если мы это сделаем, у них сразу охота пропадет.Можно подарить что-то Ирану, с которым у США "историческая дружба".Есть еще Куба и Венесуэла.Я же забыл про Китай. Можно сказать: "США накачивают оружием Тайвань. Может, у наших китайских друзей чего-то не хватает? Так давайте мы им что-то подгоним".И, в конце концов (барабанная дробь), у нас есть целая Африка. У нее на французов такой многовековой зуб имеется, что они тоже при оказии могут пустить в ход наше оружие.Чего-чего, а оружия в России исторически было на три поколения вперед. В каком веке были сделаны те же ФАБы, которые сейчас крушат все, что можно?Повторюсь, выбор колоссальный. Вопрос лишь в том, насколько мир от этого будет стабилен и прочен.Россия все время призывает мир отойти от этой роковой черты, но нас к этой черте кидают всеми силами. Это как в реслинге, когда тебя кидают на канаты, а ты по инерции летишь обратно и сносишь того, кто это сделал.Понятно, что реслинг – это национальный американский театр. США получают от этого удовольствие. Но любой нормальный человек подумает: "ну хорошо, полыхнет на Ближнем Востоке. А Ближний Восток – это такое место, которое невозможно потушить".Вопрос мой остается прежним. Мы стремимся к миру? Или мы стремимся к Армагеддону, чтобы свалить крест на колокольне врага? Если к последнему, то вы так и скажите.- А где та самая точка невозврата, после которой дальнейшей эскалации нельзя будет обойтись?- Это очень хороший вопрос.Мне кажется, что точка невозврата пройдена и что все идет к дальнейшему ожесточению.Если Франция разрешает Украине наносить удары "хоть по Кремлю", очевидно, пока не произойдет что-то такое, человечество мозги себе на место не поставит. Может быть, что-то поменяется после выборов президента США.Позиция администрации Байдена по Украине исходит из очень простой формулы: "Нельзя проиграть до выборов, потому что это обрушит наш рейтинг. А если и проигрывать, то так, чтобы это выглядело как наша победа". В этом смысле надежда на что-то хорошее и вкусное у меня где-то между нулем и ничем. Тем более, все это наслаивается на ситуацию внутри самой Украине.Несмотря на то, что Россия ведет СВО по-джентельменски, на Украине накопился такой комплекс проблем, что там может что-то само по себе произойти. Например, меня не удивит появление там какого-то партизанского движа, который будет гасить военкоматчиков.- Как раз насчет ТЦКшников. На Украине появился законопроект о военной полиции, который предусматривает платные доносы на уклонистов и право силовиков вторгаться в частные дома без официального решения суда. Можно ли считать, что концлагерь там окончательно оформился?- Да. Чтобы на Украине оформился концлагерь, киевскому режиму надо было сделать несколько вещей.Первое. Ему надо было закрыть границы. Это было сделано.Второе. Ему надо было устроить облаву на людей, имеющих гражданство других стран. Это тоже было сделано. В частности, мне об этом рассказывали молдаване, которые оформили украинское гражданство, чтобы там спокойно работать, а теперь их пытаются отправить на фронт со словами: "Нам плевать, что у тебя молдавский паспорт".Третье. Надо было создать условия для облав. Пока не было этого закона, там было две лакуны. Повестки можно было вручать только в рабочее время и нельзя было вторгаться в жилые дома. Теперь это условие тоже создается.Что касается пункта про доносы, который всех повеселил, то киевский режим должен как-то стимулировать этот процесс. Уговорами не получается. Следовательно, надо или взывать к патриотизму, или сулить деньги.Я понял, что за этим можно не следить, после того, как мне сказали, что в Полтаве две женщины написали доносы на собственных мужей, чтобы получить премию и грамоту от военкомата. На этом надо расходиться. Эти женщины – это как еврейская полиция в немецком концлагере.Повторюсь, все условия для окончательного превращения Украину в концлагерь созданы.Единственное, чего я жду, так это того, что киевский режим окончательно перестанет говорить о демократии и верховенстве права.Один депутат Рады недавно сказал: "Вы можете заключить контракт с Минобороны и через год уйти спокойно". Он законы не читал? Нет у тебя возможности уйти домой ни через 12, ни через 36, ни через 48 месяцев. Это – крепостное право. Или концлагерь, где живут по принципу: "умри ты сегодня, а я – завтра".Майдан точно за это стоял? Они для чего проводили декоммунизацию? Чтобы создать что-то, жестче ГУЛАГА? В ГУЛАГе тебя хотя бы реабилитировать могли. Напомню, что самая первая амнистия была в 1939 году при Берии, потому что тогда было выявлено адовое количество нарушений закона. А из украинского "ЗЕЛАГА" ты можешь выйти только вперед ногами.Это не фигура речи. Дело в том, что украинские суды отказываются рассматривать дела о нарушении законов представителями ТЦК, потому что судьи сами боятся получить повестку от военкома.Единственный, кто подробно проанализировал этот закон мобилизации, был Владимир Олейник (экс-депутат Рады и заслуженный юрист Украины), который сейчас находится в России. А украинские адвокаты, который должны этим заниматься, молчат.Также на эту тему: "Будут переворачивать кровати". Украинские эксперты о мобилизации и о том, как будут искать уклонистов

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, запад, сша, украина, мобилизация, общество, владимир зеленский, концлагерь, оружие, мир