Бывший "вагнеровец": Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить - 06.06.2024 Украина.ру
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Бывший "вагнеровец": Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить
Бывший "вагнеровец": Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить - 06.06.2024 Украина.ру
Бывший "вагнеровец": Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить
О подготовке штурмовиков, качестве украинской пехоты, французских и польских наемниках, воинах-самородках, а также о том, как не попал в армию даже за взятку и почему не отправился в Африку, изданию "Украина.ру" рассказал боец с позывным "Хлопа" из отдельной роты "Оркестр" батальона "Скиф" в составе казачьей бригады "Терек".
2024-06-06T16:12
2024-06-06T16:12
интервью
сво
россия
украина
"вагнеровцы"
чвк "вагнер"
африка
мариуполь
иосиф пригожин
александр чаленко
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- Хлопа, верно ли я понимаю, что отдельная рота "Оркестр" в составе батальона "Скиф" — это выходцы из ЧВК "Вагнер"?- Где-то семьдесят процентов группы – парни из Компании, да. Заводим тех своих ребят, что сидят без работы, но работать хотят. Собираем всех, собираем тот самый костяк для продолжения боевых действий.- Насколько ваша "оркестровая" работа отличается от службы в добровольческом подразделении?— Это очень разные структуры по сути своей. Батальон "Скиф" — это казачье подразделение. То есть мы говорим о гражданских парнях, которые пришли сюда, чтобы защищать свою Родину. В Компании все было иначе. Как боец, ты мог прийти в нее полным нулем, а уйти специалистом высочайшего уровня.- Долго работал в Компании?- Два года.- Удается ли применять и распространять здесь опыт, полученный в ЧВК? Занимаетесь ли подготовкой тех самых гражданских парней, которые пришли защищать Родину?- Не только мой личный, но и опыт ребят из "Оркестра". В подразделении есть ребята, которые отдали Компании по семь, а то и по девять лет. Это инструкторы с колоссальным опытом.Где-то за месяц из гражданского человека можно сделать хорошего штурмовика – бойца, способного выполнять боевые задачи любой сложности. Главное – желание. Обучить – дело хорошее, но важно, чтобы человек хотел учиться.Если он готов получать знания, которыми делится инструктор, то и за две недели успеет хапнуть все, что нужно знать и уметь. А так месяц – нормальный срок, чтобы превратить человека, который ничего не умеет, в нормального штурмовика.- Периодически на фронте встречаем ребят, которые трудились на гражданке какими-нибудь менеджерами и даже не подозревали, что являются прирожденными воинами. С такими проще работать?- Вы удивитесь, но таких парней довольно много. Они приходят и находят что-то интересное для себя. Такие схватывают на лету. Вот есть у меня пулеметчик, который пришел сюда обычным автоматчиком, но взял пулемет, понял, что это его и быстро всему научился. Потом он взялся за АГС и выяснилось, что АГС – это тоже его тема. Сейчас человек владеет уже пятью видами оружия на уровне серьезного специалиста.- Как меняется облик войны? Еще год назад беспилотники не были так глубоко интегрированы в нее, а теперь влияют практически на все, что происходит на фронте.- В плане технологий, к сожалению, противник и сегодня опережает нас на один шаг, но думаю, что в скором времени мы обгоним их. Наши ребята сейчас активно работают в данном направлении, разрабатывая технологии, которые уже очень скоро нам придется осваивать.А так – да, если бы ни у нас, ни у ВСУ не было "птичек", то воевать стало бы гораздо проще. Вообще думаю, что довольно скоро воевать, в первую очередь, будут роботы, поскольку для людей остается все меньше места. В данный же момент нам нужны дроны, нам нужна артиллерия и больше ничего.- Уже теперь война порой напоминает отдельные сцены из фильма "Терминатор". Мог ли ты представить, что к этому придет?- Если честно, то никогда прежде об этом не задумывался. Но если так нужно для достижения результата, значит так нужно. Будем работать.- До того, как прийти в Компанию, каким ты видел свое будущее? Доволен ли тем, что связал жизнь с войной?- Вся моя семья – военные, поэтому я знал, что пойду по армейской линии. Мне это нравится, мне это интересно. Я не вижу себя гражданским. Моя жизнь здесь, и поэтому я здесь нахожусь. А те, кому здесь не нравится, надолго не задерживаются.