https://ukraina.ru/20250319/1061911467.html

Трамп верит, а ЕС не верит в "сделку" по Украине, ВСУ атакуют инфраструктуру России. Итоги 19 марта

Трамп верит, а ЕС не верит в "сделку" по Украине, ВСУ атакуют инфраструктуру России. Итоги 19 марта - 19.03.2025 Украина.ру

Трамп верит, а ЕС не верит в "сделку" по Украине, ВСУ атакуют инфраструктуру России. Итоги 19 марта

Вашингтон и Москва вырабатывают решения по украинской проблеме. Западноевропейские лидеры обижены на неприглашение к переговорам по Украине и накачивают её оружием. Потери ВСУ в зонах СВО и КТО умножаются. Состоялся обмен военнопленными и разговор Трампа с Зеленским.

2025-03-19T19:01

2025-03-19T19:01

2025-03-19T19:01

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Состоявшийся 18 марта телефонный разговор президентов России и США вызвал широкий международный резонанс. Кремль и Белый дом вечером того же дня опубликовали сообщения об обсуждавшихся темах и договорённостях, которые достигли Владимир Путин и Дональд Трамп.Президент США после разговора с российским коллегой выразил уверенность в позитивном развитии договорённости о 30-дневном прекращении ударов по инфраструктуре сторонами конфликта."Дальше будут полное прекращение огня и сделка", - заявил Трамп, описывая перспективы российской СВО на Украине.Владимир Зеленский и западноевропейские лидеры сразу же поставили под сомнение реалистичность надежд президента США и готовность Москвы исполнять достигнутые договорённости. Рефлексия носила эмоциональный характер, не подкреплялась фактами и рациональными аргументами.В частности, французский президент Эммануэль Макрон 19 марта отреагировал на переговоры российского и американского лидеров призывом к государствам Европы "скорее вооружаться". Аналогичная реакция была в Лондоне и других европейских столицах.Газета The i Paper сообщилао том, что британские военные планировщики довели до подразделений спецназа распоряжение готовиться к мобилизации с последующей отправкой на Украину. В публикации отмечено, что британский спецназ привели в готовность по мере приближения соглашения о прекращении огня.Издание Euronews собрало подборку комментариев лидеров Евросоюза. Они не скрывали своей обиды из-за недопуска к переговорному процессу лидеров двух держав."Мы должны быть вовлечены в этот процесс. Пока этого нет. И мы считаем, что это, безусловно, ошибка. Не президент Трамп должен представлять интересы Европы, а Европа должна быть за столом переговоров со своими представителями, и я подчеркиваю ключевую роль, которую играет Кая Каллас, верховный представитель ЕС по внешней политике", - заявил вице-премьер и глава МИД Бельгии Максим Прево.На разное отношение в ЕС к переговорам Москвы и Вашингтона по решению украинской проблемы обратил внимание официальный Будапешт. У формальных союзников нет общей позиции."Ситуация такова, что цель американцев - мир. И американцы ведут переговоры о мире с русскими. Брюссель хочет, чтобы война продолжалась. Поэтому я сомневаюсь, что субъекты, страны и организации, ведущие войну, будут приглашены на мирные переговоры", - подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.Информагентство Bloomberg со ссылкой на британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми сообщило что Лондон и Европейский союз ведут переговоры об ускорении поставок оружия на Украину в преддверии возможного полного прекращения огня. Другие издания подтверждали такие намерения европейских лидеров против чего традиционно выступает Венгрия.Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус считает неприемлемой ситуацию, когда Москва достигает своих результатов в процессе урегулирования украинского конфликта. Так он отреагировал на сообщение о том, что Россия считает ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву."Это неприемлемо. Прекращение огня - это не заключение мира. Заключение мира предполагает гарантии мира. Мы еще не достигли этого. Сейчас речь идет о прекращении огня, и при этих обстоятельствах одна сторона не может принимать условия", - заявил Писториус в эфире немецкого телеканала ZDF.Путин согласился не бить по энергетике Украины. Первые итоги переговоров с Трампом После достигнутых 18 марта президентами России и США договорённостей о перемирии, 19 марта Минобороны РФ сообщило, что украинские БПЛА атаковали энергоинфраструктуру Краснодарского края."Ночью 19 марта т.г., через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения Президента России, принятого по предложению Президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трёх БпЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту энергетической инфраструктуры", - говорилось в официальном сообщении.По мнению Минобороны РФ, уместно вести речь об "очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США"."