https://ukraina.ru/20250319/1061904019.html

Если Киев продолжит атаки с помощью БПЛА, у России будут основания снова бить по энергетике — эксперт

Если Киев продолжит атаки с помощью БПЛА, у России будут основания снова бить по энергетике — эксперт - 19.03.2025 Украина.ру

Если Киев продолжит атаки с помощью БПЛА, у России будут основания снова бить по энергетике — эксперт

Если Киев не сможет воздерживаться от атак дольше недели, Россия получит все основания продолжить бить по энергетике. Пока неизвестно, насколько Путин и Трамп продвинулись в обсуждении гарантий по невступлению Украины в НАТО и других важных вопросов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2025-03-19T19:45

2025-03-19T19:45

2025-03-19T19:45

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Ранее после продолжительного телефонного разговора с Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин поддержал его идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и конструктивно отреагировал на его инициативу по безопасности судоходства в Черном море.Если после этого произойдет новая атака украинских БПЛА, тогда у Украины будет два варианта: либо сказать, что это "русские сами себя обстреляли", либо реально прекратить эти атаки, считает эксперт.Если киевский режим не сможет воздерживаться от атак дольше недели, Россия получит все основания продолжить бить по украинской энергетике, подчеркнул Акопов.Понятно, что они об этом говорили, и что лидеры России и США также обсуждали выборы на Украине: кто может не просто вести переговоры от имени Киева, а потом подписать реальное мирное соглашение, уточнил Акопов.По его мнению, это напрямую касается судьбы Зеленского и изменений в украинском законодательстве. Пока Путин и Трамп не придут здесь к какому-то общему знаменателю, об этом широкой публике рассказывать не будут, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в материале Алексея Туманова "Путин согласился не бить по энергетике Украины и обменять пленных. Первые итоги переговоров с Трампом" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250319/1061901850.html

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