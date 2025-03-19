Польша позитивно оценила усилия США в переговорах о мире на Украине - 19.03.2025 Украина.ру
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Польша позитивно оценила усилия США в переговорах о мире на Украине
Польша позитивно оценила усилия США в переговорах о мире на Украине - 19.03.2025 Украина.ру
Польша позитивно оценила усилия США в переговорах о мире на Украине
Переговоры президентов России и США по урегулированию украинской проблемы улучшили ситуацию в регионе. Об этом 19 марта заявил вице-премьер – министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
2025-03-19T20:01
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Состоявшиеся 18 марта переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа продемонстрировали небольшое, но заметное улучшение ситуации, констатировал польский политик в ходе пресс-конференции. Косиняк-Камыш оценил итоги переговоров как шаг в правильном направлении.По его словам, в результате договорённостей лидеров России и США по украинской проблеме ситуация в регионе стала гораздо лучше, чем накануне.Вечером 19 марта стало известно, что Дональд Трамп провёл переговоры с Владимиром Зеленским. По словам президента США, обсуждалась повестка президентских переговоров 18 марта. Подробности в публикации "Мы идём по верному пути": Трамп рассказал о переговорах с ЗеленскимБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп верит, а ЕС не верит в "сделку" по Украине, ВСУ атакуют инфраструктуру России. Итоги 19 марта
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новости, сша, россия, польша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, восточное партнерство, восточная европа, ес, сво, переговоры, международные отношения, международная политика
Новости, США, Россия, Польша, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Восточное партнерство, Восточная Европа, ЕС, СВО, переговоры, международные отношения, Международная политика

Польша позитивно оценила усилия США в переговорах о мире на Украине

20:01 19.03.2025
 
Dominika Zarzycka/Global Look Press, Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш
Dominika Zarzycka/Global Look Press, Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш
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Переговоры президентов России и США по урегулированию украинской проблемы улучшили ситуацию в регионе. Об этом 19 марта заявил вице-премьер – министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Состоявшиеся 18 марта переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа продемонстрировали небольшое, но заметное улучшение ситуации, констатировал польский политик в ходе пресс-конференции. Косиняк-Камыш оценил итоги переговоров как шаг в правильном направлении.

"Пусть и небольшой, но в правильном направлении", - уточнил польский вице-премьер.

По его словам, в результате договорённостей лидеров России и США по украинской проблеме ситуация в регионе стала гораздо лучше, чем накануне.
Вечером 19 марта стало известно, что Дональд Трамп провёл переговоры с Владимиром Зеленским. По словам президента США, обсуждалась повестка президентских переговоров 18 марта. Подробности в публикации "Мы идём по верному пути": Трамп рассказал о переговорах с Зеленским
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп верит, а ЕС не верит в "сделку" по Украине, ВСУ атакуют инфраструктуру России. Итоги 19 марта
 
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