Необходимо особо отметить, что в момент получения приказа Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры, связанных с ВПК, находящихся в Николаевской области", - отметили в российском министерстве.Там отметили, что российские беспилотники были остановлены Минобороны РФ, тогда как ВСУ продолжили атаки.Минобороны РФ сообщило также о выполнении другой договорённости, достигнутой президентами России и США."Девятнадцатого марта 2025 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также в качестве жеста доброй воли — 22 тяжелораненых военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи", — рассказали в министерстве.Посреднические усилия в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Вызволенные из плена российские военнослужащие находятся в Белоруссии.Согласно сводке Минобороны РФ от 19 марта, в ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.Артиллерийскими и авиационными ударами поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево, Олешня, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Новенькое, Степок, Угроеды и Юнаковка в соседней Сумской области – оттуда ВСУ и иностранные наёмники получают снабжение."За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены три боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления БпЛА", - констатировали в Минобороны РФ.Потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении составили более 68630 военнослужащих, 398 танков, 320 БМП, 289 БТР, 2204 боевые бронемашины, 2473 автомобиля, 567 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США. Также среди потреь ВСУ значатся 26 пусковых установок ЗРК, 10 транспортно-заряжающих машин, 10 РЛС ПВО, 120 станций РЭБ и множество другой военной техники.В зоне СВО наибольшие потери ВСУ понесли в боях с подразделениями российской группировки войск "Центр". При этом было нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Шевченко, Зверево, Срибное, Елизаветовка, Красноармейск, Запорожье, Удачное и Успеновка (ДНР)."Противник потерял до 465 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей и пять артиллерийских орудий", - сообщили в Минобороны РФ.Согласно сводке от 19 марта, потери вооружённых формирований Украины (ВФУ) в боях с подразделениями "Южной" группировки войск составили до 270 военнослужащих и более 250 военнослужащих – в боях с подразделениями российской войсковой группировки "Запад".Во время переговоров с президентом США 18 марта Владимир Путин обратил его внимание на недоговороспособность киевского режима и военные преступления вторгшихся с Украины интервентов. Незадолго до этого Трамп публично заявил о том, что просил российского президента пощадить окружённых Курской области.На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ 19 марта Путин заявил, что органами прокуратуры должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы преступные деяния украинских военнослужащих в Курской области. Глава государства призвал сотрудников прокуратуры обратить особое внимание на преступления в отношении мирного населения этого региона."Вы знаете, мы все хорошо знаем, что наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области. Повторю в этой связи: согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наёмники, которые находились на нашей территории и совершили целый ряд преступлений против гражданского населения, должны квалифицироваться и квалифицируются нашим законом как террористы", - сказал Путин."Совершённые ими злодеяния должны быть выявлены, зафиксированы, тщательно расследованы. Прошу органы прокуратуры, в том числе военных прокуроров, такую работу совместно с другими службами в полном объёме развернуть на освобождённых территориях – и в Судже, и в других населённых пунктах. Все эти преступники, каратели, те, кто отдавал преступные приказы, издевались над мирными гражданами, должны быть установлены и в дальнейшем должны получить справедливое наказание", - подчеркнул Путин.Ситуация в Курской области находится под личным контролем президента. Глава надзорного ведомства Игорь Краснов заверил, что принцип неотвратимости наказания будет обеспечен в отношении каждого, кто в Курской области пытал и расстреливал мирных граждан.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин также выступил на коллегии Генпрокуратуры. Он отметил, что весомые результаты достигнуты при возмещении ущерба, причиненного преступлениями. Во взаимодействии с органами прокуратуры СК удается привлекать коррупционеров, конфисковать полученные преступным путем доходы."Сегодня следователи и работники надзорного ведомства плечом к плечу трудятся в новых регионах России, защищая и восстанавливая права жителей Донбасса и Новороссии", - заявил глава российского Следкома.