- Я бывал в отряде "Маэстро" бригады "Терек", который тоже состоит из бывших "вагнеровцев", а в батальоне "Скиф" есть отдельная рота "Оркестр". Почему именно "Терек" и почему батальон "Скиф"?- Изначально я и сам был в отряде "Маэстро". Там все наши парни из Компании. Мы пришли, когда отряд только создавался. Все ребята там здравые, адекватные. Те, кто прикроет тебе спину и заслонит от пули, летящей в тебя. Почему "Скиф"? Я до контракта в бригаде "Терек" поехал домой, чтобы отдохнуть недельку-другую. И там боевой товарищ предложил зайти в "Скиф".Когда приехали, командование одобрило наше предложение – сформировать отряд под названием "Оркестр" для выполнения специальных боевых задач. А какая разница, где служить? Будь то "Скиф" или тот же "Ахмат". Главное – чтобы люди вокруг тебя были достойные, и сам ты был достоин этих людей. Чтобы шел по своему пути до конца, нигде не споткнулся, не запачкал честь и достоинство своей семьи, Компании, подразделения, не опозорил боевых товарищей и просто окружающих тебя людей.- Многим знакомым "вагнеровцам" предлагали отправиться в Африку, но все они стоят на том, что сперва нужно закончить работу здесь – на своей земле.- И я с этим согласен. Сперва мы должны разобраться здесь. Африка никуда не денется. Она как стояла, так и будет стоять. Туда мы зайдем в любой момент, а здесь кроме нас никто ничего не решит. Если все поедут греться в теплые страны, то здесь все зашатается и все, что мы отбили, может снова уйти противнику в руки. И снова придется отбивать. И получится, что все жертвы были напрасными.Да, нас тоже зовут в Африку, но по ряду причин мы остаемся на своей земле и помогаем наводить здесь порядок. Вообще ребята из Компании, в большинстве своем, стремятся попасть сюда и участвовать в СВО.- Есть мнение, что лучшая пехота Украины была уничтожена еще в Мариуполе, а нынешняя уже не дотягивает. Что ты сам, как специалист, думаешь на этот счет?- Их пехота против нашей не вывозит ни физически, ни морально. С другой стороны, у них есть наемники, у них есть такие подразделения, как "Азов" и "Айдар", есть французы из Иностранного легиона, поляки, американцы. Все они пришли сюда, чтобы воевать за деньги. Их задача – покрошить как можно больше наших. Потому и сейчас еще встречаются такие соперники, с которыми бывает трудновато.- С кем из иностранцев уже приходилось иметь дело?- С поляками и, по данным разведки, с французами из Иностранного легиона. Это подтвержденные цели от союзников. Лично мы их не видели. У нас, к сожалению, не получилось подобраться к ним настолько близко. А вот поляков наблюдали непосредственно.- Все о войне да о войне говорим. Ты сам-то откуда родом? Чем до войны занимался?- Родом я из Ставропольского края, а жизнь… да как у всех, наверное. Школа, институт, а потом сюда. На прораба учился.- Погоди! То есть срочную службу ты не служил? Сразу в "Вагнер" пошел?- Сразу пошел. Меня не взяли на срочную службу из-за личной неприязни. Представляешь, я даже денег предлагал, чтоб меня в армию забрали. Ходил, оббивал пороги военкомата, но меня отодвинули. А теперь вот одумались и шлют письма: "Приходите, пожалуйста, на контракт". Но я уже здесь и мне нравится в батальоне "Скиф". Здесь нет солдафонщины, нет "равняйсь-смирно-направо-налево". Сюда приходят только добровольцы. Приходят, чтобы победить.О нюансах мятежа ЧВК "Вагнер" - в статье Александра Чаленко Как военнослужащие в ДНР отнеслись к мятежу Пригожина?
https://ukraina.ru/20240526/1055291893.html
https://ukraina.ru/20240525/1055281231.html
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сво, россия, украина, "вагнеровцы", чвк "вагнер", африка, мариуполь, иосиф пригожин, александр чаленко, чвк, иностранный легион, украина.ру
Интервью, СВО, Россия, Украина, "вагнеровцы", ЧВК "Вагнер", Африка, Мариуполь, Иосиф Пригожин, Александр Чаленко, ЧВК, иностранный легион, Украина.ру

Бывший "вагнеровец": Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить

16:12 06.06.2024
 
Хлопа
Хлопа
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Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
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О подготовке штурмовиков, качестве украинской пехоты, французских и польских наемниках, воинах-самородках, а также о том, как не попал в армию даже за взятку и почему не отправился в Африку, изданию "Украина.ру" рассказал боец с позывным "Хлопа" из отдельной роты "Оркестр" батальона "Скиф" в составе казачьей бригады "Терек".
