ВСУшник успешно смастерил плот, чтобы переплыть Днепр и сдаться в плен - 10.06.2024 Украина.ру
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ВСУшник успешно смастерил плот, чтобы переплыть Днепр и сдаться в плен
ВСУшник успешно смастерил плот, чтобы переплыть Днепр и сдаться в плен - 10.06.2024 Украина.ру
ВСУшник успешно смастерил плот, чтобы переплыть Днепр и сдаться в плен
Военнослужащий Вооруженных сил Украины соорудил плот из пластиковых бутылок, переплыл Днепр и сдался в плен. Об этом сообщили 10 июня журналисты РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах
2024-06-10T08:15
2024-06-10T08:15
новости
днепр
россия
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"Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды. Ранее он вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев", —&nbsp;говорится в сообщении.ВСУшник рассказал, что решился на побег после того, как узнал, что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на Харьковское направление.Агентство опубликовало видео сдачи в плен. А после опубликовало фотографию самодельного плота из пустых пластиковых бутылок.В апреле губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что трое военнослужащих ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российской армии.А в конце мая украинский военнослужащий угнал танк, чтобы безопасно добраться до российских военнослужащих и сдаться в плен.Россия неоднократно призывала военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить свои жизни, выходить на частоту 149.200 и вызывать "Волгу".О насильственной мобилизации на Украине читайте в материале:"Не справились с эмоциями": львовские военкомы на бусе сбили велосипедиста на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, днепр, россия, вооруженные силы украины, украина, плен, всу, плоты
Новости, Днепр, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, плен, ВСУ, плоты

ВСУшник успешно смастерил плот, чтобы переплыть Днепр и сдаться в плен

08:15 10.06.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннопленные ВСУ на Запорожском направлении
Военнопленные ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Читать в
Военнослужащий Вооруженных сил Украины соорудил плот из пластиковых бутылок, переплыл Днепр и сдался в плен. Об этом сообщили 10 июня журналисты РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах
"Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды. Ранее он вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев", — говорится в сообщении.
ВСУшник рассказал, что решился на побег после того, как узнал, что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на Харьковское направление.
Агентство опубликовало видео сдачи в плен. А после опубликовало фотографию самодельного плота из пустых пластиковых бутылок.
© РИА Новости
© РИА Новости
В апреле губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что трое военнослужащих ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российской армии.
А в конце мая украинский военнослужащий угнал танк, чтобы безопасно добраться до российских военнослужащих и сдаться в плен.
Россия неоднократно призывала военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить свои жизни, выходить на частоту 149.200 и вызывать "Волгу".
О насильственной мобилизации на Украине читайте в материале:"Не справились с эмоциями": львовские военкомы на бусе сбили велосипедиста на сайте Украина.ру.
 
НовостиДнепрРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинапленВСУплоты
 
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Заголовок открываемого материала
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08:15ВСУшник успешно смастерил плот, чтобы переплыть Днепр и сдаться в плен
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