Украинские мошенники убедили граждан ЕС, Израиля и США вложиться в майнинг - 19.03.2025 Украина.ру
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Украинские мошенники убедили граждан ЕС, Израиля и США вложиться в майнинг
Украинские мошенники убедили граждан ЕС, Израиля и США вложиться в майнинг - 19.03.2025 Украина.ру
Украинские мошенники убедили граждан ЕС, Израиля и США вложиться в майнинг
В рамках международной спецоперации разоблачена транснациональная преступная группа, в которую входили граждане стран ЕС и Украины. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
2025-03-19T20:55
2025-03-19T20:55
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Злоумышленники с начала 2021 года рекламировали, преимущественно в европейском интернет-пространстве, услуги "облачного майнинга" криптовалюты. Граждане за деньги удаленно арендовали вычислительные мощности сторонних компаний, якобы использовавшихся для генерации виртуальных активов, с которых в дальнейшем вкладчикам якобы должны были начисляться дивиденды.Там отметили, что все причастные к сделке граждане Украины являются родственниками. Из них двое уехали в Германию после начала СВО. Третий фигурант остался на Украине и проживает в Днепре (переименованном Днепропетровске).Правоохранители Латвии обнаружили криптокошельки преступников. По ним удалось отследить движение средство на пости $13 млн долларов.Трем фигурантам доложено о "подозрении" с перспективой до 12 лет тюрьмы.Ранее на эту тему: НКЦ по компьютерным инцидентам рассказал о деятельности проукраинских группировок
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новости, украина, израиль, сша, ес, нацполиция, it-специалисты, криптовалюта, мошенничество, криминал
Новости, Украина, Израиль, США, ЕС, Нацполиция, IT-специалисты, криптовалюта, мошенничество, криминал

Украинские мошенники убедили граждан ЕС, Израиля и США вложиться в майнинг

20:55 19.03.2025
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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В рамках международной спецоперации разоблачена транснациональная преступная группа, в которую входили граждане стран ЕС и Украины. Об этом сообщает Нацполиция Украины.
Злоумышленники с начала 2021 года рекламировали, преимущественно в европейском интернет-пространстве, услуги "облачного майнинга" криптовалюты. Граждане за деньги удаленно арендовали вычислительные мощности сторонних компаний, якобы использовавшихся для генерации виртуальных активов, с которых в дальнейшем вкладчикам якобы должны были начисляться дивиденды.
"Члены группировки даже создали специальный вебсервис для имитации деятельности несуществующего проекта, ввода людей в заблуждение и получения их персональных данных. Трем гражданам Украины в указанной преступной схеме была отведена роль пособников, а именно легализаторов средств, или так называемых "денежных мулов" (money mules). В целях конспирации незаконно полученные активы сначала поступали на кошельки украинцев, а затем перечислялись на подконтрольные организаторам счета или обналичивались", - рассказали в Нацполиции.
Там отметили, что все причастные к сделке граждане Украины являются родственниками. Из них двое уехали в Германию после начала СВО. Третий фигурант остался на Украине и проживает в Днепре (переименованном Днепропетровске).
Правоохранители Латвии обнаружили криптокошельки преступников. По ним удалось отследить движение средство на пости $13 млн долларов.
"Известно, что среди пострадавших граждане США, Латвии, Израиля, Мальты, Испании и других стран", - сообщили украинские полицейские.
Трем фигурантам доложено о "подозрении" с перспективой до 12 лет тюрьмы.
Ранее на эту тему: НКЦ по компьютерным инцидентам рассказал о деятельности проукраинских группировок
 
НовостиУкраинаИзраильСШАЕСНацполицияIT-специалистыкриптовалютамошенничествокриминал
 
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