- Хлопа, верно ли я понимаю, что отдельная рота "Оркестр" в составе батальона "Скиф" — это выходцы из ЧВК "Вагнер"?
- Где-то семьдесят процентов группы – парни из Компании, да. Заводим тех своих ребят, что сидят без работы, но работать хотят. Собираем всех, собираем тот самый костяк для продолжения боевых действий.
- Насколько ваша "оркестровая" работа отличается от службы в добровольческом подразделении?
— Это очень разные структуры по сути своей. Батальон "Скиф" — это казачье подразделение. То есть мы говорим о гражданских парнях, которые пришли сюда, чтобы защищать свою Родину. В Компании все было иначе. Как боец, ты мог прийти в нее полным нулем, а уйти специалистом высочайшего уровня.
- Долго работал в Компании?
- Два года.
- Удается ли применять и распространять здесь опыт, полученный в ЧВК? Занимаетесь ли подготовкой тех самых гражданских парней, которые пришли защищать Родину?
- Не только мой личный, но и опыт ребят из "Оркестра". В подразделении есть ребята, которые отдали Компании по семь, а то и по девять лет. Это инструкторы с колоссальным опытом.
Где-то за месяц из гражданского человека можно сделать хорошего штурмовика – бойца, способного выполнять боевые задачи любой сложности. Главное – желание. Обучить – дело хорошее, но важно, чтобы человек хотел учиться.
Если он готов получать знания, которыми делится инструктор, то и за две недели успеет хапнуть все, что нужно знать и уметь. А так месяц – нормальный срок, чтобы превратить человека, который ничего не умеет, в нормального штурмовика.
- Периодически на фронте встречаем ребят, которые трудились на гражданке какими-нибудь менеджерами и даже не подозревали, что являются прирожденными воинами. С такими проще работать?
- Вы удивитесь, но таких парней довольно много. Они приходят и находят что-то интересное для себя. Такие схватывают на лету. Вот есть у меня пулеметчик, который пришел сюда обычным автоматчиком, но взял пулемет, понял, что это его и быстро всему научился. Потом он взялся за АГС и выяснилось, что АГС – это тоже его тема. Сейчас человек владеет уже пятью видами оружия на уровне серьезного специалиста.
- Как меняется облик войны? Еще год назад беспилотники не были так глубоко интегрированы в нее, а теперь влияют практически на все, что происходит на фронте.
- В плане технологий, к сожалению, противник и сегодня опережает нас на один шаг, но думаю, что в скором времени мы обгоним их. Наши ребята сейчас активно работают в данном направлении, разрабатывая технологии, которые уже очень скоро нам придется осваивать.
А так – да, если бы ни у нас, ни у ВСУ не было "птичек", то воевать стало бы гораздо проще. Вообще думаю, что довольно скоро воевать, в первую очередь, будут роботы, поскольку для людей остается все меньше места. В данный же момент нам нужны дроны, нам нужна артиллерия и больше ничего.
- Уже теперь война порой напоминает отдельные сцены из фильма "Терминатор". Мог ли ты представить, что к этому придет?
- Если честно, то никогда прежде об этом не задумывался. Но если так нужно для достижения результата, значит так нужно. Будем работать.
Казаки в Авдеевке
26 мая, 10:28
"Всем миром": Что происходит в освобожденной АвдеевкеВместе с бойцами казачьей бригады "Терек" и представителями Всероссийского казачьего общества журналист издания "Украина.ру" посетил освобожденную Авдеевку с гуманитарной миссией и готов поделиться с читателем своими впечатлениями.
- До того, как прийти в Компанию, каким ты видел свое будущее? Доволен ли тем, что связал жизнь с войной?
- Вся моя семья – военные, поэтому я знал, что пойду по армейской линии. Мне это нравится, мне это интересно. Я не вижу себя гражданским. Моя жизнь здесь, и поэтому я здесь нахожусь. А те, кому здесь не нравится, надолго не задерживаются.
- Я бывал в отряде "Маэстро" бригады "Терек", который тоже состоит из бывших "вагнеровцев", а в батальоне "Скиф" есть отдельная рота "Оркестр". Почему именно "Терек" и почему батальон "Скиф"?
