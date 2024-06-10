https://ukraina.ru/20240610/1055572863.html
ВСУшник успешно смастерил плот, чтобы переплыть Днепр и сдаться в плен
ВСУшник успешно смастерил плот, чтобы переплыть Днепр и сдаться в плен - 10.06.2024 Украина.ру
ВСУшник успешно смастерил плот, чтобы переплыть Днепр и сдаться в плен
Военнослужащий Вооруженных сил Украины соорудил плот из пластиковых бутылок, переплыл Днепр и сдался в плен. Об этом сообщили 10 июня журналисты РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах
2024-06-10T08:15
2024-06-10T08:15
2024-06-10T08:15
новости
днепр
россия
вооруженные силы украины
украина
плен
всу
плоты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051002153_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_50c552b3455549bd868e4e8479854164.jpg.webp
"Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды. Ранее он вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев", — говорится в сообщении.ВСУшник рассказал, что решился на побег после того, как узнал, что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на Харьковское направление.Агентство опубликовало видео сдачи в плен. А после опубликовало фотографию самодельного плота из пустых пластиковых бутылок.В апреле губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что трое военнослужащих ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российской армии.А в конце мая украинский военнослужащий угнал танк, чтобы безопасно добраться до российских военнослужащих и сдаться в плен.Россия неоднократно призывала военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить свои жизни, выходить на частоту 149.200 и вызывать "Волгу".О насильственной мобилизации на Украине читайте в материале:"Не справились с эмоциями": львовские военкомы на бусе сбили велосипедиста на сайте Украина.ру.
днепр
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051002153_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7f4b8991df7d9659e6475b83b0badf6f.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, днепр, россия, вооруженные силы украины, украина, плен, всу, плоты
Новости, Днепр, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, плен, ВСУ, плоты
ВСУшник успешно смастерил плот, чтобы переплыть Днепр и сдаться в плен
Военнослужащий Вооруженных сил Украины соорудил плот из пластиковых бутылок, переплыл Днепр и сдался в плен. Об этом сообщили 10 июня журналисты РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах
"Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды. Ранее он вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев", — говорится в сообщении.
ВСУшник рассказал, что решился на побег после того, как узнал, что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на Харьковское направление.
Агентство опубликовало видео
сдачи в плен. А после опубликовало фотографию самодельного плота из пустых пластиковых бутылок.
В апреле губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил
, что трое военнослужащих ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российской армии.
А в конце мая украинский военнослужащий угнал танк
, чтобы безопасно добраться до российских военнослужащих и сдаться в плен.
Россия неоднократно призывала военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить свои жизни, выходить на частоту 149.200 и вызывать "Волгу".
О насильственной мобилизации на Украине читайте в материале:"Не справились с эмоциями": львовские военкомы на бусе сбили велосипедиста
на сайте Украина.ру.