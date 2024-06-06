https://ukraina.ru/20240606/1055515503.html

Бывший "вагнеровец": Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить

Бывший "вагнеровец": Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить - 06.06.2024 Украина.ру

Бывший "вагнеровец": Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить

О подготовке штурмовиков, качестве украинской пехоты, французских и польских наемниках, воинах-самородках, а также о том, как не попал в армию даже за взятку и почему не отправился в Африку, изданию "Украина.ру" рассказал боец с позывным "Хлопа" из отдельной роты "Оркестр" батальона "Скиф" в составе казачьей бригады "Терек".

2024-06-06T16:12

2024-06-06T16:12

2024-06-06T16:12

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украина

"вагнеровцы"

чвк "вагнер"

африка

мариуполь

иосиф пригожин

александр чаленко

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- Хлопа, верно ли я понимаю, что отдельная рота "Оркестр" в составе батальона "Скиф" — это выходцы из ЧВК "Вагнер"?- Где-то семьдесят процентов группы – парни из Компании, да. Заводим тех своих ребят, что сидят без работы, но работать хотят. Собираем всех, собираем тот самый костяк для продолжения боевых действий.- Насколько ваша "оркестровая" работа отличается от службы в добровольческом подразделении?— Это очень разные структуры по сути своей. Батальон "Скиф" — это казачье подразделение. То есть мы говорим о гражданских парнях, которые пришли сюда, чтобы защищать свою Родину. В Компании все было иначе. Как боец, ты мог прийти в нее полным нулем, а уйти специалистом высочайшего уровня.- Долго работал в Компании?- Два года.- Удается ли применять и распространять здесь опыт, полученный в ЧВК? Занимаетесь ли подготовкой тех самых гражданских парней, которые пришли защищать Родину?- Не только мой личный, но и опыт ребят из "Оркестра". В подразделении есть ребята, которые отдали Компании по семь, а то и по девять лет. Это инструкторы с колоссальным опытом.Где-то за месяц из гражданского человека можно сделать хорошего штурмовика – бойца, способного выполнять боевые задачи любой сложности. Главное – желание. Обучить – дело хорошее, но важно, чтобы человек хотел учиться.Если он готов получать знания, которыми делится инструктор, то и за две недели успеет хапнуть все, что нужно знать и уметь. А так месяц – нормальный срок, чтобы превратить человека, который ничего не умеет, в нормального штурмовика.- Периодически на фронте встречаем ребят, которые трудились на гражданке какими-нибудь менеджерами и даже не подозревали, что являются прирожденными воинами. С такими проще работать?- Вы удивитесь, но таких парней довольно много. Они приходят и находят что-то интересное для себя. Такие схватывают на лету. Вот есть у меня пулеметчик, который пришел сюда обычным автоматчиком, но взял пулемет, понял, что это его и быстро всему научился. Потом он взялся за АГС и выяснилось, что АГС – это тоже его тема. Сейчас человек владеет уже пятью видами оружия на уровне серьезного специалиста.- Как меняется облик войны? Еще год назад беспилотники не были так глубоко интегрированы в нее, а теперь влияют практически на все, что происходит на фронте.- В плане технологий, к сожалению, противник и сегодня опережает нас на один шаг, но думаю, что в скором времени мы обгоним их. Наши ребята сейчас активно работают в данном направлении, разрабатывая технологии, которые уже очень скоро нам придется осваивать.А так – да, если бы ни у нас, ни у ВСУ не было "птичек", то воевать стало бы гораздо проще. Вообще думаю, что довольно скоро воевать, в первую очередь, будут роботы, поскольку для людей остается все меньше места. В данный же момент нам нужны дроны, нам нужна артиллерия и больше ничего.- Уже теперь война порой напоминает отдельные сцены из фильма "Терминатор". Мог ли ты представить, что к этому придет?- Если честно, то никогда прежде об этом не задумывался. Но если так нужно для достижения результата, значит так нужно. Будем работать.