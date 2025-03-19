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Начальника радиотехнической службы ГШ ВМФ РФ поймали на особо крупной взятке

Начальника радиотехнической службы ГШ ВМФ РФ поймали на особо крупной взятке - 19.03.2025 Украина.ру

Начальника радиотехнической службы ГШ ВМФ РФ поймали на особо крупной взятке

Начальник радиотехнической службы ВМФ капитана первого ранга Олег Лопатиев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 19 марта сообщила судебная пресс-служба Санкт-Петербурга.

2025-03-19T19:29

2025-03-19T19:29

2025-03-19T19:30

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Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд санкционировал взятие под стражу Лопатиева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере при реализации гособоронзаказа. По 14 мая обвиняемый проведёт в ФКУ "СИЗО № 6 ГУ ФСИН России по Санкт–Петербургу и Ленинградской области.Следователи уверены, что 15 марта начальник радиотехнической службы Главного штаба ВМФ капитан 1 ранга Лопатиев в ресторане "IL Патио" на территории международного аэропорта "Пулково" лично получил от генерального директора АО "Изумруд" первую часть взятки в виде денег в размере трёх миллионов рублей. При этом предприниматель Медведев действовал в условиях оперативно–розыскных мероприятий под контролем сотрудников ФСБ.Всего для Лопатиева планировалась взятка в размере восьми миллионов рублей за общее покровительство и попустительство по службе при реализации АО "Изумруд" государственного оборонного заказа. Заказ выполнялся по государственному контракту на изготовление и поставку изделий для нужд Минобороны Российской Федерации в 2024–2026 годах.На вопросы борьбы с коррупцией 19 марта обратили особое внимание президент России Владимир Путин, председатель СК РФ Александр Бастрыкин и генпрокурор Игорь Краснов. Подробности в публикации Трамп верит, а ЕС не верит в "сделку" по Украине, ВСУ атакуют инфраструктуру России. Итоги 19 мартаРанее сообщалось, что СК направил в суд дело экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ

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