"Незачем умирать за Зеленского": трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались

"Я думал, не доживу до утра". Харьковчанин рассказал, как прокололся на "палянице" и флаге СССР

В Брянске в настоящий момент проживает большое количество беженцев с Украины. Один из них - тридцатилетний харьковчанин Андрей, который не хотел оказаться на фронте в форме Вооруженных сил Украины. На это у него было несколько причин