"Незачем умирать за Зеленского": трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались - 19.04.2024 Украина.ру
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"Незачем умирать за Зеленского": трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались
"Незачем умирать за Зеленского": трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались - 19.04.2024 Украина.ру
"Незачем умирать за Зеленского": трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались
Трое украинских военнослужащих переплыли Днепр и сдались в российский плен. Об этом сообщил 19 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
2024-04-19T12:38
2024-04-19T12:38
новости
херсонская область
днепр
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
всу
плен
военнопленные
фронт
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Утром 17 апреля трое военнослужащих Вооруженных сил Украины переплыли Днепр и сдались в плен российской армии. Губернатор Херсонской области разместил видео сдачи украинских солдат в плен. По словам Сальдо, о своих намерениях украинские военнослужащие сообщили российскому командованию заранее, всё было скоординировано и прошло успешно. "Теперь они выживут и после победы России в СВО спокойно вернутся к своим семьям", - добавил он."Солдаты ВФУ, вам незачем умирать за олигархическую клику Зеленского и его приспешников! Если хотите жить, пишите в чат-бот обратной связи или на аккаунт", - призвал глава Херсонской области.Сдавшиеся в плен украинские солдаты рассказали о принудительном призыве в ряды ВСУ. А также обращаются к соотечественникам не идти на фронт и под любыми предлогами избегать попадания на передовую.
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новости, херсонская область, днепр, россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, всу, плен, военнопленные, фронт
Новости, Херсонская область, Днепр, Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, ВСУ, плен, военнопленные, фронт

"Незачем умирать за Зеленского": трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались

12:38 19.04.2024
 
© Владимир Сальдо телеграм-канал скриншот видео
© Владимир Сальдо телеграм-канал скриншот видео
Читать в
Трое украинских военнослужащих переплыли Днепр и сдались в российский плен. Об этом сообщил 19 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
Утром 17 апреля трое военнослужащих Вооруженных сил Украины переплыли Днепр и сдались в плен российской армии.
Губернатор Херсонской области разместил видео сдачи украинских солдат в плен. По словам Сальдо, о своих намерениях украинские военнослужащие сообщили российскому командованию заранее, всё было скоординировано и прошло успешно. "Теперь они выживут и после победы России в СВО спокойно вернутся к своим семьям", - добавил он.
"Солдаты ВФУ, вам незачем умирать за олигархическую клику Зеленского и его приспешников! Если хотите жить, пишите в чат-бот обратной связи или на аккаунт", - призвал глава Херсонской области.
Сдавшиеся в плен украинские солдаты рассказали о принудительном призыве в ряды ВСУ. А также обращаются к соотечественникам не идти на фронт и под любыми предлогами избегать попадания на передовую.
Беженцы из пункта временного размещения, город Брянск - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
6 апреля, 11:33
"Я думал, не доживу до утра". Харьковчанин рассказал, как прокололся на "палянице" и флаге СССРВ Брянске в настоящий момент проживает большое количество беженцев с Украины. Один из них - тридцатилетний харьковчанин Андрей, который не хотел оказаться на фронте в форме Вооруженных сил Украины. На это у него было несколько причин
 
НовостиХерсонская областьДнепрРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВСУпленвоеннопленныефронт
 
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