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Польша позитивно оценила усилия США в переговорах о мире на Украине

Польша позитивно оценила усилия США в переговорах о мире на Украине - 19.03.2025 Украина.ру

Польша позитивно оценила усилия США в переговорах о мире на Украине

Переговоры президентов России и США по урегулированию украинской проблемы улучшили ситуацию в регионе. Об этом 19 марта заявил вице-премьер – министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

2025-03-19T20:01

2025-03-19T20:01

2025-03-19T20:01

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Состоявшиеся 18 марта переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа продемонстрировали небольшое, но заметное улучшение ситуации, констатировал польский политик в ходе пресс-конференции. Косиняк-Камыш оценил итоги переговоров как шаг в правильном направлении.По его словам, в результате договорённостей лидеров России и США по украинской проблеме ситуация в регионе стала гораздо лучше, чем накануне.Вечером 19 марта стало известно, что Дональд Трамп провёл переговоры с Владимиром Зеленским. По словам президента США, обсуждалась повестка президентских переговоров 18 марта. Подробности в публикации "Мы идём по верному пути": Трамп рассказал о переговорах с ЗеленскимБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп верит, а ЕС не верит в "сделку" по Украине, ВСУ атакуют инфраструктуру России. Итоги 19 марта

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новости, сша, россия, польша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, восточное партнерство, восточная европа, ес, сво, переговоры, международные отношения, международная политика