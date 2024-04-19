"Незачем умирать за Зеленского": трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались
© Владимир Сальдо телеграм-канал скриншот видео
© Владимир Сальдо телеграм-канал скриншот видео
Трое украинских военнослужащих переплыли Днепр и сдались в российский плен. Об этом сообщил 19 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём телеграм-канале
Утром 17 апреля трое военнослужащих Вооруженных сил Украины переплыли Днепр и сдались в плен российской армии.
Губернатор Херсонской области разместил видео сдачи украинских солдат в плен. По словам Сальдо, о своих намерениях украинские военнослужащие сообщили российскому командованию заранее, всё было скоординировано и прошло успешно. "Теперь они выживут и после победы России в СВО спокойно вернутся к своим семьям", - добавил он.
"Солдаты ВФУ, вам незачем умирать за олигархическую клику Зеленского и его приспешников! Если хотите жить, пишите в чат-бот обратной связи или на аккаунт", - призвал глава Херсонской области.
Сдавшиеся в плен украинские солдаты рассказали о принудительном призыве в ряды ВСУ. А также обращаются к соотечественникам не идти на фронт и под любыми предлогами избегать попадания на передовую.
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