Если Трамп сумеет "прогнуть" спайку Зеленского с Европой, он сможет договориться с Россией — Акопов
© телеграм-канал РИА НовостиВладимир Зеленский в гостях у президента США Дональда Трампа 28 февраля 2025 года
© телеграм-канал РИА Новости
Говорить о переломе еще рано, пока Россия и США только пытаются выйти на договоренность. Но основную работу для этого выхода должен проделать именно Трамп. То, что Россия делает на поле боя, президент США должен сделать на дипломатическом фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Вечером во вторник, 18 марта, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй за полтора месяца телефонный разговор.
Путин поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и конструктивно отреагировал на его инициативу по безопасности судоходства в Черном море.
По мнению эксперта, Путин бы не вел с Трампом переговоры, если бы не был уверен, что президент США хочет договориться.
"Путин исходит из того, что Трамп даже может договориться, если сумеет прогнуть спайку Зеленского с Европой. И от того, насколько Трамп готов их прогибать, зависит то, на что может согласиться Россия", — отметил Акопов.
Если станет понятно, что Трамп принудил Украину и Европу к миру, шансы на американо-российское соглашение по Украине возрастут. Если этого не произойдет, то все "вернется на круги своя", указал он.
По мнению Акопова, говорить о переломе пока рано, Москва и Вашингтон просто пытаются выйти на договоренность. Но основную работу для этого выхода должен проделать именно президент США, подчеркнул Акопов.
"Короче говоря, то, что мы делаем на поле боя, Трамп должен сделать на дипломатическом фронте", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах на сайте Украина.ру.
О том, как Россия может наладить сотрудничество в США в сфере полезных ископаемых — в материале Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.
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