- До того, как прийти в Компанию, каким ты видел свое будущее? Доволен ли тем, что связал жизнь с войной?- Вся моя семья – военные, поэтому я знал, что пойду по армейской линии. Мне это нравится, мне это интересно. Я не вижу себя гражданским. Моя жизнь здесь, и поэтому я здесь нахожусь. А те, кому здесь не нравится, надолго не задерживаются.- Я бывал в отряде "Маэстро" бригады "Терек", который тоже состоит из бывших "вагнеровцев", а в батальоне "Скиф" есть отдельная рота "Оркестр". Почему именно "Терек" и почему батальон "Скиф"?- Изначально я и сам был в отряде "Маэстро". Там все наши парни из Компании. Мы пришли, когда отряд только создавался. Все ребята там здравые, адекватные. Те, кто прикроет тебе спину и заслонит от пули, летящей в тебя. Почему "Скиф"? Я до контракта в бригаде "Терек" поехал домой, чтобы отдохнуть недельку-другую. И там боевой товарищ предложил зайти в "Скиф".Когда приехали, командование одобрило наше предложение – сформировать отряд под названием "Оркестр" для выполнения специальных боевых задач. А какая разница, где служить? Будь то "Скиф" или тот же "Ахмат". Главное – чтобы люди вокруг тебя были достойные, и сам ты был достоин этих людей. Чтобы шел по своему пути до конца, нигде не споткнулся, не запачкал честь и достоинство своей семьи, Компании, подразделения, не опозорил боевых товарищей и просто окружающих тебя людей.- Многим знакомым "вагнеровцам" предлагали отправиться в Африку, но все они стоят на том, что сперва нужно закончить работу здесь – на своей земле.- И я с этим согласен. Сперва мы должны разобраться здесь. Африка никуда не денется. Она как стояла, так и будет стоять. Туда мы зайдем в любой момент, а здесь кроме нас никто ничего не решит. Если все поедут греться в теплые страны, то здесь все зашатается и все, что мы отбили, может снова уйти противнику в руки. И снова придется отбивать. И получится, что все жертвы были напрасными.Да, нас тоже зовут в Африку, но по ряду причин мы остаемся на своей земле и помогаем наводить здесь порядок. Вообще ребята из Компании, в большинстве своем, стремятся попасть сюда и участвовать в СВО.- Есть мнение, что лучшая пехота Украины была уничтожена еще в Мариуполе, а нынешняя уже не дотягивает. Что ты сам, как специалист, думаешь на этот счет?- Их пехота против нашей не вывозит ни физически, ни морально. С другой стороны, у них есть наемники, у них есть такие подразделения, как "Азов" и "Айдар", есть французы из Иностранного легиона, поляки, американцы. Все они пришли сюда, чтобы воевать за деньги. Их задача – покрошить как можно больше наших. Потому и сейчас еще встречаются такие соперники, с которыми бывает трудновато.- С кем из иностранцев уже приходилось иметь дело?- С поляками и, по данным разведки, с французами из Иностранного легиона. Это подтвержденные цели от союзников. Лично мы их не видели. У нас, к сожалению, не получилось подобраться к ним настолько близко. А вот поляков наблюдали непосредственно.- Все о войне да о войне говорим. Ты сам-то откуда родом? Чем до войны занимался?- Родом я из Ставропольского края, а жизнь… да как у всех, наверное. Школа, институт, а потом сюда. На прораба учился.- Погоди! То есть срочную службу ты не служил? Сразу в "Вагнер" пошел?- Сразу пошел. Меня не взяли на срочную службу из-за личной неприязни. Представляешь, я даже денег предлагал, чтоб меня в армию забрали. Ходил, оббивал пороги военкомата, но меня отодвинули. А теперь вот одумались и шлют письма: "Приходите, пожалуйста, на контракт". Но я уже здесь и мне нравится в батальоне "Скиф". Здесь нет солдафонщины, нет "равняйсь-смирно-направо-налево". Сюда приходят только добровольцы. Приходят, чтобы победить.О нюансах мятежа ЧВК "Вагнер" - в статье Александра Чаленко Как военнослужащие в ДНР отнеслись к мятежу Пригожина?

https://ukraina.ru/20240526/1055291893.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, сво, россия, украина, "вагнеровцы", чвк "вагнер", африка, мариуполь, иосиф пригожин, александр чаленко, чвк, иностранный легион, украина.ру