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Борис Рожин: натовские военные воюют на Украине с 2022 года и несут серьезные потери в людях

Борис Рожин: натовские военные воюют на Украине с 2022 года и несут серьезные потери в людях - 10.06.2024 Украина.ру

Борис Рожин: натовские военные воюют на Украине с 2022 года и несут серьезные потери в людях

Натовские военные воюют на Украине с 2022 года и уже несли серьезные потери в людях. На Украине будет использовано все, что лежит ниже порога применения ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-06-10T04:20

2024-06-10T04:20

2024-06-10T04:20

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Заявления Запада о том, что они направляют на Украину свои миссии для обучения ВСУ – это легализация присутствия НАТО на Украине. Известно, что натовские военные воюют на Украине с 2022 года, рассказал эксперт.Так что все подобные заявления со стороны Запада – констатация факта и подготовка общественного мнения к дальнейшей эскалации на Украине. На Украине будет использовано все, что лежит ниже порога применения ядерного оружия. Никаких иллюзий на этот счет быть не должно, отметил Рожин.Никто не стремится к ядерной войне. Но может случиться так, что просто не оставят выбора. Если бы Запад был уверен, что Россия не применит ядерное оружие, он бы напал на ее на следующий день. Это единственное, что защищает от войны с НАТО, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.руО том, как удается применять на фронте опыт, полученный в ЧВК можно узнать из интервью бойца батальона "Скиф" с позывным "Хлопа": Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить

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новости, украина, запад, россия, борис рожин, нато, иностранные наемники, военные, поляки, французский дом высокой моды, потери, ядерное оружие, ядерная война