Также 19 марта СК РФ проинформировал о вынесении ряда приговоров украинским военнослужащим за деяния, совершённые в Курской области. С августа 2024 года в Курской и Белгородской областях проводится контртеррористическая операция (КТО).В частности, суд вынес приговор военнослужащим 44 отдельной механизированной бригады ВСУ Александру Ведерникову, Алексею Пинчуку и Евгению Хатенко. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ). Пинчуку и Хатенко назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы каждому, Ведерникову – 17 лет."Находясь в с. Любимовка и с. Снагость Суджанского района Курской области Ведерников, Пинчук и Хатенко под угрозой применения оружия занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации мирных граждан, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям", - рассказали в СК РФ.По той же статье были осуждены военнослужащие 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ младший сержант Александр Дзема и солдат Денис Попов. Приговором суда им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы каждому. Следователи установили, что эти украинские военнослужащие совершали такие же преступления в сёлах Николаево-Дарьино и Плехово Суджанского района Курской области.Российские следователи зафиксировали очередные преступления ВФУ в отношении мирных жителей Белгородской области. Так, на участке дороги в районе села Графовка Краснояружского района Белгородской области служебный автобус подорвался на взрывном устройстве - ранены три мирных жителя. Вследствие атаки дрона в Ракитянском районе пострадала женщина.Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что 18 марта в Суджанском районе Курской области украинские военнослужащие с помощью двух БПЛА сбросили взрывные устройства на территорию частного жилого сектора, где проживают мирные жители - четыре человека получили ранения."Среди пострадавших - священник Курской епархии, который, несмотря на полученное ранение, помогал эвакуировать людей",- отметила Петренко.Она сообщила также, что в Тимском районе Курской области украинские военнослужащие с использованием БПЛА самолётного типа атаковали гражданский автомобиль, перевозивший хлеб. В результате этих преступных действий ранен водитель.Также 19 марта в своём телеграм-канале врио губернатора области Александр Хинштейн сообщил, что украинский FPV-дрон атаковал Хомутовскую центральную районную больницу в Курской области. Он обратился к жителям области с просьбой не возвращаться в приграничье, пока там не будет полностью безопасно.Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила 19 марта, что 76 жителей Курской области находятся в Сумах и российская сторона ведет переговоры с Украиной об их возвращении.Тем временем улетевший в Финляндию Владимир Зеленский снова высказался о перспективах прекращения боевых действий. На совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в среду 19 марта украинский политик заявил, что его не устраивают условия Москвы."Для нас красной линией является признание украинских временно оккупированных территорий российскими. Мы на это не пойдем", - сообщил прессе ЗеленскийОн также обозначил темы, которые нынешнее руководство Украины не будет обсуждать с Россией."Я не хочу с ними обсуждать, какой должна быть наша армия, потому что это часть гарантий безопасности для украинцев, не для русских", - сказал он.Зеленский также заявил об отказе обсуждать с Москвой экономические гарантии безопасности. По его мнению, Евросоюз – это главная экономическая гарантия безопасности Украины.Кроме того, Зеленский заявил о создании под руководством Финляндии коалиции по строительству на Украине укрытий. По его мнению, финский опыт по созданию фортификаций на границе с Союзным государством России и Белоруссии будет для украинской стороны очень полезным.Также 19 марта президент США провел телефонный разговор с Зеленским. Об этом сообщил заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.Трамп по итогам разговора сообщил, что диалог был успешным. Разговор длился более часа и в основном был построен на повестке, обсуждавшейся 18 марта с президентом России. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил прессе, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Саудовской Аравии "вероятно, произойдет". Подробностей он не сообщил.После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил прессе, что 18 марта президенты России и США тему их возможной личной встречи не обсуждали. При этом он отметил, что перспектива встречи есть.Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел ситуацию в публикации Как из "не лоха" не стать "не котлетой по-кивески". Зеленского в войне против России бросают ва-банк

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