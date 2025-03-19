https://ukraina.ru/20250319/1061910763.html

Cпецпосланник Трампа озвучил условия для ослабления антироссийских санкций со стороны США

Cпецпосланник Трампа озвучил условия для ослабления антироссийских санкций со стороны США - 19.03.2025 Украина.ру

Cпецпосланник Трампа озвучил условия для ослабления антироссийских санкций со стороны США

Ослабление санкций против России со стороны США может быть рассмотрено после прекращения огня на Украине. Об этом в эфире Bloomberg TV 19 марта заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф

2025-03-19T17:39

2025-03-19T17:39

2025-03-19T17:39

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украина

дональд трамп

стив уиткофф

владимир путин

антироссийские санкции

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По его словам, он уверен, что все стороны придут к прекращению огня.Он также заметил, что в ходе вчерашней беседы лидеры России и США не обсуждали вопрос санкций. Однако, подчеркнул спецпосланник, переговоры на этот счет неизбежны. Он обратил внимание и на то, что возможно возобновление прокачки нефти и газа по российским трубопроводам.Накануне российский лидер Владимир Путин провел со своим американским коллегой разговор по телефону. По итогам вчерашних переговоров президент России поддержал идею об отказе Москвы и Киева от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Подробнее о том, к чему пришли стороны во время диалога — в публикации О чем договорились Путин и Трамп, Зеленского записали на повторные "процедуры". Главное к утру 19 марта.Несмотря на то, что Владимир Зеленский поддержал предложение России и США о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре, свое обещание он не сдержал. Подробнее об этом — в материале Украина нарушила обещание не бить по энергетике, а Россия исполнила его незамедлительно — Песков.

https://ukraina.ru/20250319/1061894132.html

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, антироссийские санкции