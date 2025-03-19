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Украинские мошенники убедили граждан ЕС, Израиля и США вложиться в майнинг

Украинские мошенники убедили граждан ЕС, Израиля и США вложиться в майнинг - 19.03.2025 Украина.ру

Украинские мошенники убедили граждан ЕС, Израиля и США вложиться в майнинг

В рамках международной спецоперации разоблачена транснациональная преступная группа, в которую входили граждане стран ЕС и Украины. Об этом сообщает Нацполиция Украины.

2025-03-19T20:55

2025-03-19T20:55

2025-03-19T20:55

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Злоумышленники с начала 2021 года рекламировали, преимущественно в европейском интернет-пространстве, услуги "облачного майнинга" криптовалюты. Граждане за деньги удаленно арендовали вычислительные мощности сторонних компаний, якобы использовавшихся для генерации виртуальных активов, с которых в дальнейшем вкладчикам якобы должны были начисляться дивиденды.Там отметили, что все причастные к сделке граждане Украины являются родственниками. Из них двое уехали в Германию после начала СВО. Третий фигурант остался на Украине и проживает в Днепре (переименованном Днепропетровске).Правоохранители Латвии обнаружили криптокошельки преступников. По ним удалось отследить движение средство на пости $13 млн долларов.Трем фигурантам доложено о "подозрении" с перспективой до 12 лет тюрьмы.Ранее на эту тему: НКЦ по компьютерным инцидентам рассказал о деятельности проукраинских группировок

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новости, украина, израиль, сша, ес, нацполиция, it-специалисты, криптовалюта, мошенничество, криминал