Cпецпосланник Трампа озвучил условия для ослабления антироссийских санкций со стороны США
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Ослабление санкций против России со стороны США может быть рассмотрено после прекращения огня на Украине. Об этом в эфире Bloomberg TV 19 марта заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф
По его словам, он уверен, что все стороны придут к прекращению огня.
"После этого все остальное станет деталями — ослабление санкций и все другие вещи, которые последуют за полноценной договоренностью о мире", — добавил Уиткофф.
Он также заметил, что в ходе вчерашней беседы лидеры России и США не обсуждали вопрос санкций. Однако, подчеркнул спецпосланник, переговоры на этот счет неизбежны. Он обратил внимание и на то, что возможно возобновление прокачки нефти и газа по российским трубопроводам.
Накануне российский лидер Владимир Путин провел со своим американским коллегой разговор по телефону. По итогам вчерашних переговоров президент России поддержал идею об отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Подробнее о том, к чему пришли стороны во время диалога — в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта.
Несмотря на то, что Владимир Зеленский поддержал предложение России и США о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре, свое обещание он не сдержал. Подробнее об этом — в материале Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков.