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Военнослужащий ВСУ угнал танк, чтобы сдаться в плен

Военнослужащий ВСУ угнал танк, чтобы сдаться в плен - 24.05.2024 Украина.ру

Военнослужащий ВСУ угнал танк, чтобы сдаться в плен

Украинский военнослужащий угнал танк ВСУ и перешел на сторону России. Об этом сообщил телеграм-канал Readovka

2024-05-24T15:27

2024-05-24T15:27

2024-05-24T15:27

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины Максим Лихачев приехал на позиции ВС РФ на Донецком направлении на угнанном танке Т-64 ВСУ.На службу поступил осенью 2022 года, сам родом из Сватово (Луганская Народная Республика).Лихачев принял решение угнать танк, так как назвал это наиболее безопасным способом добраться до российских позиций. Военнослужащие ВС РФ ждали его по предварительной договорённости.Для остальных украинских военнослужащих ситуация выглядела как обычный боевой выход танка. Но при пересечении линии фронта ствол пушки был максимально поднят вверх, как на марше, что позволило обозначить себя для военнослужащих ВС РФ.Бывший замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что подробности Лихачев в скором времени расскажет сам.Месяцем ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о том, как трое украинских военнослужащих переплыли Днепр и сдались в российский плен.Россия неоднократно призывала военнослужащих ВСУ, которые хотят сохранить свои жизни, выходить на частоту 149.200 и вызывать "Волгу".

https://ukraina.ru/20240419/1054602171.html

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новости, россия, донецкое направление, луганская народная республика, даниил безсонов, вооруженные силы украины, вс рф, днр