Cпецпосланник Трампа озвучил условия для ослабления антироссийских санкций со стороны США - 19.03.2025 Украина.ру
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Cпецпосланник Трампа озвучил условия для ослабления антироссийских санкций со стороны США
Cпецпосланник Трампа озвучил условия для ослабления антироссийских санкций со стороны США - 19.03.2025 Украина.ру
Cпецпосланник Трампа озвучил условия для ослабления антироссийских санкций со стороны США
Ослабление санкций против России со стороны США может быть рассмотрено после прекращения огня на Украине. Об этом в эфире Bloomberg TV 19 марта заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф
2025-03-19T17:39
2025-03-19T17:39
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
стив уиткофф
владимир путин
антироссийские санкции
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По его словам, он уверен, что все стороны придут к прекращению огня.Он также заметил, что в ходе вчерашней беседы лидеры России и США не обсуждали вопрос санкций. Однако, подчеркнул спецпосланник, переговоры на этот счет неизбежны. Он обратил внимание и на то, что возможно возобновление прокачки нефти и газа по российским трубопроводам.Накануне российский лидер Владимир Путин провел со своим американским коллегой разговор по телефону. По итогам вчерашних переговоров президент России поддержал идею об отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Подробнее о том, к чему пришли стороны во время диалога — в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта.Несмотря на то, что Владимир Зеленский поддержал предложение России и США о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре, свое обещание он не сдержал. Подробнее об этом — в материале Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков.
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, антироссийские санкции
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин, антироссийские санкции

Cпецпосланник Трампа озвучил условия для ослабления антироссийских санкций со стороны США

17:39 19.03.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP / Alex Brandon
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Ослабление санкций против России со стороны США может быть рассмотрено после прекращения огня на Украине. Об этом в эфире Bloomberg TV 19 марта заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф
По его словам, он уверен, что все стороны придут к прекращению огня.

"После этого все остальное станет деталями — ослабление санкций и все другие вещи, которые последуют за полноценной договоренностью о мире", — добавил Уиткофф.

Он также заметил, что в ходе вчерашней беседы лидеры России и США не обсуждали вопрос санкций. Однако, подчеркнул спецпосланник, переговоры на этот счет неизбежны. Он обратил внимание и на то, что возможно возобновление прокачки нефти и газа по российским трубопроводам.
Накануне российский лидер Владимир Путин провел со своим американским коллегой разговор по телефону. По итогам вчерашних переговоров президент России поддержал идею об отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Подробнее о том, к чему пришли стороны во время диалога — в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
10:55
Согласен, но есть уточнения: Зеленский поддержал предложение прекратить удары по энергоструктуреГлава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поддержит предложение по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Его слова 19 марта опубликовало издание "Российская газета"
Несмотря на то, что Владимир Зеленский поддержал предложение России и США о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре, свое обещание он не сдержал. Подробнее об этом — в материале Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампСтив УиткоффВладимир Путинантироссийские санкции
 
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