- Изначально я и сам был в отряде "Маэстро". Там все наши парни из Компании. Мы пришли, когда отряд только создавался. Все ребята там здравые, адекватные. Те, кто прикроет тебе спину и заслонит от пули, летящей в тебя. Почему "Скиф"? Я до контракта в бригаде "Терек" поехал домой, чтобы отдохнуть недельку-другую. И там боевой товарищ предложил зайти в "Скиф".
Когда приехали, командование одобрило наше предложение – сформировать отряд под названием "Оркестр" для выполнения специальных боевых задач. А какая разница, где служить? Будь то "Скиф" или тот же "Ахмат". Главное – чтобы люди вокруг тебя были достойные, и сам ты был достоин этих людей. Чтобы шел по своему пути до конца, нигде не споткнулся, не запачкал честь и достоинство своей семьи, Компании, подразделения, не опозорил боевых товарищей и просто окружающих тебя людей.
Гунн
25 мая, 08:24
Военный медик Гунн: После смерти племянника я решил, что молодые парни не должны погибать на войнеО боевом пути Севастопольской пластунской сотни, службе в казачьем подразделении, гибели близкого человека на войне, а также о том, трудно ли в почтенном возрасте таскать раненых из-под огня артиллерии, изданию "Украина.ру" рассказал медик батальона "Скиф" казачьей бригады "Терек", известный под позывным "Гунн".
- Многим знакомым "вагнеровцам" предлагали отправиться в Африку, но все они стоят на том, что сперва нужно закончить работу здесь – на своей земле.
- И я с этим согласен. Сперва мы должны разобраться здесь. Африка никуда не денется. Она как стояла, так и будет стоять. Туда мы зайдем в любой момент, а здесь кроме нас никто ничего не решит. Если все поедут греться в теплые страны, то здесь все зашатается и все, что мы отбили, может снова уйти противнику в руки. И снова придется отбивать. И получится, что все жертвы были напрасными.
Да, нас тоже зовут в Африку, но по ряду причин мы остаемся на своей земле и помогаем наводить здесь порядок. Вообще ребята из Компании, в большинстве своем, стремятся попасть сюда и участвовать в СВО.
- Есть мнение, что лучшая пехота Украины была уничтожена еще в Мариуполе, а нынешняя уже не дотягивает. Что ты сам, как специалист, думаешь на этот счет?
- Их пехота против нашей не вывозит ни физически, ни морально. С другой стороны, у них есть наемники, у них есть такие подразделения, как "Азов" и "Айдар", есть французы из Иностранного легиона, поляки, американцы. Все они пришли сюда, чтобы воевать за деньги. Их задача – покрошить как можно больше наших. Потому и сейчас еще встречаются такие соперники, с которыми бывает трудновато.
- С кем из иностранцев уже приходилось иметь дело?
- С поляками и, по данным разведки, с французами из Иностранного легиона. Это подтвержденные цели от союзников. Лично мы их не видели. У нас, к сожалению, не получилось подобраться к ним настолько близко. А вот поляков наблюдали непосредственно.
- Все о войне да о войне говорим. Ты сам-то откуда родом? Чем до войны занимался?
- Родом я из Ставропольского края, а жизнь… да как у всех, наверное. Школа, институт, а потом сюда. На прораба учился.
- Погоди! То есть срочную службу ты не служил? Сразу в "Вагнер" пошел?
- Сразу пошел. Меня не взяли на срочную службу из-за личной неприязни. Представляешь, я даже денег предлагал, чтоб меня в армию забрали. Ходил, оббивал пороги военкомата, но меня отодвинули. А теперь вот одумались и шлют письма: "Приходите, пожалуйста, на контракт". Но я уже здесь и мне нравится в батальоне "Скиф". Здесь нет солдафонщины, нет "равняйсь-смирно-направо-налево". Сюда приходят только добровольцы. Приходят, чтобы победить.
О нюансах мятежа ЧВК "Вагнер" - в статье Александра Чаленко Как военнослужащие в ДНР отнеслись к мятежу Пригожина?
 
ИнтервьюСВОРоссияУкраина"вагнеровцы"ЧВК "Вагнер"АфрикаМариупольИосиф ПригожинАлександр ЧаленкоЧВКиностранный легионУкраина.ру
 
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