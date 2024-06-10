https://ukraina.ru/20240610/1055572863.html

ВСУшник успешно смастерил плот, чтобы переплыть Днепр и сдаться в плен

ВСУшник успешно смастерил плот, чтобы переплыть Днепр и сдаться в плен - 10.06.2024 Украина.ру

ВСУшник успешно смастерил плот, чтобы переплыть Днепр и сдаться в плен

Военнослужащий Вооруженных сил Украины соорудил плот из пластиковых бутылок, переплыл Днепр и сдался в плен. Об этом сообщили 10 июня журналисты РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах

2024-06-10T08:15

2024-06-10T08:15

2024-06-10T08:15

новости

днепр

россия

вооруженные силы украины

украина

плен

всу

плоты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051002153_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_50c552b3455549bd868e4e8479854164.jpg.webp

"Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды. Ранее он вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев", — говорится в сообщении.ВСУшник рассказал, что решился на побег после того, как узнал, что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на Харьковское направление.Агентство опубликовало видео сдачи в плен. А после опубликовало фотографию самодельного плота из пустых пластиковых бутылок.В апреле губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что трое военнослужащих ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российской армии.А в конце мая украинский военнослужащий угнал танк, чтобы безопасно добраться до российских военнослужащих и сдаться в плен.Россия неоднократно призывала военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить свои жизни, выходить на частоту 149.200 и вызывать "Волгу".О насильственной мобилизации на Украине читайте в материале:"Не справились с эмоциями": львовские военкомы на бусе сбили велосипедиста на сайте Украина.ру.

днепр

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, днепр, россия, вооруженные силы украины, украина, плен, всу, плоты